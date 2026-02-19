Döbbenetes ingatlanokat ad-vesz a magyar elit mostanában: ezt kevesen tudják a méregdrága kúriákról, kastélyokról

A hazai kastély- és kúriapiacon megváltozott a vásárlói magatartás: a korábbi romantikus megközelítést gyakorlatias szempontok váltották fel. A tőkeerős magyar befektetők és családi vállalkozások már nem csupán műemlékeket, hanem gazdaságosan üzemeltethető ingatlanokat keresnek, ahol a fenntarthatóság és a konkrét hasznosítási lehetőségek váltak meghatározóvá.

Magyarországon jelenleg mintegy 150-200 kastély és kúria vár új tulajdonosra. Bár ezek az épületek az ingatlanpiacnak csupán marginális szegmensét képviselik, mégis sajátos dinamikával működnek. A kínálat döntő többsége, nagyjából négyötöde vidéki helyszíneken található, ahol az árazást alapvetően a földrajzi fekvés határozza meg.

Az ingatlanárak jelentős szórást mutatnak a település típusától függően. Budapesten átlagosan 1,8 milliárd forintért cserélnek gazdát ezek az épületek, míg a megyeszékhelyeken 650 millió forint körül alakul az átlagár. A kisvárosokban található kastélyok jellemzően 350 millió forintért kelnek el, a községekben pedig 330 millió forintos átlagárral számolhatnak az érdeklődők.

Figyelemre méltó változás, hogy a jelenleg elérhető kastélyok és kúriák több mint fele, pontosan 55 százaléka felújított, korszerűsített állapotban kerül piacra. Ez a tendencia arra utal, hogy a tulajdonosok felismerték: nagyobb eséllyel találnak vevőt azokra az ingatlanokra, amelyek már használatra készek.

A vásárlói összetétel jelentős átalakuláson ment keresztül az elmúlt időszakban. A spekulatív célú befektetők eltűntek a piacról, helyüket stabil anyagi háttérrel rendelkező családi vállalkozások és hosszú távú stratégiával rendelkező befektetők vették át. Számukra a presztízs mellett egyre fontosabb szemponttá vált a gyakorlati hasznosítás lehetősége.

A kastélypiac kinőtte az érzelmi alapú vásárlások korszakát. Ma már üzleti vagy életmód-projekteket keresnek a befektetők, ahol a gépészet minősége ugyanolyan fontos, mint a díszítések állapota

– fogalmazott Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője.

A Duna House Prime luxusingatlan-portfóliójában folyamatosan 2-2,5 százalék körüli arányt képviselnek a kastélyok és kúriák. Ebben a piaci szegmensben azonban nem a vételár jelenti a legnagyobb kihívást. A műemléki védettség alatt álló épületek felújítása akár a vételár többszörösébe is kerülhet, miközben a fenntartási költségek havi szinten milliós nagyságrendet érhetnek el. Éppen ezért vált alapkövetelménnyé a modern épületgépészet, például hőszivattyús fűtési rendszerek vagy intelligens vezérlési megoldások megléte.

Az értékesítési folyamat átfutási ideje jelentősen eltér a hagyományos ingatlanpiactól. A nagyvárosokban hat-tizenkét hónap alatt találhatnak új gazdára ezek az épületek, Budapesten azonban már másfél évre nyúlik ez az időszak. A vidéki községekben található kúriák esetében pedig akár két évnél is hosszabb időt vehet igénybe az adásvétel lebonyolítása.

A jelenlegi kínálatban a többmilliárd forintos tételek mellett elvétve 10 milliárd forint feletti árú ingatlanok is megtalálhatók. A keresleti oldalon elsősorban turisztikai célú fejlesztések – például butikszállodák, exkluzív rendezvényhelyszínek –, valamint vállalati székházak kialakítására alkalmas épületek iránt mutatkozik érdeklődés. Ugyanakkor a magánlakóhelyként történő hasznosítási szándék is tartósan jelen van a piacon.

A külföldi befektetők visszahúzódása szintén jellemző trenddé vált az elmúlt években. Helyüket szinte teljes egészében hazai szereplők vették át, akik tisztában vannak a helyi sajátosságokkal és a műemlékvédelmi szabályozásokkal.