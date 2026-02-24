Bíróság elé kell állnia Achraf Hakiminek, a Paris Saint-Germain védőjének, miután egy nő nemi erőszakkal vádolta meg.
Majdnem 200 kiló csempészcigit fogtak a pénzügyőrök: hihetetlen, mit kamuzott a lefülelt sofőr
Közel kétszáz kilogramm adózatlan vágott dohányt foglaltak le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyőrei egy szlovák rendszámú autóban Bánréve közelében. A sofőr kezdetben azzal próbálta megtéveszteni a járőröket, hogy a letakart csomagokban csupán édességet visz a gyermekeinek, ám a próbálkozás nem járt sikerrel, így most súlyos bírságra számíthat.
Az eset az esti órákban történt a bánrévei mérlegállomásnál, ahol az egyenruhások rutinszerű ellenőrzés céljából állították meg a járművet. Amikor a jövedéki termékek felől érdeklődtek, az 57 éves férfi azt állította, hogy a hátsó ülésen lévő takaró alatt csak csokoládé lapul. A pénzügyőrök azonban nem érték be a szóbeli nyilatkozattal, ezért az autó alapos átvizsgálása mellett döntöttek.
A sofőr, látva a lebukás elkerülhetetlenségét, végül beismerte, hogy a hátsó ülésen és a csomagtartóban valójában vágott dohányt szállít. Elmondása szerint az árut egy internetes hirdetés alapján vásárolta, majd egy előre egyeztetett helyszínen vette át azzal a szándékkal, hogy később Szlovákiában értékesítse.
A hatóság munkatársai összesen 199 kilogramm dohányt foglaltak le, amelynek piaci értéke megközelíti a 29 millió forintot. A férfi ellen költségvetési csalás bűncselekménye miatt indult eljárás, a jövedéki törvénysértés okán pedig közel 24 millió forint bírságot is fizetnie kell.
Meglepő, de így fűti már rengeteg magyar az otthonát: garantáltan keveset fizetnek, rezsicsökkentés se kell
Egyre nagyobb teret nyernek a hőszivattyús rendszerek is, különösen az új építésű, jó energetikai besorolású ingatlanoknál.
Itt az újabb budapesti lomtalanítás dátum: ez a három kerület készülhet - Márciusban viszik a lomot mind a 18 körzetben
A lomtalanítás Budapest területén 2026-ban is folytatódik. A nem a megjelölt időpontban történő lomkikészítés közterület-szennyezési szabálysértésnek minősül, ezért érdemes figyelni a dátumokat.
Az igazi lakásbumm még csak most következik Magyarországon: ezzel számoljon, aki ingatlant venne 2026-ban
A Központi Statisztikai Hivatal számai alapján 2025-ben 12 ezer új lakás épült, miközben az építési engedélyek ugrásszerű növekedése már a következő évek élénkülését vetíti előre.
Drága csapdába sétál rengeteg magyar lakástulaj 2026-ban: jó ideig futhat a pénze után, aki ezt benézi
Megnéztük, milyen jogai és kötelezettségei vannak a feleknek, és mire számíthatnak a gyakorlatban egy elfajuló albérleti vitában.
Döbbenetes ingatlanokat ad-vesz a magyar elit mostanában: ezt kevesen tudják a méregdrága kúriákról, kastélyokról
A hazai kastély- és kúriapiacon megváltozott a vásárlói magatartás: a korábbi romantikus megközelítést gyakorlatias szempontok váltották fel.
Figyelem! Népszerű fagyasztott gyümölcsöt hív vissza a boltokból a SPAR: ha ilyet vettél, nehogy megedd
Határérték feletti növényvédőszer-mennyiség van a termékben, azt kérik, hogy senki se fogyasszon belőle.
A pénteki viharos szelet és havazást követően szombat hajnalban a Dunántúl egyes részein akár -15 fok alá is süllyedhet a hőmérséklet.
Tavasz alatt a meteorológusok azt a többnapos időjárási helyzetet értik, amikor az átlaghőmérséklet emelkedik és a délutáni maximum-hőmérséklet megközelíti a 20 fokot.
Ezeknek a napok határnapok, így a húshagyókedd a farsang végét, a hamvazószerda a böjt és a húsvéti készülődés kezdetét jelzi.
A KSH friss adatai szerint 2025 első három negyedévében mindössze 7500 új lakást vettek használatba.
Riadót fújt a Katasztrófavédelem: még nem megy a tél sehová, nagyon fontos, hogy mindenki odafigyeljen
Mindenkit körültekintő közlekedésre, alapos tájékozódásra kérnek, mert az időjárás még nem tombolta ki magát a télen.
Nagyon durván felpörgött a lakáspiac: ezt is elintézte az Otthon Start, napok alatt elkelnek a jó ingatlanok
Míg korábban hónapokig tartott egy-egy lakás értékesítése, addig őszre a legkeresettebb típusok akár napok alatt új tulajdonoshoz kerültek.
Az egyik technológiai vezeték sérült meg és az így keletkezett gőz kapcsolata be az otórendszert - tűz nem volt az akkufólia-gyárban.
Az északi megyékben intenzív havazás, a nyugati országrészben ónos eső várható csütörtökön.
Újabb tizenegy lakásberuházás kaphat kiemelt státuszt, amelyek keretében összesen közel 4300 új lakás és ikerház építése indul meg főként Budapesten.
Az alternatív ingatlanpiacon mindössze 759 ezer forintos átlagos négyzetméterárral számolhattak a vevők.
A piacon jelenleg nagyjából 120–150 kastély és kúria érhető el, több százmillió forintos átlagárral, miközben a prémium ingatlanok ára akár több milliárd forintig is terjedhet.
A magyarországi intézményi bérlakáspiac még mindig kezdetleges állapotban van.
A Lidl nem viccel: a törvényi előírásoknál háromszor szigorúbb követelményeknek kell megfelelniük a friss zöldségeknek és gyümölcsöknek
A gyümölcsön található szermaradványok szintje nem haladhatja meg a hivatalos határérték egyharmadát.
