Cigarettatartó zsebek készlete raktáron, megtekintés alatt
Otthon

Majdnem 200 kiló csempészcigit fogtak a pénzügyőrök: hihetetlen, mit kamuzott a lefülelt sofőr

Pénzcentrum
2026. február 24. 18:31

Közel kétszáz kilogramm adózatlan vágott dohányt foglaltak le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyőrei egy szlovák rendszámú autóban Bánréve közelében. A sofőr kezdetben azzal próbálta megtéveszteni a járőröket, hogy a letakart csomagokban csupán édességet visz a gyermekeinek, ám a próbálkozás nem járt sikerrel, így most súlyos bírságra számíthat.

Az eset az esti órákban történt a bánrévei mérlegállomásnál, ahol az egyenruhások rutinszerű ellenőrzés céljából állították meg a járművet. Amikor a jövedéki termékek felől érdeklődtek, az 57 éves férfi azt állította, hogy a hátsó ülésen lévő takaró alatt csak csokoládé lapul. A pénzügyőrök azonban nem érték be a szóbeli nyilatkozattal, ezért az autó alapos átvizsgálása mellett döntöttek.

A sofőr, látva a lebukás elkerülhetetlenségét, végül beismerte, hogy a hátsó ülésen és a csomagtartóban valójában vágott dohányt szállít. Elmondása szerint az árut egy internetes hirdetés alapján vásárolta, majd egy előre egyeztetett helyszínen vette át azzal a szándékkal, hogy később Szlovákiában értékesítse.

A hatóság munkatársai összesen 199 kilogramm dohányt foglaltak le, amelynek piaci értéke megközelíti a 29 millió forintot. A férfi ellen költségvetési csalás bűncselekménye miatt indult eljárás, a jövedéki törvénysértés okán pedig közel 24 millió forint bírságot is fizetnie kell.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #NAV #bírság #csempészet #adócsalás #dohány #bűncselekmény #bűnügy #nemzeti adó és vámhivatal #dohánytermékek #bűnügyi hírek

