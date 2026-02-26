A labdarúgás gyakorlatilag "felfalta" a világ szinte összes sportágát - állítja egy brit médiaipari vállalkozó.
Súlyos biztonsági problémák lehetnek a VB-n: még mindig nincs pénz, hogy oldják ezt meg így?
Komoly biztonsági aggodalmak merültek fel a június 11-én rajtoló labdarúgó-világbajnoksággal kapcsolatban. Az Egyesült Államok tizenegy rendező városa még mindig nem jutott hozzá a szövetségi kormányzat által jóváhagyott, közel 900 millió dolláros biztonsági kerethez, amely a részleges kormányzati leállás miatt befagyott - írta a BBC.
A Képviselőház Belbiztonsági Bizottságának meghallgatásán a tisztségviselők arra figyelmeztettek, hogy a források zárolása, valamint a helyi szervek és a szövetségi kormányzat közötti koordináció hiánya miatt a biztonsági előkészületek jelentős csúszásban vannak.
Ray Martinez, a miami rendezőbizottság operatív igazgatója szerint katasztrofális következményekkel járhat, ha március végéig nem érkezik meg a városnak járó 70 millió dollár. Kiemelte: a stadionbeli mérkőzéseket ugyan meg tudják rendezni, de a szurkolói fesztiválok és a közvetítésekhez kapcsolódó szabadtéri rendezvények veszélybe kerülhetnek.
A Szövetségi Katasztrófavédelmi Ügynökség (FEMA) még novemberben indított támogatási programot a rendező városok számára. A kezdeményezés célja a játékosok, a személyzet, a nézők, a helyszínek és a kritikus infrastruktúra védelme, valamint a terrortámadások megelőzése volt. Az eredetileg 625 millió dolláros keretet decemberben további 250 millióval egészítették ki a drónelhárítási képességek fejlesztésére, ám a forrás azóta sem érkezett meg.
Joseph Mabin, Kansas City rendőrfőnök-helyettese a meghallgatáson kijelentette: a finanszírozás hiányában nincs elegendő személyi állományuk a város biztonsági feladatainak ellátásához. A Boston melletti Foxborough városvezetése pedig azzal fenyegetőzött, hogy visszalép a hét mérkőzés megrendezésétől, amennyiben nem kapják meg az ígért forrásokat. A Gillette Stadionban többek között Anglia–Ghána-összecsapást és skót csoportmérkőzéseket is rendeznének.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A világbajnokságot az Egyesült Államok mellett Kanada és Mexikó közösen rendezi. Az Egyesült Államok területén tizenegy városban összesen 78 mérkőzést terveznek. Az első amerikai helyszínen rendezett találkozó az USA–Paraguay-mérkőzés lesz Los Angelesben, június 13-án.
A Pénzcentrum korábban már írt arról, hogy nem csak az USA, hanem Mexikó is súlyos kihívásokkal néz szembe. Az országban ezen a héten több helyen is erőszakos cselekmények robbantak ki egy drogbáró kiiktatása után, a mexikói elnök viszont gyorsan nyugtatni igyekezett a szurkolókat, hogy a vébére minden rendben lesz.
Claudia Sheinbaum mexikói elnök arról biztosította a közvéleményt, hogy a labdarúgó-világbajnokságra érkező szurkolókat semmilyen veszély nem fenyegeti.
Nagy tervekkel várja az F1-rajtot a legfiatalabb brit pilóta: sokat várnak tőle, de vajon nem bukik-e nagyot?
Arvid Lindblad mindössze 18 évesen, a valaha volt legfiatalabb brit Formula–1-es pilótaként készül rajthoz állni a Racing Bulls csapatával az Ausztrál Nagydíjon.
A Kansas City Chiefs vezetősége felkészült arra az eshetőségre, hogy Travis Kelce visszavonul az NFL-ből, bár a legendás tight end egyelőre nem hozott végleges döntést...
André Onana szeretne visszatérni a Manchester Unitedhez, hogy megküzdjön a kezdőcsapatba kerülésért, miután májusban lejár a Trabzonspornál töltött kölcsönszerződése.
Az MLSZ várhatóan bevezeti az osztályozót, így az élvonal 11. helyezettje a másodosztály ezüstérmesével küzd majd meg az NB I-es tagságért.
A háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó őszintén vallott karrierje pénzügyi nehézségeiről, elmondása szerint volt olyan, hogy hónapokig fizetés nélkül kényszerült játszani.
Szoboszlai Dominik egy különleges, több mint százmillió forintot érő órát viselt legújabb interjújában.
A West Bromwich Albion mindössze 44 nap után menesztette vezetőedzőjét, Eric Ramsay-t, mivel a szakember kilenc mérkőzés alatt egyetlen győzelmet sem tudott aratni a csapattal.
Az Északi-sarkkör közeléből érkező együttes kedd este Milánóban is legyőzte az Intert, és ezzel bejutott a legjobb tizenhat közé – oda, ahol norvég csapat még...
A nagy bajban lévő Juventus mellett pályára lép a francia bajnok Paris Saint-Germain, a Real Madrid és a Borussia Dortmund is, a tét pedig a...
Mexikó legkeresettebb drogbárójának likvidálása erőszakhullámot indított el az országban.
Bíróság elé kell állnia Achraf Hakiminek, a Paris Saint-Germain védőjének, miután egy nő nemi erőszakkal vádolta meg.
A kiírás a korábbiakhoz hasonlóan biztosítja a magyar részvételt a Hungarian Super League győztese számára, miközben az afrikai kontinens indulási jogait kibővítették.
A történelmi amerikai hokis sikert Donald Trump amerikai elnök egy mesterséges intelligenciával generált videóval ünnepelte meg.
Szoboszlai Dominik egy autós interjúban vallott karrierjéről, a sikerhez vezető rögös útról és a magánéletéről.
Komoly beszélgetés volt az Arsenal edzője és a játékosok között: tényleg attól félnek, hogy elmehet a bajnokság?
A svéd sztárcsatár a Tottenham elleni meccs után elárulta: egy őszinte csapatmegbeszélés adta meg a lökést a javításhoz.
Az ökölvívó-legendák visszavágója a sportág történetének egyik legnagyobb meccsét idézi, noha a találkozó sportértéke erősen kérdéses.
A hatóságok azzal vádolják Claudio Tapiát, az AFA elnökét, hogy több milliárd peso értékben mulasztotta el befizetni a kötelező járulékokat.
-
Tartósan alacsony árakkal és akciókkal erősít a Lidl
A Lidl termékek vásárlásával nemcsak a magyar fogyasztók járnak jól, hanem a hazai gazdák is.
-
A Lidl nem viccel: a törvényi előírásoknál háromszor szigorúbb követelményeknek kell megfelelniük a friss zöldségeknek és gyümölcsöknek
A gyümölcsön található szermaradványok szintje nem haladhatja meg a hivatalos határérték egyharmadát.
-
Térítésmentes segítség a generációváltásban (x)
-minden magyar KKV számára elérhető a Gazdaságfejlesztési Ügynökség szolgáltatása-