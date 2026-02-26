2026. február 26. csütörtök Edina
9 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
gyönyörű sportstadion ragyog kék reflektorok éjjel csillagokkal. Sportverseny, világbajnokság. Sportfogadási kártya. Szabad hely a tervezéshez és a szöveghez
Sport

Súlyos biztonsági problémák lehetnek a VB-n: még mindig nincs pénz, hogy oldják ezt meg így?

Pénzcentrum
2026. február 26. 12:43

Komoly biztonsági aggodalmak merültek fel a június 11-én rajtoló labdarúgó-világbajnoksággal kapcsolatban. Az Egyesült Államok tizenegy rendező városa még mindig nem jutott hozzá a szövetségi kormányzat által jóváhagyott, közel 900 millió dolláros biztonsági kerethez, amely a részleges kormányzati leállás miatt befagyott - írta a BBC.

A Képviselőház Belbiztonsági Bizottságának meghallgatásán a tisztségviselők arra figyelmeztettek, hogy a források zárolása, valamint a helyi szervek és a szövetségi kormányzat közötti koordináció hiánya miatt a biztonsági előkészületek jelentős csúszásban vannak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ray Martinez, a miami rendezőbizottság operatív igazgatója szerint katasztrofális következményekkel járhat, ha március végéig nem érkezik meg a városnak járó 70 millió dollár. Kiemelte: a stadionbeli mérkőzéseket ugyan meg tudják rendezni, de a szurkolói fesztiválok és a közvetítésekhez kapcsolódó szabadtéri rendezvények veszélybe kerülhetnek.

Kapcsolódó cikkeink:

A Szövetségi Katasztrófavédelmi Ügynökség (FEMA) még novemberben indított támogatási programot a rendező városok számára. A kezdeményezés célja a játékosok, a személyzet, a nézők, a helyszínek és a kritikus infrastruktúra védelme, valamint a terrortámadások megelőzése volt. Az eredetileg 625 millió dolláros keretet decemberben további 250 millióval egészítették ki a drónelhárítási képességek fejlesztésére, ám a forrás azóta sem érkezett meg.

Nemzetközi  |  2026
FIFA Világbajnokság
Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Mexikó
0
2.
Dél-Afrika
0
3.
Dél-Korea
0
4.
Denmark/Czech/Ireland/North Macedonia
0
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
Teljes lista
Adatlap létrehozva: 2026.02.26.

Joseph Mabin, Kansas City rendőrfőnök-helyettese a meghallgatáson kijelentette: a finanszírozás hiányában nincs elegendő személyi állományuk a város biztonsági feladatainak ellátásához. A Boston melletti Foxborough városvezetése pedig azzal fenyegetőzött, hogy visszalép a hét mérkőzés megrendezésétől, amennyiben nem kapják meg az ígért forrásokat. A Gillette Stadionban többek között Anglia–Ghána-összecsapást és skót csoportmérkőzéseket is rendeznének.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A világbajnokságot az Egyesült Államok mellett Kanada és Mexikó közösen rendezi. Az Egyesült Államok területén tizenegy városban összesen 78 mérkőzést terveznek. Az első amerikai helyszínen rendezett találkozó az USA–Paraguay-mérkőzés lesz Los Angelesben, június 13-án.

A Pénzcentrum korábban már írt arról, hogy nem csak az USA, hanem Mexikó is súlyos kihívásokkal néz szembe. Az országban ezen a héten több helyen is erőszakos cselekmények robbantak ki egy drogbáró kiiktatása után, a mexikói elnök viszont gyorsan nyugtatni igyekezett a szurkolókat, hogy a vébére minden rendben lesz.
Címlapkép: Getty Images
#rendőrség #biztonság #sport #katasztrófavédelem #labdarúgás #usa #világbajnokság #kanada #mexikó #FIFA #vb 2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:06
13:02
12:43
12:33
12:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 26.
Itt a hitelszigor, ezekre a házakra már nehezebben adnak kölcsönt: bukhatja a vásárlást, aki nem figyel
2026. február 25.
Egyre mélyül a digitális válság Magyarországon: a fiatalok fizethetik meg a mobilfüggőség árát, sokak szülei teljesen tehetetlenek
2026. február 26.
Ez a bájos kisváros lehet a magyar utazók új kedvence 2026-ban: elképesztő ütemben fejlődik
2026. február 26.
Tartósan alacsony árakkal és akciókkal erősít a Lidl
2026. február 26.
Kegyetlen bérolló tátong Magyarországon: borzasztó, mennyiért robotolnak a legszegényebb melósok
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 26. csütörtök
Edina
9. hét
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
7 napja
Olimpiai életjáradék: itt a lista, ennyi pénz jár a téli olimpiai érem, és más helyezések után
2
4 napja
Eszement pénzbe kerül ez az olimpikonoknak: négy percig hordják, milliókat ér, mi lehet ez?
3
1 hete
Budapest-Bamako: rally útvonal, térkép, nevezési díj 2026-ban - Már elindult a nevezés a 2028-as futamra is
4
1 hete
Téli olimpia 2026: itt a keddi program, időpontok, versenyek és éremosztások
5
1 hete
Téli olimpia 2026: itt a csütörtöki program, egy magyar fiúért szoríthatunk
PÉNZÜGYI KISOKOS
Dombornyomású, dombornyomott
bankkártya esetén a kártyaszáma a kártya síkjából kiemelkedik, ezáltal lehúzógépbe helyezve az önátírós bizonylat segítségével tévedés nélkül átvezetésre kerül a kártya száma és érvényességi ideje.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 26. 13:02
Ez a bájos kisváros lehet a magyar utazók új kedvence 2026-ban: elképesztő ütemben fejlődik
Pénzcentrum  |  2026. február 26. 10:30
Tartósan alacsony árakkal és akciókkal erősít a Lidl
Agrárszektor  |  2026. február 26. 12:32
Olyan kár érte Magyarországot, amire 50 éve nem volt példa: ez súlyos
RETAIL DAY 2026
Mi a túlélés – és a profit – valódi titka? A legkisebb webshopoktól az üzletláncokig mindenki választ kap.
Kihagyom
Érdekel