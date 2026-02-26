Súlyos biztonsági problémák lehetnek a VB-n: még mindig nincs pénz, hogy oldják ezt meg így?

Komoly biztonsági aggodalmak merültek fel a június 11-én rajtoló labdarúgó-világbajnoksággal kapcsolatban. Az Egyesült Államok tizenegy rendező városa még mindig nem jutott hozzá a szövetségi kormányzat által jóváhagyott, közel 900 millió dolláros biztonsági kerethez, amely a részleges kormányzati leállás miatt befagyott - írta a BBC.

A Képviselőház Belbiztonsági Bizottságának meghallgatásán a tisztségviselők arra figyelmeztettek, hogy a források zárolása, valamint a helyi szervek és a szövetségi kormányzat közötti koordináció hiánya miatt a biztonsági előkészületek jelentős csúszásban vannak.

Ray Martinez, a miami rendezőbizottság operatív igazgatója szerint katasztrofális következményekkel járhat, ha március végéig nem érkezik meg a városnak járó 70 millió dollár. Kiemelte: a stadionbeli mérkőzéseket ugyan meg tudják rendezni, de a szurkolói fesztiválok és a közvetítésekhez kapcsolódó szabadtéri rendezvények veszélybe kerülhetnek.

A Szövetségi Katasztrófavédelmi Ügynökség (FEMA) még novemberben indított támogatási programot a rendező városok számára. A kezdeményezés célja a játékosok, a személyzet, a nézők, a helyszínek és a kritikus infrastruktúra védelme, valamint a terrortámadások megelőzése volt. Az eredetileg 625 millió dolláros keretet decemberben további 250 millióval egészítették ki a drónelhárítási képességek fejlesztésére, ám a forrás azóta sem érkezett meg.

Joseph Mabin, Kansas City rendőrfőnök-helyettese a meghallgatáson kijelentette: a finanszírozás hiányában nincs elegendő személyi állományuk a város biztonsági feladatainak ellátásához. A Boston melletti Foxborough városvezetése pedig azzal fenyegetőzött, hogy visszalép a hét mérkőzés megrendezésétől, amennyiben nem kapják meg az ígért forrásokat. A Gillette Stadionban többek között Anglia–Ghána-összecsapást és skót csoportmérkőzéseket is rendeznének.

A világbajnokságot az Egyesült Államok mellett Kanada és Mexikó közösen rendezi. Az Egyesült Államok területén tizenegy városban összesen 78 mérkőzést terveznek. Az első amerikai helyszínen rendezett találkozó az USA–Paraguay-mérkőzés lesz Los Angelesben, június 13-án.

A Pénzcentrum korábban már írt arról, hogy nem csak az USA, hanem Mexikó is súlyos kihívásokkal néz szembe. Az országban ezen a héten több helyen is erőszakos cselekmények robbantak ki egy drogbáró kiiktatása után, a mexikói elnök viszont gyorsan nyugtatni igyekezett a szurkolókat, hogy a vébére minden rendben lesz.