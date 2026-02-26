A felújítás előkészítése évek óta zajlik, 2021 és 2023 között tanulmányterv, fő- és célvizsgálat készült, a BKK pedig összeállította a tervezés közbeszerzéséhez szükséges műszaki dokumentációt.
Ezt rengeteg magyar autós elrontja: pedig nem játék, erre figyelni kell
A tavasz régen várt beköszöntével nemcsak az abroncsokat, hanem a vezetési rutinunkat is érdemes megújuló üzemmódba kapcsolni. Kőrös András vezetéstechnikai szakember összegyűjtötte a legfontosabb tanácsokat azoknak, akik hosszabb pihenő után térnek vissza a forgalomba, vagy éppen szezonváltó gumicsere előtt állnak.
A jó idő érkezése sok olyan autóst is az utakra csábít, akik a téli hónapokban inkább a tömegközlekedést választották, vagy egyszerűen kevesebbet vezettek. A rutintalanság és a bizonytalanság azonban kockázatokat rejthet magában, ezért a biztonságos közlekedéshez a technikai felkészítés mellett a mentális ráhangolódás is elengedhetetlen.
Kőrös András szerint a hosszabb kihagyás utáni újrakezdés három fő pilléren nyugszik: a KRESZ-tudás leporolásán, a járműkezelésen és a forgalmi rutinszerzésen. A járműkezelés felfrissítéséhez érdemes az alapokat újravenni, az elindulásban és parkolásban visszaszerezni a magabiztosságot. Ezen néhány, üres parkolóban töltött békés óra is segíthet, ám komolyabb hiányosság esetén javasolt szakoktató segítségét kérni.
A forgalomba való visszatérést érdemes fokozatosan, kevesebb kihívást jelentő utakkal – például hétvégi vagy esti órákban, alacsony forgalmú utakon – megkezdeni, ahol nyomás nélkül hangolódhatunk rá a forgalmi helyzetekre. Bár egy családtag jelenléte kezdetben nagy segítség lehet, fontos felismerni azt a pillanatot, amikor már egyedül kell folytatni a gyakorlást, mivel a túlzott támaszkodás gátolhatja az önálló döntéshozatalt és a magabiztosság kialakulását.
Új technológia, új reflexek
Aki régebbi autóból ül át modernebb, aktív biztonsági berendezésekkel felszerelt járműbe, az jól teszi, ha tudatosan felkészül a technológiai különbségekre. Az ABS, a kipörgésgátló és a menetstabilizáló működési elvének megértéséhez és hatékony alkalmazásához erősen javasolt vezetéstechnikai tréningen való részvétel, ahol biztonságos körülmények között gyakorolhatók a stabilitásvesztett helyzetek.
A hajtáslánc fejlődése is tartogathat kihívásokat: a modernebb turbós, hibrid vagy elektromos autók menetdinamikája jelentősen eltér a régebben megszokottaktól. Ezek a járművek jobban gyorsulnak és csendesebbek, ami könnyen megtévesztheti a vezető sebességérzetét, így a kontroll elvesztése nélkül is hamar a megengedett tempó felett találhatjuk magunkat
– tette hozzá Kőrös András.
A szezonváltás alapjai: nem csak a gumi számít
Az újrakezdés most együtt járhat a nyári gumikra való visszaváltással is. A Hankook szakértői és Kőrös András hangsúlyozzák, hogy a nyári gumiabroncsokra való váltás nem csupán technikai előírás, hanem a vezetési élmény és a biztonság záloga is. Tartósan 7°C feletti hőmérséklet esetén a téli abroncsok tapadása és teljesítménye fokozatosan csökken, ami befolyásolhatja a jármű stabilitását és fékteljesítményét. A csere során kiemelten fontos az abroncsok állapotellenőrzése: 3-4 mm-es profilmélység alatt, vagy 5-6 évesnél idősebb gumival már ne kezdjük el a szezont, mert az elöregedett anyag vizes aszfalton hirtelen és kiszámíthatatlan tapadásvesztést okozhat.
Az ellenőrzés során vizsgálni kell a futófelületet és az oldalfalakat is az esetleges sérülések, repedések vagy szálszakadásra utaló dudorok miatt. Bár a téli abroncs használata melegben nem közvetlenül életveszélyes, de a lágyabb keverék a forró aszfalton gyorsabban kopik, növeli a fogyasztást és rontja a fékutat, ezért a gazdaságos és biztonságos közlekedés érdekében a szezonális váltás nem elhanyagolható. A Hankook ajánlása szerint érdemes már február végén, március elején időpontot foglalni a gumicserére, hogy elkerüljük a szezonális torlódásokat a szervizekben.
