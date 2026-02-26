2026. február 26. csütörtök Edina
9 °C Budapest
Drogfüggő kábítószert vásárol és fizet
Otthon

Volt katona terjesztette a kábítószert Magyarországon: súlyos börtönévek várhatnak rá

MTI
2026. február 26. 15:33

Kábítószer-kereskedelem bűntette miatt letartóztattak egy volt szerződéses katonát. A férfira Kecskeméten figyeltek fel a járőrök, miután autójával kivilágítatlanul és bizonytalanul közlekedett a forgalomban.

A Bács-Kiskun vármegyei rendőrök február 20-án este intézkedtek a húszas évei elején járó férfival szemben. Az igazoltatás során a ruházatából és a gépjárműből is kábítószergyanús anyag került elő, a későbbi toxikológiai vizsgálatok pedig kimutatták, hogy a szervezetében amfetamin és MDMA (ecstasy) is jelen volt. A férfi otthonában tartott házkutatás során a nyomozók a kábítószer porciózásához szükséges digitális mérleget, tasakokat és egyéb csomagolóanyagokat foglaltak le, ami megerősítette a kereskedelem gyanúját.

A megalapozott gyanú szerint a férfi haszonszerzés céljából, továbbértékesítésre szerezte be az illegális szereket. Mivel az elkövetés idején a gyanúsított a Magyar Honvédség tényleges állományában szolgált, az ügyet a nyomozó ügyészség vette át, és kábítószer-kereskedelem bűntette miatt hallgatták ki. A Büntető Törvénykönyv rendelkezései alapján ezért a cselekményért két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés szabható ki.

A volt katona a kihallgatása során nem tett vallomást. A Szegedi Törvényszék Katonai Tanácsa az ügyészség indítványára elrendelte a büntetlen előéletű gyanúsított letartóztatását egy hónapra. A bíróság a döntést a szökés, az elrejtőzés és a bűnismétlés veszélyével, valamint a katonai fegyelem védelmének szükségességével indokolta. A végzés ellen a gyanúsított és védője fellebbezést jelentett be. A férfi szolgálati jogviszonya az eljárás során megszűnt.
Címlapkép: Getty Images
