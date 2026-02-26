A magyar adat nem azt jelenti, hogy kimagaslóan népszerű lenne Trump, hanem azt, hogy az EU-n belül itt a legkisebb az elutasítás mértéke.
Volt katona terjesztette a kábítószert Magyarországon: súlyos börtönévek várhatnak rá
Kábítószer-kereskedelem bűntette miatt letartóztattak egy volt szerződéses katonát. A férfira Kecskeméten figyeltek fel a járőrök, miután autójával kivilágítatlanul és bizonytalanul közlekedett a forgalomban.
A Bács-Kiskun vármegyei rendőrök február 20-án este intézkedtek a húszas évei elején járó férfival szemben. Az igazoltatás során a ruházatából és a gépjárműből is kábítószergyanús anyag került elő, a későbbi toxikológiai vizsgálatok pedig kimutatták, hogy a szervezetében amfetamin és MDMA (ecstasy) is jelen volt. A férfi otthonában tartott házkutatás során a nyomozók a kábítószer porciózásához szükséges digitális mérleget, tasakokat és egyéb csomagolóanyagokat foglaltak le, ami megerősítette a kereskedelem gyanúját.
A megalapozott gyanú szerint a férfi haszonszerzés céljából, továbbértékesítésre szerezte be az illegális szereket. Mivel az elkövetés idején a gyanúsított a Magyar Honvédség tényleges állományában szolgált, az ügyet a nyomozó ügyészség vette át, és kábítószer-kereskedelem bűntette miatt hallgatták ki. A Büntető Törvénykönyv rendelkezései alapján ezért a cselekményért két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés szabható ki.
A volt katona a kihallgatása során nem tett vallomást. A Szegedi Törvényszék Katonai Tanácsa az ügyészség indítványára elrendelte a büntetlen előéletű gyanúsított letartóztatását egy hónapra. A bíróság a döntést a szökés, az elrejtőzés és a bűnismétlés veszélyével, valamint a katonai fegyelem védelmének szükségességével indokolta. A végzés ellen a gyanúsított és védője fellebbezést jelentett be. A férfi szolgálati jogviszonya az eljárás során megszűnt.
A magyar lakásállomány állapota vegyes képet mutat: egyre több korszerű, energiahatékony lakás, de az ingatlanok jelentős része továbbra is elöregedett.
Országos szinten 24 százalékkal visszaesett az eladó használt lakóingatlanok iránti telefonos érdeklődés.
Míg a zöld minősítéssel rendelkező épületek jelentős pénzügyi előnyöket élveznek, a korszerűtlen ingatlanok drasztikus értékvesztéssel nézhetnek szembe.
A sofőr kezdetben azzal próbálta megtéveszteni a járőröket, hogy a letakart csomagokban csupán édességet visz a gyermekeinek.
Somogy vármegyében és Budapest környékén zajlanak legintenzívebben az építkezések, miközben az északi és alföldi térségekben szinte teljesen leállt az új lakások átadása.
Okmányok és kötelező védőoltások nélkül próbált Olaszországba csempészni hét kölyökkutyát egy bolgár sofőr.
Több helyen is záporok, zivatarok várhatóak, de a hőmérséklet csak este megy le 0 fok köré.
