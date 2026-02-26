A magyarok spórolnának, mégis elszállnak a kiadások: élelmiszerre rengeteg pénz megy el

A magyar vásárlók egyszerre próbálnak takarékoskodni és engednek a mindennapi kísértéseknek: derül ki egy kutatásából. Bár sokan igyekeznek szigorúan kezelni a kiadásaikat, az élelmiszer és az elektronikai termékek továbbra is azok a kategóriák, amelyekre a legtöbben költenek a tervezettnél többet.

A válaszadók 23,5%-a vallotta be, hogy az otthoni élelmiszer-vásárlás során hajlamos túlzásba esni, míg 23,4% az elektronikai eszközöket és háztartási gépeket jelölte meg „gyenge pontként”. Az éttermek, kávézók és bárok is felkerültek a listára, amelyek esetében 8,7% mondta, hogy többet költ, mint szeretne. Ugyanakkor majdnem minden harmadik magyar (30%) kitart amellett, hogy semmire sem költ feleslegesen, érdekes ellentmondást eredményezve.

A számok egyértelmű paradoxont mutatnak: miközben a vásárlók tudatos spórolásra törekednek, a mindennapi élelmiszerek és a technológiai újdonságok ellenállhatatlan vonzerőt jelentenek, kétségtelenül ezen két kategória állandó, hétköznapi jelenléte miatt. Ezért is hasznosak az Árukereső különböző funkciói, amik lehetővé teszik azt, hogy a felhasználók a lehető legjobb ár-érték arányt találják meg. Az Áresett termékek a valódi kedvezményeket jelenítik meg, míg a hiteles fogyasztói visszajelzések teljes körű képet adnak egy-egy termékről. Ezek segítségével még túlköltés esetén is jelen lehet a tudatosság és a megtakarítási szándék.

A magyar vásárlók körében erős a takarékossági szándék, de a mindennapi szükségletek és a technológia iránti vágy gyakran felülírja a terveket. Az Árukereső abban segít, hogy ezekben a helyzetekben is a lehető legjobb ajánlatot találják meg a fogyasztók: ha már – saját bevallásuk szerint – impulzívan költenek, legalább a körülményekhez képest tudatosan tegyék azt. Ezért vagyunk itt.

– mondta Szták András, az Árukereső.hu ügyvezető igazgatója.