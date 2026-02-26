Az alvás minősége közvetlenül befolyásolja a kognitív teljesítményt és az intelligenciát.
A magyarok spórolnának, mégis elszállnak a kiadások: élelmiszerre rengeteg pénz megy el
A magyar vásárlók egyszerre próbálnak takarékoskodni és engednek a mindennapi kísértéseknek: derül ki egy kutatásából. Bár sokan igyekeznek szigorúan kezelni a kiadásaikat, az élelmiszer és az elektronikai termékek továbbra is azok a kategóriák, amelyekre a legtöbben költenek a tervezettnél többet.
A válaszadók 23,5%-a vallotta be, hogy az otthoni élelmiszer-vásárlás során hajlamos túlzásba esni, míg 23,4% az elektronikai eszközöket és háztartási gépeket jelölte meg „gyenge pontként”. Az éttermek, kávézók és bárok is felkerültek a listára, amelyek esetében 8,7% mondta, hogy többet költ, mint szeretne. Ugyanakkor majdnem minden harmadik magyar (30%) kitart amellett, hogy semmire sem költ feleslegesen, érdekes ellentmondást eredményezve.
A számok egyértelmű paradoxont mutatnak: miközben a vásárlók tudatos spórolásra törekednek, a mindennapi élelmiszerek és a technológiai újdonságok ellenállhatatlan vonzerőt jelentenek, kétségtelenül ezen két kategória állandó, hétköznapi jelenléte miatt. Ezért is hasznosak az Árukereső különböző funkciói, amik lehetővé teszik azt, hogy a felhasználók a lehető legjobb ár-érték arányt találják meg. Az Áresett termékek a valódi kedvezményeket jelenítik meg, míg a hiteles fogyasztói visszajelzések teljes körű képet adnak egy-egy termékről. Ezek segítségével még túlköltés esetén is jelen lehet a tudatosság és a megtakarítási szándék.
A magyar vásárlók körében erős a takarékossági szándék, de a mindennapi szükségletek és a technológia iránti vágy gyakran felülírja a terveket. Az Árukereső abban segít, hogy ezekben a helyzetekben is a lehető legjobb ajánlatot találják meg a fogyasztók: ha már – saját bevallásuk szerint – impulzívan költenek, legalább a körülményekhez képest tudatosan tegyék azt. Ezért vagyunk itt.
– mondta Szták András, az Árukereső.hu ügyvezető igazgatója.
A Lidl termékek vásárlásával nemcsak a magyar fogyasztók járnak jól, hanem a hazai gazdák is.
A Lidl nem viccel: a törvényi előírásoknál háromszor szigorúbb követelményeknek kell megfelelniük a friss zöldségeknek és gyümölcsöknek
A gyümölcsön található szermaradványok szintje nem haladhatja meg a hivatalos határérték egyharmadát.
A magyar kiskereskedelemnek 2025-ben minden korábbinál nehezebb éve volt: a szigorodó szabályozások, az árréssapka torzító hatása egyszerre alakította át az ágazatot.
A TikTokon és az Instagramon egyre több olyan videó terjed, amely a Lidl nevével próbál hitelességet kölcsönözni, de közben kamu az egész.
A játékokat elhasználódás után sokan a kommunális hulladékba dobják, nem is gondolva az elektromos alkatrészekre.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal a vállalkozások az NKFH-val együttműködve.
Bár a beépített oltórendszer azonnal működésbe lépett, biztonsági okokból mintegy kilencven embernek kellett ideiglenesen elhagynia az épületet.
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
Tartósan alacsony árakkal és akciókkal erősít a Lidl
