2025. július 03., Almaty, Kazahsztán: Világító Spar szupermarket felirat, amely a kiskereskedelmi jelenlétet szimbolizálja a városi környezetben.
Otthon

Figyelem! Népszerű fagyasztott gyümölcsöt hív vissza a boltokból a SPAR: ha ilyet vettél, nehogy megedd

Pénzcentrum
2026. február 19. 15:30

Határérték feletti növényvédőszer-mennyiség van a termékben, azt kérik, hogy senki se fogyasszon belőle.

A SPAR Magyarország Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról.

A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomon követi.

Az érintett termék tételek adatai az alábbiak:

  • Termék megnevezése: S-BUDGET gyorsfagyasztott szamóca
  • Kiszerelés: 1 kg
  • Minőségmegőrzési idők: 23.07.2027; 24.07.2027; 14.11.2027; 28.11.2027; 14.01.2028
  • Beszállító: Agrosprint Zrt.
  • Forgalmazó: SPAR Magyarország Kft.

A visszahívásban egyéb gyártási tételek nem érintettek!

Termékvisszahívás oka: Határérték feletti növényvédőszer-maradék tartalom.

A növényvédő szerek (más néven peszticidek) olyan kémiai vagy biológiai anyagok, melyekkel az ember által kártevőnek minősített élő szervezetek elpusztíthatók, vagyis jellegükből adódóan mérgek. A növényvédő szerek alkalmazása szerves része a mai mezőgazdaságnak, felhasználásuk célja a terméshozam növelése, és a minőség javítása.

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal (EFSA) kockázatértékelések alapján határértéket állapít meg az élelmiszerekben maximálisan megengedett növényvédőszer-maradványokra, ezeket a határértékeket szigorúan be kell tartani és tartatni, a tagállamok hatóságai az előírások betartását folyamatosan ellenőrzik.

Kérik azt is, hogy amennyiben a fenti minőségmegőrzési idővel rendelkező termékekből valaki vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!
Címlapkép: Getty Images
#otthon #élelmiszer #szupermarket #spar #fogyasztó #fogyasztóvédelem #termékvisszahívás #hatóság #spar magyarország #élelmiszerek #nkfh

2026. február 19.
Megszólalt Trunk DABLTY Tamás: sokan gondolták, de nem a Z generáció fogja megváltani a világot
2026. február 18.
Ilyen kastélyokat vesz a hazai elit 2026-ban: súlyos milliárdokért eladó a magyar Versailles
2026. február 19.
Szinte senki sem beszél róla: így változtak az ápolók bérei az elöregedő társadalom árnyékában
2026. február 19.
Érik a tudás tragédiája, így pusztulhat ki a legendás magyar gógyi: drasztikus reform kellene az iskolákban
2026. február 19.
Brutál bezárási hullám indult el: sorra tűnnek el az ikonikus éttermek, sokan siratják kedvencüket
