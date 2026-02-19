A pénteki viharos szelet és havazást követően szombat hajnalban a Dunántúl egyes részein akár -15 fok alá is süllyedhet a hőmérséklet.
Figyelem! Népszerű fagyasztott gyümölcsöt hív vissza a boltokból a SPAR: ha ilyet vettél, nehogy megedd
Határérték feletti növényvédőszer-mennyiség van a termékben, azt kérik, hogy senki se fogyasszon belőle.
A SPAR Magyarország Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról.
A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomon követi.
Az érintett termék tételek adatai az alábbiak:
- Termék megnevezése: S-BUDGET gyorsfagyasztott szamóca
- Kiszerelés: 1 kg
- Minőségmegőrzési idők: 23.07.2027; 24.07.2027; 14.11.2027; 28.11.2027; 14.01.2028
- Beszállító: Agrosprint Zrt.
- Forgalmazó: SPAR Magyarország Kft.
A visszahívásban egyéb gyártási tételek nem érintettek!
Termékvisszahívás oka: Határérték feletti növényvédőszer-maradék tartalom.
A növényvédő szerek (más néven peszticidek) olyan kémiai vagy biológiai anyagok, melyekkel az ember által kártevőnek minősített élő szervezetek elpusztíthatók, vagyis jellegükből adódóan mérgek. A növényvédő szerek alkalmazása szerves része a mai mezőgazdaságnak, felhasználásuk célja a terméshozam növelése, és a minőség javítása.
Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal (EFSA) kockázatértékelések alapján határértéket állapít meg az élelmiszerekben maximálisan megengedett növényvédőszer-maradványokra, ezeket a határértékeket szigorúan be kell tartani és tartatni, a tagállamok hatóságai az előírások betartását folyamatosan ellenőrzik.
Kérik azt is, hogy amennyiben a fenti minőségmegőrzési idővel rendelkező termékekből valaki vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!
