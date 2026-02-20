A Központi Statisztikai Hivatal számai alapján 2025-ben 12 ezer új lakás épült, miközben az építési engedélyek ugrásszerű növekedése már a következő évek élénkülését vetíti előre.
Itt az újabb budapesti lomtalanítás dátum: ez a három kerület készülhet - Márciusban viszik a lomot mind a 8 körzetben
Az V. és a XXI. kerület dátumai után a MOHU nyilvánosságra hozott több új lomtalanítási dátumot az I., a XIII. és a XXII. kerület vonatkozásában. Mindhárom kerületben március folyamán viszik a lomot. A kerületeken belül a különböző körzetekre más-más dátumok vonatkoznak , ezért nagyon fontos, hogy Budapest közterületi rendjének és tisztaságának megóvása érdekében csak a címükre vonatkozó napon, 18 óra után készítsék ki a lomokat a lakosok. A nem a megjelölt időpontban történő lomkikészítés közterület-szennyezési szabálysértésnek minősül!
A lomtalanítás jelenleg is tart a XXI. kerületben február 26-ig, február 27-én pedig az V. kerületből viszik el a lomokat. Most az is kiderült, melyik kerületek kerülnek sorra márciusban: XIII. kerületben 2026. március 1-10. között, a XXII. kerületben március 16-26. között viszik a lomokat. Az I. kerületben pedig március 20-án lesz lomtalanítás. Az összes eddig ismert dátum elérhető ebben a cikkünkben, melyet folyamatosan frissítünk, ahogy új információ derül ki.
Lomtalanítás 2026: Budapest 13. kerület
A MOHU honlapján található tájékoztatás szerint a XIII. kerületben március 1. és 10. között lesz lomtalanítás. A XIII. kerületben összesen 8 körzet lesz - ez eltérhet a tavalyi beosztástól -, melyek a lenti térképen láthatók. A körzetekhez tartozó pontos dátumok:
- 1. körzet: március 1., vasárnap
- 2. körzet: március 2., hétfő
- 3. körzet: március 3., kedd
- 4. körzet: március 4., szerda
- 5. körzet: március 5., csütörtök
- 6. körzet: március 8., vasárnap
- 7. körzet: március 9., hétfő
- 8. körzet: március 10., kedd
Lomtalanítás 2026: Budapest 22. kerület, Budafok-Tétény
A MOHU honlapján található tájékoztatás szerint a XXII. kerületben március 16. és 26. között lesz lomtalanítás. A 22. kerületben összesen 9 körzet lesz, melyek az alábbi térképen láthatók. Az ezekhez tartozó pontos dátumok:
- 1. körzet: március 16., hétfő
- 2. körzet: március 17., kedd
- 3. körzet: március 18., szerda
- 4. körzet: március 19., csütörtök
- 5. körzet: március 22., vasárnap
- 6. körzet: március 23., hétfő
- 7. körzet: március 24., kedd
- 8. körzet: március 25., szerda
- 9. körzet: március 26., csütörtök
Lomtalanítás Budapest 1. kerület, 2026
A MOHU tájékoztatása szerint az 1. kerületben március 20-án lesz lomtalanítás. Mivel kis kerületről van szó, csak egy körzet lesz:
Mit lehet lomtalanításkor kitenni és mit nem?
Lomtalanítás alkalmával kizárólag a háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladék (pl. elhasználódott bútor, ágybetét, szőnyeg) helyezhető ki a ház elé.
Kihelyezhető:
- háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladék, ami mérete miatt nem helyezhető a kukába
- bútor
- matrac
- szőnyeg, bőrönd
- nagyméretű sportszer (pl. síléc)
- használati tárgy pl.: gyermekfürdető
Nem helyezhető ki:
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
- a háztartásban naponta képződő kommunális hulladék
- szelektíven gyűjthető csomagolási hulladék (pl.: papír, műanyag, fém)
- építési és bontási törmelék (pl. csempe)
- sitt, föld, szénpor, hamu, gumiabroncs
- síküveg, zöldhulladék, textil
- ipari vagy szolgáltatási tevékenységből származó hulladék
- elektromos és elektronikai hulladék
Szigorúan tilos a veszélyes hulladék kihelyeztése!
Kérik, hogy a lomokat a lakóháza előtti, hulladékgyűjtő járműveinkkel jól megközelíthető közterületre helyezze ki úgy, hogy a gyalogos és autós forgalmat ne akadályozza. Kérik az is, hogy az úttestre, bicikliútra, zöldterületre ne helyezzen lomot.
Jön az új lomtalanítási rendszer?
Már a 2025-ös lomtanaítási időszakot megelőzően nagy felbolydulást okozott a hír, hogy megszüntetnék a lomtalanítást az eddig ismert formájában. Az elképzelés az volt, hogy az utcára bizonyos időszakokban kipakolt szemét helyett házhoz lehetne kérni egyénileg a lomok elszállítását, illetve hulladékudvarokban leadni azokat. Később már azt közölték, ahogy arról a Pénzcentrum is beszámolt, hogy kétéves átmeneti időszakkal vezetik be Budapesten az új lomtalanítási rendszert: 2027. január elsejéig a kerületek dönthetnek arról, hogy a lakosaik évente egyszer a jelenlegi módon, az utcára helyezhetik-e ki a hulladékokat, vagy az új módon kijelölt gyűjtőpontokon adják le a lomokat. Ezt Lantos Csaba energiaügyi miniszter jelentette be 2025. január közepén.
A friss megállapodás szerint 2027-től működik majd az a rendszer, amelynek lényege, hogy egy regisztrációs eljárást követően a házaktól évente egyszer ingyenesen elszállítják a lomokat. Addig az átmeneti időszakban a kerületek eldönthetik, hogy a jelenlegi módon folyjon-e tovább a városrészben a lomtalanítás, vagy csatlakoznak az új rendszerhez, amelyben kijelölt gyűjtőpontokon elkülönítve is leadhatóak majd a lomok - fejtette ki. Világi Oszkár, a Mol-csoport vezérigazgató-helyettese hozzátette: Budapesten a lomtalanításkor 30-40 ezer tonna hulladék kerül az utcára, és az szeretnék elérni, hogy ennek nyolcvan százaléka újrahasznosítható legyen.
Meglepő, de így fűti már rengeteg magyar az otthonát: garantáltan keveset fizetnek, rezsicsökkentés se kell
Egyre nagyobb teret nyernek a hőszivattyús rendszerek is, különösen az új építésű, jó energetikai besorolású ingatlanoknál.
Drága csapdába sétál rengeteg magyar lakástulaj 2026-ban: jó ideig futhat a pénze után, aki ezt benézi
Megnéztük, milyen jogai és kötelezettségei vannak a feleknek, és mire számíthatnak a gyakorlatban egy elfajuló albérleti vitában.
Döbbenetes ingatlanokat ad-vesz a magyar elit mostanában: ezt kevesen tudják a méregdrága kúriákról, kastélyokról
A hazai kastély- és kúriapiacon megváltozott a vásárlói magatartás: a korábbi romantikus megközelítést gyakorlatias szempontok váltották fel.
Figyelem! Népszerű fagyasztott gyümölcsöt hív vissza a boltokból a SPAR: ha ilyet vettél, nehogy megedd
Határérték feletti növényvédőszer-mennyiség van a termékben, azt kérik, hogy senki se fogyasszon belőle.
A pénteki viharos szelet és havazást követően szombat hajnalban a Dunántúl egyes részein akár -15 fok alá is süllyedhet a hőmérséklet.
Tavasz alatt a meteorológusok azt a többnapos időjárási helyzetet értik, amikor az átlaghőmérséklet emelkedik és a délutáni maximum-hőmérséklet megközelíti a 20 fokot.
Ezeknek a napok határnapok, így a húshagyókedd a farsang végét, a hamvazószerda a böjt és a húsvéti készülődés kezdetét jelzi.
A KSH friss adatai szerint 2025 első három negyedévében mindössze 7500 új lakást vettek használatba.
Riadót fújt a Katasztrófavédelem: még nem megy a tél sehová, nagyon fontos, hogy mindenki odafigyeljen
Mindenkit körültekintő közlekedésre, alapos tájékozódásra kérnek, mert az időjárás még nem tombolta ki magát a télen.
Nagyon durván felpörgött a lakáspiac: ezt is elintézte az Otthon Start, napok alatt elkelnek a jó ingatlanok
Míg korábban hónapokig tartott egy-egy lakás értékesítése, addig őszre a legkeresettebb típusok akár napok alatt új tulajdonoshoz kerültek.
Az egyik technológiai vezeték sérült meg és az így keletkezett gőz kapcsolata be az otórendszert - tűz nem volt az akkufólia-gyárban.
Az északi megyékben intenzív havazás, a nyugati országrészben ónos eső várható csütörtökön.
Újabb tizenegy lakásberuházás kaphat kiemelt státuszt, amelyek keretében összesen közel 4300 új lakás és ikerház építése indul meg főként Budapesten.
Az alternatív ingatlanpiacon mindössze 759 ezer forintos átlagos négyzetméterárral számolhattak a vevők.
A piacon jelenleg nagyjából 120–150 kastély és kúria érhető el, több százmillió forintos átlagárral, miközben a prémium ingatlanok ára akár több milliárd forintig is terjedhet.
A magyarországi intézményi bérlakáspiac még mindig kezdetleges állapotban van.
A friss statisztika alapján a kilakoltatások száma az elmúlt években inkább stagnál, jóval a korábbi válságidőszakok szintje alatt.
A vevők ma már csak a kiemelkedő állapotú, egyedi adottságú ingatlanok esetében hajlandók a kért ár fölé menni, más esetekben szigorúan vizsgálják az ár-érték arányt.
-
Vállalat-finanszírozás fedezettel: hogyan javítja a kondíciókat a Start Garancia kezessége?
Limbach Attilát, a Start Garancia Zrt. vezérigazgatóját arról kérdeztük,hogy miért érdemes ma egy vállalatnak kezességet kérnie és minek kell ehhez megfelelnie?
-
Az innovációs fődíjat a Gránit Bank nyerte a Mastercard „Az év bankja” versenyén (x)
A Gránit Bankot választotta az Innovation szegmens legjobbjának a szakmai zsűri a Mastercard „Az év bankja 2025” versenyén