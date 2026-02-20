2026. február 20. péntek Aladár, Álmos
3 °C Budapest
lomtalanítás lom budapest 7. kerület
Otthon

Itt az újabb budapesti lomtalanítás dátum: ez a három kerület készülhet - Márciusban viszik a lomot mind a 8 körzetben

Pénzcentrum
2026. február 20. 16:50

Az V. és a XXI. kerület dátumai után a MOHU nyilvánosságra hozott több új lomtalanítási dátumot az I., a XIII. és a XXII. kerület vonatkozásában. Mindhárom kerületben március folyamán viszik a lomot. A kerületeken belül a különböző körzetekre más-más dátumok vonatkoznak , ezért nagyon fontos, hogy Budapest közterületi rendjének és tisztaságának megóvása érdekében csak a címükre vonatkozó napon, 18 óra után készítsék ki a lomokat a lakosok. A nem a megjelölt időpontban történő lomkikészítés közterület-szennyezési szabálysértésnek minősül!

A lomtalanítás jelenleg is tart a XXI. kerületben február 26-ig, február 27-én pedig az V. kerületből viszik el a lomokat. Most az is kiderült, melyik kerületek kerülnek sorra márciusban: XIII. kerületben 2026. március 1-10. között, a XXII. kerületben március 16-26. között viszik a lomokat. Az I. kerületben pedig március 20-án lesz lomtalanítás. Az összes eddig ismert dátum elérhető ebben a cikkünkben, melyet folyamatosan frissítünk, ahogy új információ derül ki. 

Lomtalanítás 2026: Budapest 13. kerület

A MOHU honlapján található tájékoztatás szerint a XIII. kerületben március 1. és 10. között lesz lomtalanítás. A XIII. kerületben összesen 8 körzet lesz - ez eltérhet a tavalyi beosztástól -, melyek a lenti térképen láthatók. A körzetekhez tartozó pontos dátumok:

  • 1. körzet: március 1., vasárnap
  • 2. körzet: március 2., hétfő
  • 3. körzet: március 3., kedd
  • 4. körzet: március 4., szerda
  • 5. körzet: március 5., csütörtök
  • 6. körzet: március 8., vasárnap
  • 7. körzet: március 9., hétfő
  • 8. körzet: március 10., kedd

Lomtalanítás 2026: Budapest 22. kerület, Budafok-Tétény

A MOHU honlapján található tájékoztatás szerint a XXII. kerületben március 16. és 26. között lesz lomtalanítás. A 22. kerületben összesen 9 körzet lesz, melyek az alábbi térképen láthatók. Az ezekhez tartozó pontos dátumok:

  • 1. körzet: március 16., hétfő
  • 2. körzet: március 17., kedd
  • 3. körzet: március 18., szerda
  • 4. körzet: március 19., csütörtök
  • 5. körzet: március 22., vasárnap
  • 6. körzet: március 23., hétfő
  • 7. körzet: március 24., kedd
  • 8. körzet: március 25., szerda
  • 9. körzet: március 26., csütörtök

Lomtalanítás Budapest 1. kerület, 2026

A MOHU tájékoztatása szerint az 1. kerületben március 20-án lesz lomtalanítás. Mivel kis kerületről van szó, csak egy körzet lesz:

Mit lehet lomtalanításkor kitenni és mit nem?

Lomtalanítás alkalmával kizárólag a háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladék (pl. elhasználódott bútor, ágybetét, szőnyeg) helyezhető ki a ház elé.

Kihelyezhető:

  • háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladék, ami mérete miatt nem helyezhető a kukába
  • bútor
  • matrac
  • szőnyeg, bőrönd
  • nagyméretű sportszer (pl. síléc)
  • használati tárgy pl.: gyermekfürdető

Nem helyezhető ki:

  1. a háztartásban naponta képződő kommunális hulladék
  2. szelektíven gyűjthető csomagolási hulladék (pl.: papír, műanyag, fém)
  3. építési és bontási törmelék (pl. csempe)
  4. sitt, föld, szénpor, hamu, gumiabroncs
  5. síküveg, zöldhulladék, textil
  6. ipari vagy szolgáltatási tevékenységből származó hulladék
  7. elektromos és elektronikai hulladék

Szigorúan tilos a veszélyes hulladék kihelyeztése!

Kérik, hogy a lomokat a lakóháza előtti, hulladékgyűjtő járműveinkkel jól megközelíthető közterületre helyezze ki úgy, hogy a gyalogos és autós forgalmat ne akadályozza. Kérik az is, hogy az úttestre, bicikliútra, zöldterületre ne helyezzen lomot.

Jön az új lomtalanítási rendszer?

Már a 2025-ös lomtanaítási időszakot megelőzően nagy felbolydulást okozott a hír, hogy megszüntetnék a lomtalanítást az eddig ismert formájában. Az elképzelés az volt, hogy az utcára bizonyos időszakokban kipakolt szemét helyett házhoz lehetne kérni egyénileg a lomok elszállítását, illetve hulladékudvarokban leadni azokat. Később már azt közölték, ahogy arról a Pénzcentrum is beszámolt, hogy kétéves átmeneti időszakkal vezetik be Budapesten az új lomtalanítási rendszert: 2027. január elsejéig a kerületek dönthetnek arról, hogy a lakosaik évente egyszer a jelenlegi módon, az utcára helyezhetik-e ki a hulladékokat, vagy az új módon kijelölt gyűjtőpontokon adják le a lomokat. Ezt Lantos Csaba energiaügyi miniszter jelentette be 2025. január közepén.

A friss megállapodás szerint 2027-től működik majd az a rendszer, amelynek lényege, hogy egy regisztrációs eljárást követően a házaktól évente egyszer ingyenesen elszállítják a lomokat. Addig az átmeneti időszakban a kerületek eldönthetik, hogy a jelenlegi módon folyjon-e tovább a városrészben a lomtalanítás, vagy csatlakoznak az új rendszerhez, amelyben kijelölt gyűjtőpontokon elkülönítve is leadhatóak majd a lomok - fejtette ki. Világi Oszkár, a Mol-csoport vezérigazgató-helyettese hozzátette: Budapesten a lomtalanításkor 30-40 ezer tonna hulladék kerül az utcára, és az szeretnék elérni, hogy ennek nyolcvan százaléka újrahasznosítható legyen.
Címlapkép: Getty Images
Erről ne maradj le!
