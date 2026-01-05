Többszáz járatot törölt a repülőtér: magyar utasok is érintettek

A napok óta tartó hóesés, fagy és a jeges záporok miatt több mint négyszáz járatot törölt hétfőn az amszterdami Schiphol nemzetközi repülőtér - tájékoztatott az NL Times című, angol nyelvű holland hírportál hétfőn. Az intézkedés budapesti járatot is érint.

A beszámoló szerint a holland légikikötő a péntek óta tartó havazás miatt késésekre és járattörlésekre figyelmeztetett. A téli időjárás jelentősen zavarja a légiforgalmat - írták.

A repülőtér szóvivője közölte, az időjárási körülmények miatti járattörlések okozta fennakadások a következő napok közlekedését is zavarhatják.

Az utasoknak azt tanácsolják, hogy már a repülőtérre indulás előtt ellenőrizzék az aktuális járatinformációkat.

Szavai szerint még túl korai megmondani, hogy a fennakadások meddig állnak fenn, a repülőtér félnapos időközönként értékeli a helyzetet - írták.

A KLM holland légitársaság legkevesebb 295 járatot törölt. A még induló repülőgépek utasai késésekkel számolhatnak a havazás és az erős szél miatt - hívták fel a figyelmet.

A Holland Királyi Meteorológiai Intézet (KNMI) közölte, hogy a csúszós utak miatt úgy nevezett sárga riasztás marad érvényben az egész országra vonatkozóan legalább kedd reggelig. A meteorológiai intézet arra is figyelmeztetett, hogy a fagyos utak tovább növelhetik a balesetek kockázatát. A hírportál közölte, a csúszós útviszonyok számos balesethez vezettek. A holland közlekedési vállalat közel hatmillió kilogramm sót szórt az utakra a jegesedés elkerülésére.