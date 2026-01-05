A hatóságok arra kérik az autósokat: indulás előtt tájékozódjanak, és csak megfelelően felkészített járművel vágjanak útnak.
Többszáz járatot törölt a repülőtér: magyar utasok is érintettek
A napok óta tartó hóesés, fagy és a jeges záporok miatt több mint négyszáz járatot törölt hétfőn az amszterdami Schiphol nemzetközi repülőtér - tájékoztatott az NL Times című, angol nyelvű holland hírportál hétfőn. Az intézkedés budapesti járatot is érint.
A beszámoló szerint a holland légikikötő a péntek óta tartó havazás miatt késésekre és járattörlésekre figyelmeztetett. A téli időjárás jelentősen zavarja a légiforgalmat - írták.
A repülőtér szóvivője közölte, az időjárási körülmények miatti járattörlések okozta fennakadások a következő napok közlekedését is zavarhatják.
Az utasoknak azt tanácsolják, hogy már a repülőtérre indulás előtt ellenőrizzék az aktuális járatinformációkat.
Szavai szerint még túl korai megmondani, hogy a fennakadások meddig állnak fenn, a repülőtér félnapos időközönként értékeli a helyzetet - írták.
A KLM holland légitársaság legkevesebb 295 járatot törölt. A még induló repülőgépek utasai késésekkel számolhatnak a havazás és az erős szél miatt - hívták fel a figyelmet.
A Holland Királyi Meteorológiai Intézet (KNMI) közölte, hogy a csúszós utak miatt úgy nevezett sárga riasztás marad érvényben az egész országra vonatkozóan legalább kedd reggelig. A meteorológiai intézet arra is figyelmeztetett, hogy a fagyos utak tovább növelhetik a balesetek kockázatát. A hírportál közölte, a csúszós útviszonyok számos balesethez vezettek. A holland közlekedési vállalat közel hatmillió kilogramm sót szórt az utakra a jegesedés elkerülésére.
Lázár János szerint minden adott ahhoz, hogy a hó és a jegesedés ne bénítsa meg a közlekedést.
Görögország valamennyi repülőterén vasárnap átmenetileg leállították az induló és érkező járatokat, miután ismeretlen eredetű rádiófrekvenciás zavarokat észleltek.
Január 3-tól újra járnak a vonatok ezen a szakaszon: sok utas fog örülni, mások pedig pótlóbuszozhatnak
Diósjenő–Balassagyarmat között MÁVbuszok járnak január végéig. A pályafelújítás hatással van a közúton közlekedőkre és a környéken lakókra is.
A hosszú hétvégén nem lesz minden nap szerencsénk az idővel: több helyen eshet az eső, a hó és feltámadhat a szél.
Elárulta a titkot az egyik legnagyobb iroda vezére: így lehet töredékáron álomutazást foglalni 2026-ban
A Pénzcentrum turisztikai interjúi megmutatják, hogyan változtak az utazási szokások 2025-ben.
Rossz hír a szilveszterezőknek: brutál havazás és fagyos szél jön az év utolsó napján, ez nagyon kemény lesz
Szilveszter éjjelén a hőmérséklet döntően -6 és +1 fok között alakul.
Hidegfront, majd melegfront alakítja az év utolsó napjának időjárását: többfelé havazás, vékony hótakaró is kialakulhat.
Műszaki hiba bénította meg az utazást: törölték a legforgalmasabb tömegközlekedési vonal minden járatát
Az Eurostar minden járatát törölte, a LeShuttle pedig ideiglenesen felfüggesztette szolgáltatásait, ami több ezer utast érint.
Nem szállított utasokat a szerelvény, a MÁV szerint műszaki hiba okozta az esetet, a vonatforgalom nem állt le.
Szilveszterkor, újévkor, majd pedig a téli tanszünet utolsó hétvégéjén várhatóan sokkal többen utaznak közösségi közlekedéssel, ezért a MÁV több jármű forgalomba állításával készül.
A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) közölte, hogy befejeződött 50 jegy- és bérletautomata korszerűsítése.
Folytatódik a magyarországi fuvaros háború: ennek sokan nem fognak örülni, nagyon kemény dolog élesedik a hazai utakon
Kiterjeszti a 20 tonna feletti tranzit- és a teherforgalom korlátozását az Építési és Közlekedési Minisztérium.
Eger, Pécs és Szeged a szilveszterezők körében legnépszerűbb hazai település friss adatok szerint.