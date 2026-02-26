Óriási projekt a Fehér Házban: elképesztő dologra készül Donald Trump

A Fehér Ház körül számos terv látott napvilágot. Bár a friss adatok szerint az elmúlt száz évben csak néhány felújítás számított igazán drágának. Ha a Visual Capitalist adataiból indulunk ki, akkor a korábbi munkálatok többsége inkább műszaki karbantartás volt, nem pedig hatalmas átépítés. Ehhez képest a most előkészítés alatt álló, több százmillió dollárra becsült új bálterem már önmagában is a Fehér Ház egyik legnagyobb bővítésének ígérkezik. Közben egy egészen szokatlan ötlet is felmerült: a Fehér Ház déli gyepén rendezett UFC-gála, ami precedens nélküli sportesemény lenne az amerikai elnöki rezidencia történetében.

Érdekes összeállítás jeleng meg a Fehér Ház felújításairól, és a számok elég meglepők. Az elmúlt nagyjából száz évben ugyanis csak néhány olyan projekt volt, amely igazán komoly összegeket vitt el. A legtöbb átalakítás mai értéken nézve inkább mérsékelt költségű karbantartásnak vagy korszerűsítésnek számított, nem pedig gigantikus átépítésnek, derül ki a Visual Capitalist adataiból.

A kiugró beruházások szinte mindig akkor történtek, amikor az épület műszaki állapota ezt kényszerítette ki. Jó példa erre az 1949-es nagy rezidencia-felújítás. Akkor már annyira leromlott a szerkezet, hogy a mérnökök konkrétan az összeomlás veszélyére figyelmeztettek. Nem kozmetikai javításról volt szó, hanem gyakorlatilag teljes belső újjáépítésről.

A munkálatok során a Fehér Ház belsejét szinte teljesen kibelezték, és egy új, acélvázas szerkezetet építettek be. Közben a történelmi külső falakat meghagyták, hogy az épület eredeti megjelenése ne változzon. A költség akkor több millió dollár volt, ami mai pénzben már több tízmillió dolláros nagyságrendet jelent. Ha végignézzük az inflációval korrigált adatokat, gyorsan kirajzolódik a minta. A nagy, drága projektek ritkák, és jellemzően szerkezeti vagy funkcionális okok miatt történtek. A legtöbb beavatkozás inkább technikai fejlesztés, felújítás vagy állagmegóvás volt, amelyek költsége még mai értéken is jóval visszafogottabb.

A Fehér Ház nagyobb felújításai: eredeti és mai értéken (USD)

Az alábbi projektek költségei már inflációval korrigált, mai dollárértéken szerepelnek, ami jobban mutatja a valós gazdasági súlyukat:

2008 – East & West Wings felújítás (szövetségi finanszírozás): kb. 561 millió dollár mai értéken

(eredeti költség kb. 376 millió dollár, infrastruktúra- és rendszermodernizáció)

(eredeti költség kb. 376 millió dollár, infrastruktúra- és rendszermodernizáció) 2025 – új bálterem építése (magánforrás): becslés szerint 200–400 millió dollár

A projekt teljesen adományokból valósulhat meg, és az egyik legdrágább átalakítás lehet a modern korszakban.

A projekt teljesen adományokból valósulhat meg, és az egyik legdrágább átalakítás lehet a modern korszakban. 1949 – rezidencia teljes rekonstrukció (szövetségi): kb. 72 millió dollár mai értéken

Ez volt a legátfogóbb szerkezeti felújítás a 20. században.

Ez volt a legátfogóbb szerkezeti felújítás a 20. században. 1927 – tetőfelújítás (szövetségi): kb. 6,9 millió dollár mai értéken

Jelentős karbantartási projekt a történelmi épület állagmegóvása miatt.

Jelentős karbantartási projekt a történelmi épület állagmegóvása miatt. 2004 – East & West Wings korszerűsítés (szövetségi): kb. 6 millió dollár mai értéken

Főként technikai és működési fejlesztések.

Főként technikai és működési fejlesztések. 2006 – Situation Room fejlesztése (szövetségi): kb. 5,3 millió dollár mai értéken

Biztonsági és kommunikációs rendszerek modernizálása.

Biztonsági és kommunikációs rendszerek modernizálása. 1930 – West Wing újjáépítése (szövetségi): kb. 3,8 millió dollár mai értéken

Az elnöki hivatal működéséhez szükséges bővítések.

Az elnöki hivatal működéséhez szükséges bővítések. 1933 – fedett úszómedence (magán): kb. 561 ezer dollár mai értéken

Adományokból finanszírozott projekt Franklin D. Roosevelt idején.

Adományokból finanszírozott projekt Franklin D. Roosevelt idején. 1973 – bowlingpálya (magán): kb. 299 ezer dollár mai értéken

Szintén magánadományokból finanszírozták.

Szintén magánadományokból finanszírozták. 1948 – Truman-erély (szövetségi): kb. 202 ezer dollár mai értéken

Kisebb, de szimbolikus építészeti bővítés.

Ha pusztán a fentebb említett adatokat nézzük meg, akkor egyértelmű, hogy a Fehér Ház fenntartása nem folyamatosan drága luxusprojektekből áll. A legtöbb felújítás mai értéken is néhány millió dolláros nagyságrendű volt, és inkább műszaki korszerűsítéshez vagy karbantartáshoz kapcsolódott.

A valóban kiugró költségek két korszakhoz köthetők: a Truman-kori teljes rekonstrukcióhoz és a 2000-es évek nagy infrastruktúra-felújításaihoz

A most tervezett bálterem ebből a szempontból külön kategória, mert költsége akár több százmillió dollár lehet, ráadásul nem közpénzből, hanem magánadományokból finanszíroznák. Ez történelmi összevetésben is rendkívül nagy volumenű beruházásnak számít. A hosszú távú trend tehát inkább az, hogy a Fehér Ház működtetésének költségei folyamatosan emelkednek, de a nagy, strukturális felújítások ritkák, és általában akkor történnek, amikor az épület műszaki állapota vagy funkcionális igényei ezt indokolják.

Új bálterem is dukál?

Az ominózus bálterem a „White House State Ballroom”, egy új, nagyszabású építési projekt a Fehér Ház területén, amely az East Wing helyére kerül. Ez nem egy egyszerű felújítás, hanem a komplexum egyik legnagyobb bővítése az elmúlt évtizedekben. A tervek szerint a bálterem egy mintegy 90 000 négyzetlábas (kb. 8 360 m²) új East Wing-komplexum központi eleme lesz, amelyet kifejezetten nagy állami rendezvényekre, diplomáciai fogadásokra és akár 1000 fős eseményekre terveznek.

A Fehér Ház jelenlegi legnagyobb reprezentációs tere, az East Room, jóval kisebb kapacitású, ezért a nagy rendezvényeket gyakran ideiglenes sátrakban tartják az épület előtt. A projekt hivatalos indoklása szerint az új bálterem ezt a problémát oldaná meg, és tartós, nagy befogadóképességű helyszínt biztosítana állami eseményekhez.

Az építkezés előkészítése 2025-ben kezdődött, amikor az East Wing egy részét elbontották, hogy helyet csináljanak az új létesítménynek. A kivitelezés 2025 szeptemberében indult, és a cél az, hogy még az aktuális elnöki ciklus vége előtt elkészüljön. Ez különösen jelentős lépés, mert az East Wing történelmileg a first lady irodájának és fogadótereinek adott otthont, így a bontás műemlékvédelmi vitákat váltott ki.

Mekkora és milyen lesz az új bálterem?

A nyilvánosságra hozott tervek szerint:

kb. 22 000 négyzetlábas tényleges bálterem-rész

akár 650–1000 fős befogadóképesség

golyóálló üveg és kiemelt biztonsági elemek

új irodák, mozi és konyhai infrastruktúra az új East Wingben

Méretét tekintve ez az egyik legnagyobb reprezentációs tér lenne Washingtonban, és jelentősen nagyobb események lebonyolítását tenné lehetővé, mint a jelenlegi Fehér Ház terei. A Reuters szerint a költségbecslések 200 és 400 millió dollár között mozognak, és a projektet elsősorban magánadományokból finanszíroznák, nem közvetlen szövetségi költségvetésből. Hivatalos kommunikáció szerint ez azért fontos, mert így az amerikai adófizetők terhei elvileg nem nőnek. Ugyanakkor a finanszírozás átláthatósága körül politikai vita alakult ki.

Ketrecharc a Fehér Ház előtt?

Hetekkel ezelőtt számoltunk be arról, hogy történelmi jelentőségű sporteseményre készül az Egyesült Államok: a UFC véglegesítette, hogy június 14-én a Fehér Ház déli gyepén rendez profi küzdősport-gálát. Ez lesz az első alkalom az amerikai történelemben, hogy a Washington DC-ben található elnöki rezidencia élő, televíziós sportközvetítés helyszíne legyen. A hírek szerint a gála megvalósításának ötlete eredetileg Donald Trump elnöktől származik, aki régóta ápol szoros kapcsolatot a szervezettel.

A különleges helyszín miatt a rendezvény struktúrája eltér majd a megszokottól. Míg egy átlagos, sorszámozott UFC-gála 13 mérkőzésből áll, a Fehér Házban szűkített programra, mindössze 6–7 összecsapásra lehet számítani. A nézőtér kapacitása is erősen korlátozott: nagyjából 5000 főt várnak a déli gyepre, ám jegyeket nem értékesítenek. A belépőket tiszteletjegyként az amerikai fegyveres erők tagjai kapják meg. A nagyközönség számára a közeli Ellipse parkban biztosítanak helyet, ahol további mintegy 80 ezer rajongó követheti kivetítőkön a küzdelmeket. A mérlegelést a tervek szerint a Lincoln-emlékműnél tartják.