2026. február 26. csütörtök Edina
3 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Helikopteres felvétel a washingtoni Fehér Házról naplementekor egy tiszta őszi estén.
Világ

Óriási projekt a Fehér Házban: elképesztő dologra készül Donald Trump

Pénzcentrum
2026. február 26. 15:59

A Fehér Ház körül számos terv látott napvilágot. Bár a friss adatok szerint az elmúlt száz évben csak néhány felújítás számított igazán drágának. Ha a Visual Capitalist adataiból indulunk ki, akkor a korábbi munkálatok többsége inkább műszaki karbantartás volt, nem pedig hatalmas átépítés. Ehhez képest a most előkészítés alatt álló, több százmillió dollárra becsült új bálterem már önmagában is a Fehér Ház egyik legnagyobb bővítésének ígérkezik. Közben egy egészen szokatlan ötlet is felmerült: a Fehér Ház déli gyepén rendezett UFC-gála, ami precedens nélküli sportesemény lenne az amerikai elnöki rezidencia történetében.  

Érdekes összeállítás jeleng meg a Fehér Ház felújításairól, és a számok elég meglepők. Az elmúlt nagyjából száz évben ugyanis csak néhány olyan projekt volt, amely igazán komoly összegeket vitt el. A legtöbb átalakítás mai értéken nézve inkább mérsékelt költségű karbantartásnak vagy korszerűsítésnek számított, nem pedig gigantikus átépítésnek, derül ki a Visual Capitalist adataiból.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A kiugró beruházások szinte mindig akkor történtek, amikor az épület műszaki állapota ezt kényszerítette ki. Jó példa erre az 1949-es nagy rezidencia-felújítás. Akkor már annyira leromlott a szerkezet, hogy a mérnökök konkrétan az összeomlás veszélyére figyelmeztettek. Nem kozmetikai javításról volt szó, hanem gyakorlatilag teljes belső újjáépítésről.

A munkálatok során a Fehér Ház belsejét szinte teljesen kibelezték, és egy új, acélvázas szerkezetet építettek be. Közben a történelmi külső falakat meghagyták, hogy az épület eredeti megjelenése ne változzon. A költség akkor több millió dollár volt, ami mai pénzben már több tízmillió dolláros nagyságrendet jelent. Ha végignézzük az inflációval korrigált adatokat, gyorsan kirajzolódik a minta. A nagy, drága projektek ritkák, és jellemzően szerkezeti vagy funkcionális okok miatt történtek. A legtöbb beavatkozás inkább technikai fejlesztés, felújítás vagy állagmegóvás volt, amelyek költsége még mai értéken is jóval visszafogottabb.

A Fehér Ház nagyobb felújításai: eredeti és mai értéken (USD)

Az alábbi projektek költségei már inflációval korrigált, mai dollárértéken szerepelnek, ami jobban mutatja a valós gazdasági súlyukat:

  • 2008 – East & West Wings felújítás (szövetségi finanszírozás): kb. 561 millió dollár mai értéken
    (eredeti költség kb. 376 millió dollár, infrastruktúra- és rendszermodernizáció)
  • 2025 – új bálterem építése (magánforrás): becslés szerint 200–400 millió dollár
    A projekt teljesen adományokból valósulhat meg, és az egyik legdrágább átalakítás lehet a modern korszakban.
  • 1949 – rezidencia teljes rekonstrukció (szövetségi): kb. 72 millió dollár mai értéken
    Ez volt a legátfogóbb szerkezeti felújítás a 20. században.
  • 1927 – tetőfelújítás (szövetségi): kb. 6,9 millió dollár mai értéken
    Jelentős karbantartási projekt a történelmi épület állagmegóvása miatt.
  • 2004 – East & West Wings korszerűsítés (szövetségi): kb. 6 millió dollár mai értéken
    Főként technikai és működési fejlesztések.
  • 2006 – Situation Room fejlesztése (szövetségi): kb. 5,3 millió dollár mai értéken
    Biztonsági és kommunikációs rendszerek modernizálása.
  • 1930 – West Wing újjáépítése (szövetségi): kb. 3,8 millió dollár mai értéken
    Az elnöki hivatal működéséhez szükséges bővítések.
  • 1933 – fedett úszómedence (magán): kb. 561 ezer dollár mai értéken
    Adományokból finanszírozott projekt Franklin D. Roosevelt idején.
  • 1973 – bowlingpálya (magán): kb. 299 ezer dollár mai értéken
    Szintén magánadományokból finanszírozták.
  • 1948 – Truman-erély (szövetségi): kb. 202 ezer dollár mai értéken
    Kisebb, de szimbolikus építészeti bővítés.

Ha pusztán a fentebb említett adatokat nézzük meg, akkor egyértelmű, hogy a Fehér Ház fenntartása nem folyamatosan drága luxusprojektekből áll. A legtöbb felújítás mai értéken is néhány millió dolláros nagyságrendű volt, és inkább műszaki korszerűsítéshez vagy karbantartáshoz kapcsolódott.

A valóban kiugró költségek két korszakhoz köthetők: a Truman-kori teljes rekonstrukcióhoz és a 2000-es évek nagy infrastruktúra-felújításaihoz

A most tervezett bálterem ebből a szempontból külön kategória, mert költsége akár több százmillió dollár lehet, ráadásul nem közpénzből, hanem magánadományokból finanszíroznák. Ez történelmi összevetésben is rendkívül nagy volumenű beruházásnak számít. A hosszú távú trend tehát inkább az, hogy a Fehér Ház működtetésének költségei folyamatosan emelkednek, de a nagy, strukturális felújítások ritkák, és általában akkor történnek, amikor az épület műszaki állapota vagy funkcionális igényei ezt indokolják.

Új bálterem is dukál?

Az ominózus bálterem a „White House State Ballroom”, egy új, nagyszabású építési projekt a Fehér Ház területén, amely az East Wing helyére kerül. Ez nem egy egyszerű felújítás, hanem a komplexum egyik legnagyobb bővítése az elmúlt évtizedekben. A tervek szerint a bálterem egy mintegy 90 000 négyzetlábas (kb. 8 360 m²) új East Wing-komplexum központi eleme lesz, amelyet kifejezetten nagy állami rendezvényekre, diplomáciai fogadásokra és akár 1000 fős eseményekre terveznek.

A Fehér Ház jelenlegi legnagyobb reprezentációs tere, az East Room, jóval kisebb kapacitású, ezért a nagy rendezvényeket gyakran ideiglenes sátrakban tartják az épület előtt. A projekt hivatalos indoklása szerint az új bálterem ezt a problémát oldaná meg, és tartós, nagy befogadóképességű helyszínt biztosítana állami eseményekhez.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Az építkezés előkészítése 2025-ben kezdődött, amikor az East Wing egy részét elbontották, hogy helyet csináljanak az új létesítménynek. A kivitelezés 2025 szeptemberében indult, és a cél az, hogy még az aktuális elnöki ciklus vége előtt elkészüljön. Ez különösen jelentős lépés, mert az East Wing történelmileg a first lady irodájának és fogadótereinek adott otthont, így a bontás műemlékvédelmi vitákat váltott ki.

Mekkora és milyen lesz az új bálterem?

A nyilvánosságra hozott tervek szerint:

  • kb. 22 000 négyzetlábas tényleges bálterem-rész
  • akár 650–1000 fős befogadóképesség
  • golyóálló üveg és kiemelt biztonsági elemek
  • új irodák, mozi és konyhai infrastruktúra az új East Wingben

Méretét tekintve ez az egyik legnagyobb reprezentációs tér lenne Washingtonban, és jelentősen nagyobb események lebonyolítását tenné lehetővé, mint a jelenlegi Fehér Ház terei. A Reuters szerint a költségbecslések 200 és 400 millió dollár között mozognak, és a projektet elsősorban magánadományokból finanszíroznák, nem közvetlen szövetségi költségvetésből. Hivatalos kommunikáció szerint ez azért fontos, mert így az amerikai adófizetők terhei elvileg nem nőnek. Ugyanakkor a finanszírozás átláthatósága körül politikai vita alakult ki.

Ketrecharc a Fehér Ház előtt?

Hetekkel ezelőtt számoltunk be arról, hogy történelmi jelentőségű sporteseményre készül az Egyesült Államok: a UFC véglegesítette, hogy június 14-én a Fehér Ház déli gyepén rendez profi küzdősport-gálát. Ez lesz az első alkalom az amerikai történelemben, hogy a Washington DC-ben található elnöki rezidencia élő, televíziós sportközvetítés helyszíne legyen. A hírek szerint a gála megvalósításának ötlete eredetileg Donald Trump elnöktől származik, aki régóta ápol szoros kapcsolatot a szervezettel.

A különleges helyszín miatt a rendezvény struktúrája eltér majd a megszokottól. Míg egy átlagos, sorszámozott UFC-gála 13 mérkőzésből áll, a Fehér Házban szűkített programra, mindössze 6–7 összecsapásra lehet számítani. A nézőtér kapacitása is erősen korlátozott: nagyjából 5000 főt várnak a déli gyepre, ám jegyeket nem értékesítenek. A belépőket tiszteletjegyként az amerikai fegyveres erők tagjai kapják meg. A nagyközönség számára a közeli Ellipse parkban biztosítanak helyet, ahol további mintegy 80 ezer rajongó követheti kivetítőkön a küzdelmeket. A mérlegelést a tervek szerint a Lincoln-emlékműnél tartják.

 
Címlapkép: Getty Images
#beruházás #építkezés #adomány #sport #költségvetés #gazdaság #világ #donald trump #építés #épület #politika #mma #amerikai egyesült államok #washington #fehér ház

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:15
17:01
16:44
16:34
16:15
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 26.
Itt a hitelszigor, ezekre a házakra már nehezebben adnak kölcsönt: bukhatja a vásárlást, aki nem figyel
2026. február 25.
Egyre mélyül a digitális válság Magyarországon: a fiatalok fizethetik meg a mobilfüggőség árát, sokak szülei teljesen tehetetlenek
2026. február 26.
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
2026. február 26.
Ez a bájos kisváros lehet a magyar utazók új kedvence 2026-ban: elképesztő ütemben fejlődik
2026. február 26.
Tartósan alacsony árakkal és akciókkal erősít a Lidl
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 26. csütörtök
Edina
9. hét
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Magára maradhat Orbán Viktor Trump béketanácsában: már csak ezen az egy emberen múlik, lesz-e ott más európai vezető rajta kívül
2
3 napja
Hamarosan csatlakozhat az EU-hoz a világ egyik leggazdagabb országa: felgyorsulnak az események
3
1 hete
Fordulat az ukrán dízelügyben: megszólalt a lengyel állami olajcég, teljesen mást mondanak, mint Magyarország
4
5 napja
Súlyos figyelmeztetést küldött a kormánynak az IMF: az adósságpálya fenntarthatatlan, mentőcsomagra nincs esély
5
1 hete
Kiakadt Magyarország szomszédja, amiért hazánk gépei védik a légterüket: erős üzenetet küldtek Trumpnak
PÉNZÜGYI KISOKOS
Visszkeresetes faktoring
Faktoring szolgáltatás, amelyben a faktor cég jogosult visszavásároltatni ügyfelével a faktorált követelést.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 26. 15:30
Ez komoly? Magyarországon szeretik Trumpot a 2. legtöbben az EU-ban – ez az ország az első
Pénzcentrum  |  2026. február 26. 13:30
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
Agrárszektor  |  2026. február 26. 16:33
Csodaszer a kertbe: sokan már ezt használják a drága talajjavítók helyett
Jön a RETAIL DAY 2026!
A magyar kiskereskedelmi-szektor kilátásai: Túlélés után jöhet a teljes irányváltás?
Most nem
Érdekel