Óriási projekt a Fehér Házban: elképesztő dologra készül Donald Trump

A Fehér Ház körül számos terv látott napvilágot. Bár a friss adatok szerint az elmúlt száz évben csak néhány felújítás számított igazán drágának. Ha a Visual Capitalist adataiból indulunk ki, akkor a korábbi munkálatok többsége inkább műszaki karbantartás volt, nem pedig hatalmas átépítés. Ehhez képest a most előkészítés alatt álló, több százmillió dollárra becsült új bálterem már önmagában is a Fehér Ház egyik legnagyobb bővítésének ígérkezik. Közben egy egészen szokatlan ötlet is felmerült: a Fehér Ház déli gyepén rendezett UFC-gála, ami precedens nélküli sportesemény lenne az amerikai elnöki rezidencia történetében.
Érdekes összeállítás jeleng meg a Fehér Ház felújításairól, és a számok elég meglepők. Az elmúlt nagyjából száz évben ugyanis csak néhány olyan projekt volt, amely igazán komoly összegeket vitt el. A legtöbb átalakítás mai értéken nézve inkább mérsékelt költségű karbantartásnak vagy korszerűsítésnek számított, nem pedig gigantikus átépítésnek, derül ki a Visual Capitalist adataiból.
A kiugró beruházások szinte mindig akkor történtek, amikor az épület műszaki állapota ezt kényszerítette ki. Jó példa erre az 1949-es nagy rezidencia-felújítás. Akkor már annyira leromlott a szerkezet, hogy a mérnökök konkrétan az összeomlás veszélyére figyelmeztettek. Nem kozmetikai javításról volt szó, hanem gyakorlatilag teljes belső újjáépítésről.
A munkálatok során a Fehér Ház belsejét szinte teljesen kibelezték, és egy új, acélvázas szerkezetet építettek be. Közben a történelmi külső falakat meghagyták, hogy az épület eredeti megjelenése ne változzon. A költség akkor több millió dollár volt, ami mai pénzben már több tízmillió dolláros nagyságrendet jelent. Ha végignézzük az inflációval korrigált adatokat, gyorsan kirajzolódik a minta. A nagy, drága projektek ritkák, és jellemzően szerkezeti vagy funkcionális okok miatt történtek. A legtöbb beavatkozás inkább technikai fejlesztés, felújítás vagy állagmegóvás volt, amelyek költsége még mai értéken is jóval visszafogottabb.
A Fehér Ház nagyobb felújításai: eredeti és mai értéken (USD)
Az alábbi projektek költségei már inflációval korrigált, mai dollárértéken szerepelnek, ami jobban mutatja a valós gazdasági súlyukat:
- 2008 – East & West Wings felújítás (szövetségi finanszírozás): kb. 561 millió dollár mai értéken
(eredeti költség kb. 376 millió dollár, infrastruktúra- és rendszermodernizáció)
- 2025 – új bálterem építése (magánforrás): becslés szerint 200–400 millió dollár
A projekt teljesen adományokból valósulhat meg, és az egyik legdrágább átalakítás lehet a modern korszakban.
- 1949 – rezidencia teljes rekonstrukció (szövetségi): kb. 72 millió dollár mai értéken
Ez volt a legátfogóbb szerkezeti felújítás a 20. században.
- 1927 – tetőfelújítás (szövetségi): kb. 6,9 millió dollár mai értéken
Jelentős karbantartási projekt a történelmi épület állagmegóvása miatt.
- 2004 – East & West Wings korszerűsítés (szövetségi): kb. 6 millió dollár mai értéken
Főként technikai és működési fejlesztések.
- 2006 – Situation Room fejlesztése (szövetségi): kb. 5,3 millió dollár mai értéken
Biztonsági és kommunikációs rendszerek modernizálása.
- 1930 – West Wing újjáépítése (szövetségi): kb. 3,8 millió dollár mai értéken
Az elnöki hivatal működéséhez szükséges bővítések.
- 1933 – fedett úszómedence (magán): kb. 561 ezer dollár mai értéken
Adományokból finanszírozott projekt Franklin D. Roosevelt idején.
- 1973 – bowlingpálya (magán): kb. 299 ezer dollár mai értéken
Szintén magánadományokból finanszírozták.
- 1948 – Truman-erély (szövetségi): kb. 202 ezer dollár mai értéken
Kisebb, de szimbolikus építészeti bővítés.
Ha pusztán a fentebb említett adatokat nézzük meg, akkor egyértelmű, hogy a Fehér Ház fenntartása nem folyamatosan drága luxusprojektekből áll. A legtöbb felújítás mai értéken is néhány millió dolláros nagyságrendű volt, és inkább műszaki korszerűsítéshez vagy karbantartáshoz kapcsolódott.
A valóban kiugró költségek két korszakhoz köthetők: a Truman-kori teljes rekonstrukcióhoz és a 2000-es évek nagy infrastruktúra-felújításaihoz
A most tervezett bálterem ebből a szempontból külön kategória, mert költsége akár több százmillió dollár lehet, ráadásul nem közpénzből, hanem magánadományokból finanszíroznák. Ez történelmi összevetésben is rendkívül nagy volumenű beruházásnak számít. A hosszú távú trend tehát inkább az, hogy a Fehér Ház működtetésének költségei folyamatosan emelkednek, de a nagy, strukturális felújítások ritkák, és általában akkor történnek, amikor az épület műszaki állapota vagy funkcionális igényei ezt indokolják.
Új bálterem is dukál?
Az ominózus bálterem a „White House State Ballroom”, egy új, nagyszabású építési projekt a Fehér Ház területén, amely az East Wing helyére kerül. Ez nem egy egyszerű felújítás, hanem a komplexum egyik legnagyobb bővítése az elmúlt évtizedekben. A tervek szerint a bálterem egy mintegy 90 000 négyzetlábas (kb. 8 360 m²) új East Wing-komplexum központi eleme lesz, amelyet kifejezetten nagy állami rendezvényekre, diplomáciai fogadásokra és akár 1000 fős eseményekre terveznek.
A Fehér Ház jelenlegi legnagyobb reprezentációs tere, az East Room, jóval kisebb kapacitású, ezért a nagy rendezvényeket gyakran ideiglenes sátrakban tartják az épület előtt. A projekt hivatalos indoklása szerint az új bálterem ezt a problémát oldaná meg, és tartós, nagy befogadóképességű helyszínt biztosítana állami eseményekhez.
Az építkezés előkészítése 2025-ben kezdődött, amikor az East Wing egy részét elbontották, hogy helyet csináljanak az új létesítménynek. A kivitelezés 2025 szeptemberében indult, és a cél az, hogy még az aktuális elnöki ciklus vége előtt elkészüljön. Ez különösen jelentős lépés, mert az East Wing történelmileg a first lady irodájának és fogadótereinek adott otthont, így a bontás műemlékvédelmi vitákat váltott ki.
Mekkora és milyen lesz az új bálterem?
A nyilvánosságra hozott tervek szerint:
- kb. 22 000 négyzetlábas tényleges bálterem-rész
- akár 650–1000 fős befogadóképesség
- golyóálló üveg és kiemelt biztonsági elemek
- új irodák, mozi és konyhai infrastruktúra az új East Wingben
Méretét tekintve ez az egyik legnagyobb reprezentációs tér lenne Washingtonban, és jelentősen nagyobb események lebonyolítását tenné lehetővé, mint a jelenlegi Fehér Ház terei. A Reuters szerint a költségbecslések 200 és 400 millió dollár között mozognak, és a projektet elsősorban magánadományokból finanszíroznák, nem közvetlen szövetségi költségvetésből. Hivatalos kommunikáció szerint ez azért fontos, mert így az amerikai adófizetők terhei elvileg nem nőnek. Ugyanakkor a finanszírozás átláthatósága körül politikai vita alakult ki.
Ketrecharc a Fehér Ház előtt?
Hetekkel ezelőtt számoltunk be arról, hogy történelmi jelentőségű sporteseményre készül az Egyesült Államok: a UFC véglegesítette, hogy június 14-én a Fehér Ház déli gyepén rendez profi küzdősport-gálát. Ez lesz az első alkalom az amerikai történelemben, hogy a Washington DC-ben található elnöki rezidencia élő, televíziós sportközvetítés helyszíne legyen. A hírek szerint a gála megvalósításának ötlete eredetileg Donald Trump elnöktől származik, aki régóta ápol szoros kapcsolatot a szervezettel.
A különleges helyszín miatt a rendezvény struktúrája eltér majd a megszokottól. Míg egy átlagos, sorszámozott UFC-gála 13 mérkőzésből áll, a Fehér Házban szűkített programra, mindössze 6–7 összecsapásra lehet számítani. A nézőtér kapacitása is erősen korlátozott: nagyjából 5000 főt várnak a déli gyepre, ám jegyeket nem értékesítenek. A belépőket tiszteletjegyként az amerikai fegyveres erők tagjai kapják meg. A nagyközönség számára a közeli Ellipse parkban biztosítanak helyet, ahol további mintegy 80 ezer rajongó követheti kivetítőkön a küzdelmeket. A mérlegelést a tervek szerint a Lincoln-emlékműnél tartják.
