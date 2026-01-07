Itt a tudományos magyarázat: ábrán is mutatjuk, mi az oka az extrém hóhelyzetnek Magyarországon

Országszerte jelentős havazás és tartós hideg nehezíti a közlekedést Magyarországon. A Dunántúlon és Budapest környékén helyenként 20-30 centiméteres hóréteg alakult ki, ami több útvonalon forgalomkorlátozásokat eredményezett.

Kedd délután megérkezett a havazás második, az elsőnél is kiterjedtebb hulláma Magyarországra. Az éjszaka során lehullott csapadék következtében szerda reggelre vastag hótakaró borította be az országot, különösen a keleti területeken folytatódott a havazás.

A meteorológiai mérések szerint a Balaton környékén, a Dél-Dunántúlon és a Dunántúli-középhegységben 25-30 centiméteres hóréteget regisztráltak. Budapest térségében és a Pilisben 20-25 centiméter közötti, míg a Mohács–Kecskemét–Miskolc-tengely mentén szintén jelentős mennyiségű hó halmozódott fel.

A közlekedési helyzet országszerte nehéz, több útvonalon korlátozták a kamionforgalmat. Az M1-es autópályán rendkívüli intézkedésként három sávossá bővítették a közlekedést az országhatár felé, a 19-es és 37-es kilométer között módosult a forgalmi rend.

Az Időkép szerint a mostanihoz hasonló, egész országra kiterjedő havazás legutóbb 2012-ben fordult elő, amikor több napon át tartó mínuszok és helyenként 40 centimétert is meghaladó hó jellemezte az időjárást.

Magyarország Hótérképe. Forrás: Időkép

A Weather on Maps meteorológusai szerint a jelenlegi hideg időjárás a sarki örvény (polar vortex) meggyengülésével magyarázható. Amikor ez az örvény veszít stabilitásából, a sarki hideg légtömegek dél felé tudnak áramlani, időszakos hidegbetöréseket okozva Közép-Európában is.

A szakértők hangsúlyozzák, hogy a mostani hideg időjárás nem mond ellent a klímaváltozásnak. A jelenlegi téli időszak csupán az elmúlt évek enyhe telei után tűnhet rendkívülinek. A klímaváltozás hatására a légköri energiatöbblet miatt egyre nagyobb amplitúdóval mozognak a hideg és meleg légtömegek, ami szélsőségesebb időjárási helyzeteket eredményez.

Észak-Európa feletti nyomásmintázatok. Forrás: Weather on Maps

Az előrejelzések szerint a következő napokban folytatódik a hideg időjárás. Szerdán az ország keleti harmadán várható további havazás, ahol a friss hóréteg vastagsága elérheti a 10-20 centimétert is. Az északnyugati szél több helyen megerősödik, ami hófúvást okozhat.

Csütörtökön nyugat felől szakadozik a felhőzet, de keleten még számíthatunk havazásra. A legmagasabb nappali hőmérséklet -6 és 0 fok között alakul. Péntekre rendkívül hideg éjszaka várható, a hőmérséklet akár -22 fokig is süllyedhet a derült, szélcsendes, vastag hóval borított területeken.

A meteorológusok szerint bár a jelenlegi időjárás megnehezíti a közlekedést és a mindennapi életet, a természetnek és a mezőgazdaságnak nagy szüksége van mind a tartós fagyra, mind a hótakaróra, valamint az abban tárolt vízre is.