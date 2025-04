Így grillezd a zöldséged a hosszú hétvégén: ezt tűzd a nyársra, dobd a rácsra, mert isteni

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A grillszezonban érdemes a húsok mellett zöldségeket és gyümölcsöket is a rácsra tenni, amelyek nemcsak változatosabbá teszik az étkezést, hanem számos egészségügyi előnnyel is járnak - közölte az Everyday Health. Sokan vannak, akik a javasoltnál több húst és kevesebb zöldséget, gyümölcsöt fogyasztanak - főként grillezéskor. Pedig a kutatások szerint a friss növényi élelmiszerek hiánya jelentősen növeli a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát. A grillezés kiváló lehetőség arra, hogy több zöldséget és gyümölcsöt építsünk be étrendünkbe.

Marisa Moore dietetikus azt javasolja, hogy a húst ne a főszereplőnek tekintsük, a nyársakon, rácson a hús mellett legyen több zöldség is, mint cukkini, paprika, hagyma és gomba. Adunk néhány tippet, mely zöldségek, vagy épp gyümölcsök isteniek grillezve. Próbáld ki, utána el sem tudod majd képzelni a grillezést nélkülük. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Az avokádó grillezve füstös ízt kap, miközben megőrzi krémes állagát. Szívbarát egyszeresen telítetlen zsírokat tartalmaz, amelyek segítenek csökkenteni az LDL koleszterint és növelni a HDL koleszterint. Grillezéshez vágjuk félbe, távolítsuk el a magot, csepegtessünk rá olívaolajat, majd helyezzük a rácsra héjával lefelé. A cukkini nyáron bőségesen terem, és grillezve sokféleképpen felhasználható: zöldséges nyársakhoz, salátákhoz vagy szendvicsekhez. Bár nem a legtáplálóbb zöldség, magas víztartalma miatt kalóriaszegény, és jó A-vitamin forrás. EZ IS ÉRDEKELHET Kilószámra tömik magukba a magyarok ezt az ételt nyáron: úgy növeli a rák kockázatát, mint az azbeszt Ezeket az ételeket, italokat nem ajánlják az onkológusok A kaliforniai paprika valójában gyümölcs, és kiváló C-vitamin forrás, bár a grillezés hője csökkentheti ennek mennyiségét. A piros paprika általában édesebb és több C-vitamint tartalmaz, mint a narancssárga, de mindegyik típus gazdag béta-karotinban, káliumban, folsavban és rostban. Az okra Magyarországon nem annyira ismert, de egyre több helyen bukkan fel, lehet megvenni. Grillezve füstös ízt kap, és ha egészben készítjük, elkerülhető a nyálkás állag. Jó C-vitamin és folsav forrás, valamint oldható rostokat és magnéziumot tartalmaz. Az oldható rostok különösen fontosak a koleszterinszint csökkentésében és a szívbetegségek kockázatának mérséklésében. A paradicsom nyáron a legízletesebb, és a grillezés új ízeket hoz ki belőle, valamint fokozza a likopin felszívódását. Ez az antioxidáns gyulladáscsökkentő tulajdonságokkal rendelkezik és csökkenti a szívbetegségek kockázatát. A gomba kiváló húshelyettesítő, különösen a portobello változat. A gombák rostban gazdagok, alacsony zsírtartalmúak, és az umami ízt adják az ételeknek. A húsokkal keverve (például darált húshoz 50%-ban gombát adva) csökkenthető a húsfogyasztás, miközben az étel nedvesebb és rostban gazdagabb lesz. A kukorica már eleve népszerű nyári étel, és jó rostforrás, valamint két olyan antioxidánst tartalmaz – luteint és zeaxantint – amelyek a szemegészséghez kapcsolódnak. Mi magyarok többnyire főzve fogasztjuk, de érdemes grillezve is kipróbálni: vajjal, chimichurri szósszal vagy pestóval ízesíthetjük. JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 3 307 398 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 094 forintos törlesztővel az Erste Bank nyújtja (THM 10,83%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank 70 482 forintos törlesztőt (THM 10,61%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) A vöröshagyma grillezve különösen édessé válik, és gazdag antioxidánsokban. A kutatások szerint a hagyma külső rétegei tartalmazzák a legtöbb antioxidánst, és a rendszeres fogyasztása csökkentheti a szívbetegségek és a magas vérnyomás kockázatát. Meglepő lehet, de a barack nem csak pitében finom – grillezve is kiváló. A friss barackot érdemes félbevágni a mag körül, és így grillezni. Oldható és oldhatatlan rostokban gazdag, amelyek támogatják az emésztést és enyhítik a székrekedést. Az ananász remekül illik a grillezett ételekhez, akár nyársakon, akár marinádban. Egy maréknyi ananászkocka a napi C-vitamin szükséglet több mint 100%-át biztosítja. A nyers kókusz is grillezhető, rostban gazdag – két darab (kb. 5x6 cm) 8 g rostot tartalmaz. Magas zsírtartalma miatt érdemes mértékkel fogyasztani. A görögdinnye 92% vizet tartalmaz, így kiválóan hidratál a forró napokon. Emellett jó káliumforrás is – két szelet (a dinnye kb. 1/8-a) 640 mg káliumot tartalmaz. A dinnyét nagyon rövid ideig érdemes a grillre tenni. A spárga sem csak párolva jó, hanem grillezve is: kiváló K-vitamin forrás – három nagy spárgaszár 25 mikrogramm K-vitamint tartalmaz. A K-vitamin felelős a véralvadáshoz és csontépítéshez szükséges fehérjék előállításáért.

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK