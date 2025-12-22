Káosz lehet ma a fővárosban: 2000 teherautóval demonstrálhatnak a fuvarozók

Hétfőn jelentős közlekedési fennakadásokra kell számítani Budapesten a fuvarozók tüntetése miatt, amelyen akár kétezer teherautó és kamion is részt vehet - derült ki az RTL Híradójából.

Orosz Tibor, a tüntetés szervezője szerint a demonstráció az M3-as autópálya felől érkezik a fővárosba, majd délben az Árpád hídon át Budára tart, és végül a Hősök terén ér véget.

A fuvarozók tiltakozásának fő oka, hogy míg a gyorsforgalmi utakon csak 4,3 százalékkal, az infláció mértékével emelkednek az útdíjak, addig a főutakon közlekedő teherautók esetében több mint ötven százalékos díjemelést terveznek. A szervező állítása szerint ezzel Európa legmagasabb útdíját kellene fizetniük.

Bár pénteken olyan hírek jelentek meg, hogy az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) és a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete (MKFE) megállapodást kötöttek, szombaton Orosz Tibor jelezte, hogy elhatárolódnak ettől, mivel a szervezet által kialkudott mértékű emelést sem tudnák kifizetni.

Lázár János építési és közlekedési miniszter parlamenti meghallgatásán kijelentette, hogy a kormány célja nem a többletbevétel, hanem a kamionok autópályákra terelése. A miniszter szerint eddig a teherautók az olcsóbb alsóbbrendű utakat használták, ami súlyos terhet jelentett a településeknek.

Címlapfotó: Jászai Csaba, MTI/MTVA