Eladó családi ház a Cinege úton.
Otthon

379 millió forintért lehetsz Orbán Viktor szomszédja, itt a hirdetés, ezt neked is látnod kell!

Pénzcentrum
2025. december 15. 15:41

Eladó egy 170 négyzetméter alapterületű, 400 négyzetméter telekterületű ingatlan a főváros 12. kerületében, a Cinege úton, szúrta ki a Pénzcentrum az ingatlan.hu hirdetései között. A lokáció azért is érdekes, mivel ebben az utcában lakik Orbán Viktor is, így aki szeretne beköltözni a miniszterelnök szomszédságába, most potom 379 millió forintért ezt megteheti.

Korábban többször is írtunk már arról, hogy Orbán Viktor miniszterelnök budai házának szomszédságában eladó válik egy ingatlan. Legutóbb januárban hirdettek meg egy 400 négyzetméteres házat 650 millió forintért, előtte pedig egy ikerház egyik felét kínálták eladásra 219 millió forintért. Most ismét meghirdettek egy ingatlant a főváros 12. kerületében a Cinege úton, szúrta ki a Pénzcentrum az egyik legnagyobb hazai ingatlanközvetítési portálon. A 170 négyzetméter alapterületű, 400 négyzetméter telekterületű ingatlanért 379 millió forintot kérnek tulajdonosai.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A hirdetésben olvasható, hogy egy eredetileg 1910-ben épült, de 2018-ban teljes felújításon átesett családi házról van szó, mely 2002-ben emeleti ráépítéssel bővült. A kert részben teraszos, a fedett autóbeállót pedig két gépkocsi számára alakították ki, sőt, még egy elektromos töltő is tartozik hozzá. A fenntartási költségek az ígéret szerint a következők: az átlagos havi gázfogyasztás körülbelül 40 000 forint, a villanyfogyasztás körülbelül 23 000 forint, a közös költség pedig 15 000 forint. Mint írják, az ingatlan tehermentes, és azonnal költözhető.

Egy gyors számolás alapján láthatjuk, hogy az ingatlant 2,23 millió forintos négyzetméteráron kínálják, ami elképesztően magasnak tűnik, hiszen a fővárosban 2025 októberében 1,47 millió forint volt az átlagos négyzetméterár, de még az egyik legdrágábbnak számító XII. kerületben is csak 1,6 millió volt az átlagos négyzetméterár a családi házak tekintetében. Ugyanakkor a Portfolio beszámolója szerint a luxus kategóriájú ingatlanok négyzetméterára hozzávetőleg 1,8–2 millió forintnál kezdődik, míg a népszerűbb lakásoknál nem ritkák a 3–4 millió forintot, sőt azt meghaladó négyzetméterárak sem.

A jelenleg 379 millió forintért kínált családi ház ára tehát – többek közt az ingatlan állapota és lokációja miatt – egyáltalán nem kirívó. A kerületben a hasonló alapterületű ingatlanok jelenelg 204 és 650 millió forint között mozognak. A legdrágább eladásra kínált ingatlan a 12. kerületben a Felhő utcában található, ezért 3 milliárd forintot kérnek, viszont egy örökpanorámás, 600 négyzetméteres lakóterületű, újépítésű, modern családi villáról van szó.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #ingatlan #Budapest #családi ház #eladó #luxusingatlan #ingatlanpiac #orbán viktor #ingatlanárak

