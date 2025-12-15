Hétfő reggel sajtótájékoztatót tartott a Concorde Értkpapír Zrt. a jövő évi várakozásokkal kapcsolatban, amelyen a Pénzcentrum is részt vett.
Brutális roham indult ezekért a lakásokért 2025-ben: ki diktál valójában az ingatlanpiacon?
Az év első hónapjaiban még egyértelműen a befektetők diktálták az ütemet a lakáspiacon, akik között a kisebb alapterületű, gyorsan kiadható lakásokért folyt a legnagyobb verseny. Az Otthon Start kedvezményes hitelprogram megjelenése azonban az év második felében nagy változásokat hozott. Az egyik ingatlankereső portál adatai szerint a támogatott konstrukció hatására sokan döntöttek úgy, hogy most vágnak bele saját otthonuk megvásárlásába, így a befektetők helyére hirtelen a nagyobb méretű lakást vagy családi házat keresők léptek.
Az idei év ingatlanpiaci fellendülését a vevők rendkívüli sokszínűsége jellemezte, a befektetők, a panellakások iránt érdeklődők és a családi házat keresők egyaránt aktívan jelen voltak a piacon. Igaz, nem egyszerre. A zenga.hu ingatlankereső portál adatai szerint 2025-ben az érdeklődésszám nagy hullámzást mutatott nemcsak az ingatlanok típusa és állapota, hanem mérete szerint is.
A zenga.hu adati szerint 2025 végére a családi házat vásárolni tervezők leginkább a budapesti agglomerációban vásárolnának, ennél a típusnál az érdeklődések több mint negyede Pest vármegyére irányul, a legkevesebben pedig Vas vármegyében vennének ilyen típusú ingatlant.
Év elején, amikor több helyen is inkább befektetési céllal kerestek eladó ingatlanokat a vásárlók, főleg a kisebb panel és tégla lakások iránt volt nagy az érdeklődés, míg a családi házakat a szokásosnál kevesebben keresték. Az Otthon Start program bejelentése után viszont már saját célra kezdtek nézelődni az érdeklődők, így mostanra a családi házak álltak az élre, jelenleg többen keresnek ilyen típusú ingatlant, mint panellakást és tégla lakást együttvéve
- mondta Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője.
A panelek népszerűsége az év utolsó hónapjaiban – az év eleji és az Otthon Start bejelentését követő felfutás után – jelentősen csökkent. Akik mégis ilyen típust vennének, ők a legtöbben a fővárosban tennék ezt, az országban minden harmadik panel iránti érdeklődés budapesti lakásra érkezik.
A tégla lakások esetében pedig az ingatlanérdeklődések számai arányosak a vármegyék népességszámaival
- tette hozzá Futó Péter.
Saját célra nem felújítandót keresnek a vevők
A vállalkozó szellemű befektetők sokszor akár a felújítás terhével együtt is vállalták idén az ingatlanvásárlást, az év első hónapjaiban az átlagos és a felújítandó állapotú ingatlanok voltak a keresettebbek. A zenga.hu szakértője szerint viszont az Otthon Start program bejelentésével ez némileg megváltozott, mivel az átlagos állapotú ingatlanok iránt nőtt meg leginkább az érdeklődésszám.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Az utóbbi hónapokban pedig kimondottan az újszerű lakásokat keresik a vevők, akik között most sokkal több lehet a saját célra vásárló, mint a befektető
- emelte ki Futó Péter.
A fenti megállapításokat tükrözi a méretkategória szerinti megoszlás is, vagyis év elején a jól kiadható, jellemzően 2 szobás 40-59 négyzetméter közti kategória volt a legkeresettebb, míg akkor a legnagyobb, 99 négyzetméternél nagyobb lakásokat és házakat kevésbé keresték a vevők.
Ezzel szemben az év második felében a nagyobb lakások és házak lettek a keresettebbek, az érdeklődések száma a 80-99 négyzetméteres, illetve a 99 négyzetméternél nagyobb lakások és házak iránt emelkedett meg.
Összességében az év elején és az év második felében jelentkező fellendülés eltérő jellegű volt: míg év elején a befektetők a kisebb méretű, jól kiadható, panel és tégla lakásokat keresték, nem riadva meg az esetleges felújítástól sem, addig a kedvezményes hitelprogram megjelenésével a saját célra vásárlók dominálták az ingatlanpiacot, akik többségében újszerű, 80-100 négyzetméter körüli családi házban vagy lakásban gondolkodnak
- összegezte Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője.
Most bárki szomszédja lehet a miniszterelnöknek, ugyanis eladó egy 170 négyzetméter alapterületű ingatlan a Cinege úton.
Az Otthon Start Program jelentősen átrajzolja a hazai lakáspiac hagyományos árviszonyait, különösen a panellakások és az új építésű ingatlanok között.
A kovász készítés és a barátságkenyér recept sem bonyolult, remek ajándék lehet idén karácsonyra. És nem is kerül sokba.
Ha te is mindig megleped a szeretteid egy üzenettel, akkor most adunk néhány ötletet, mit érdemes a képeslapokra, SMS-be vagy épp messenger üzenetben megírni.
A klímaváltozás hatásai már nem fordíthatók vissza emberi beavatkozással Magyarországon, különösen a Duna-Tisza közén tapasztalható vízhiány esetében - figyelmeztet egy professzor.
Rekordra kapcsolt a lakáshitelezés, miközben kifulladt az őszi adásvételi lendület.
Mikor van Luca-nap? Ezek a Luca napi népszokások, így történik a Luca széke készítése, Luca-búza vetése
A Gergely-naptár bevezetése előtt Luca napja volt az év legrövidebb napja, ezért gazdag szokáshagyomány kötődik hozzá, mint a Luca búza vagy a Luca széke.
Budapesten csak mérsékelt áremelkedés látszik, a vidéki nagyvárosokban ugyanakkor jóval dinamikusabb volt a drágulás.
Az Otthon Start miatt több alpiacon korábban soha nem látott szintre esett vissza az alku tere.
Meglepően egyszerű módszerrel csökkenthető az otthoni energiafogyasztás, kevesen ismerik.
Novemberben már zsinórban harmadik hónapja csökkentek a lakbérek havi összevetésben.
December elején sem késő elkezdeni a tervezést az ünnepre. Ha már most tudatosan, heti kis blokkokra bontod a teendőket, a karácsony nem a rohanásról fog...
Elképesztő veszélyt rejtenek ezek a karácsonyi dekorfények: akár börtön is járhat annak, aki nem figyel erre oda
A HungaroControl arra kéri a lakosságot, hogy a lézeres fényvetítőket kizárólag a házak falára irányítsák, semmiképp se az égbolt felé.
A hazai lakáspiac 2025-ben maga mögött hagyta a 2023-as gyenge évét, és a 2024-ben elindult élénkülés idén határozott növekedéssé erősödött.
Brutális különbségek alakultak ki a lakáspiacon: ezeken a helyeken jöhet a hideg zuhany, erre kevés vásárló számított
Az ingatlan.com elemzése szerint 2023-ban az ország legdrágább utcája a II. kerületi Levél utca volt.
Az ünnepi időszakban kétszer annyi lakástűz történik, mint egy átlagos hónapban, derül ki az UNIQA Biztosító adataiból.
Éven belül hektikusan, de összességében élénken alakul 2025-ben a lakáspiac, melyet az év második felében egyértelműen az Otthon Start Program tematizál.
Válogatott veszélyek lesnek éjjel az utcákon a magyarokra? Sok nő és a nyugdíjas sem érzi magát biztonságban
A biztonságérzet a 35-54 év közöttiek körében a legmagasabb, legalacsonyabb a 75 év felettiek körében.
-
Évente tízmilliárdokat lopnak el a csalók hazai bankszámlákról – Kiderült, ki a legkönnyebb célpont
Becslések szerint 2,6 millió magyar változtatott online vásárlási szokásain, miután átverték vagy csalás célpontja lett, 40%-uk emiatt kevesebbet vásárol a neten.
-
Állatorvosi rendelőből skálázható kkv – így épült fel a Petlegio tőkevonzó modellje
Nándorfi Zoltánt, a Petlegio vezetőjét és Bánfi Zoltánt, az MKIK Tőkealap-kezelő vezérigazgatóját kérdeztük.
-
Zsalutrend: számít a felhasznát anyagokba épített energia (x)
Fókuszban a karbonsemlegességhez hozzájáruló, csekély ökológiai lábnyommal rendelkező és igazolt adatokkal kínált építőanyagok. Ezek között rendhagyó egy 25 éves zsaluinnováció a Mevától.
-
Önálló digitális transzformációs terület a Rossmann-nál (x)
Dedikált csapattal indult el a digitális transzformáció a Rossmann Magyarországnál, az új, önálló területet Fürjes Ádám, a vállalat eddigi webshopvezetője irányítja.
-
A vásárlói élmény és az értékteremtés kéz a kézben jár az Ecofamily üzleteiben (x)
Az elmúlt években látványosan átalakultak a fogyasztói igények: a vásárlók ma már nem csupán termékeket keresnek, hanem olyan márkákat és üzleteket, amelyekkel azonosulni tudnak és amelyek valódi értéket képviselnek.