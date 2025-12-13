2025. december 13. szombat Luca, Otília
3 °C Budapest
Itt a karácsonyi idézet gyűjtemény: legjobb adventi versek, ünnepi idézetek egy helyen
Otthon

Itt a karácsonyi idézet gyűjtemény: legjobb adventi versek, ünnepi idézetek egy helyen

Pénzcentrum
2025. december 13. 13:28

Karácsonykor sokan írnak üzenetet a családtagoknak, barátoknak, távoli ismerősöknek, hogy tudassák velük: gondolnak rájuk az ünnep alatt is. Ha te is mindig meglepnéd a szeretteid egy üzenettel, amiben egy karácsonyi vers vagy karácsonyi idézet lapul, akkor most adunk néhány ötletet, mit érdemes a képeslapokra, SMS-ben vagy épp messenger üzenetben megírni.

Karácsonyi idézetek: legjobb szövegek kísérőkártyára, képeslapra

Ha csak az ajándék mellé szeretnénk egy kedves kártyát írni, vagy képeslapot, levelet írni a távoli családtagoknak, akkor érdemes rövidebb, de tartalmas karácsonyi idézetek közül választani. Ne feledjük, sokszor egy idézet karácsony alkalmával nagy segítség lehet abban is, hogy megfogalmazza helyettünk, mit jelent számunkra az, akinek írjuk. Ugyan tengernyi adventi idézet létezik, vannak, akiknek már jól bejáratott, minden évben használt karácsonyi idézetek vannak a listáján, de talán még nekik is sikerül valami újat mutatnunk. Nézzünk néhány példát arra, milyen adventi idézetek kerülhetnek kísérőkártyára, képeslapra, ha valami rövid és frappáns szövegre van szükségünk.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!
  • "Az ünnepnap arra való, hogy az ember, amit a templomban hall, azt a lelkében megtartsa." (Jókai Mór)
  • "A karácsony nem old meg minden bajt, de reményt ad és jóságra ösztönöz." (Noelle: A Télapó lánya c. film)
  • "A karácsony az év legjobb része. Ez az egyetlen nap, amikor az egész világ egyszerre érzi a békét és a jövőbe vetett reményt is. Mindenki szereti egymást!" (Nagybetűs karácsony c. film)
  • "Karácsonykor nem ajándékokat kell kibontani, hanem a szívünket!" (Karácsonyi vihar c. film)
  • "Háztól házig, szívtől szívig, az egyik helytől a másikig, a karácsony melege és élvezete mindannyiunkat közelebb hoz egymáshoz." (Emily Matthews)
  • "Karácsonykor az ember mindig hisz egy kissé a csodában, nemcsak te és én, hanem az egész világ, az emberiség, amint mondják, hiszen ezért van az ünnep, mert nem lehet a csoda nélkül élni." (Márai Sándor)
  • "Karácsony nem az ész, hanem a szív ünnepe. És a szív érzi, hogy azok is ott állnak veled a karácsonyfa körül, akiket a szemeddel nem látsz, és az eszeddel nem hiszel." (Müller Péter)
  • "Ne a hóban, csillagokban, ne ünnepi foszlós kalácson, ne díszített fákon, hanem a szívekben legyen karácsony!" (Szilágyi Domokos)
  • "Ne feledd, ha a karácsony hiányzik a szívedből, akkor a fa alatt sem találsz rá!" (Charlotte Carpenter)

Közeleg a karácsony: ezek a legszebb adventi versek

A december vers formában is sok írót megihletett, így bőven van választék a karácsonyi versek között. Gondoljunk csak Weöres Sándor Száncsengő című művére, amit a legtöbb gyerek ebben az időszakban szívesen szaval vagy énekel. Hogy milyen karácsonyi verseket írhatunk viszont felnőtt ismerőseinknek üzenetben vagy képeslapra? Nézzünk néhány példát, melyekből idézve, vagy akár a teljes művet megosztva, biztosan sikert arathatunk.

Juhász Gyula: Karácsony felé

Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.

…Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Beheggesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.

…És valahol csak kétkedő beszédet
Hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben.

Dsida Jenő: Itt van a szép karácsony

Itt van a szép, víg karácsony,
Élünk dión, friss kalácson:
mennyi fínom csemege!
Kicsi szíved remeg-e?
 
Karácsonyfa minden ága
csillog-villog: csupa drága,
szép mennyei üzenet:
Kis Jézuska született.
 
Jó gyermekek mind örülnek,
kályha mellett körben ülnek,
aranymese, áhitat
minden szívet átitat.
 
Pásztorjátszók be-bejönnek
és kántálva ráköszönnek
a családra. Fura nép,
de énekük csudaszép.
 
Tiszta öröm tüze átég
a szemeken, a harangjáték
szól, éjféli üzenet:
Kis Jézuska született!

Kosztolányi Dezső: Karácsony

Ezüst esőben száll le a karácsony,
a kályha zúg, a hóesés sűrű;
a lámpafény aranylik a kalácson,
a kocka pörg, gőzöl a tejsűrű.

Kik messze voltak, most mind összejönnek
a percet édes szóval ütni el,
amíg a tél a megfagyott mezőket
karcolja éles, kék jégkörmivel.

Fenyőszagú a lég és a sarokba
ezüst tükörből bókol a rakott fa,
a jó barát boros korsóihoz von,

És zsong az ének áhítatba zöngve…
Csak a havas pusztán a néma csöndbe
sír föl az égbe egy-egy kósza mozdony.

Weöres Sándor: Száncsengő

Éj-mélyből fölzengő
– csing-ling-ling – száncsengő.
Száncsengő – csing-ling-ling –
tél csendjén halkan ring.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Földobban két nagy ló
– kop-kop-kop – nyolc patkó.
Nyolc patkó – kop-kop-kop –
csönd-zsákból hangot lop.

Szétmálló hangerdő
– csing-ling-ling – száncsengő.
Száncsengő – csing-ling-ling –
tél öblén távol ring.

Benedek Elek: Jövel, jövel!

Hallom már, angyal szárnya lebben,
Szívem, mint régen, meg-megrebben,
Itt vagy közel!
Itt vagy közel, óh, szép karácsony,
Rajtad csüng lelkem, semmi máson,
Jövel, jövel!

Jövel, jövel, én várva várlak,
Még itt se vagy, már áldva áldlak,
Vidul szívem.
Az ég alatt bárhová térsz be,
Öreg szívet gyermekké téssz te
Mindenkiben.

Jövel, jövel, mint egykor, régen,
Hadd éljem újra gyermekségem
Szép esteiét,
Mikor a földet hó megeste,
Dal s mese közt karácsonyeste
Vígan telék.

Dió meg alma, más se kellett,
Szegénynek is, óh, erre tellett!
Volt asztalán.
Karácsonyfák nem ragyogtak bár,
Angyalok akkor is voltak már...
De voltak ám!

Hallom már, angyal szárnya lebben,
Szívem, mint régen, meg-megrebben,
Itt vagy közel.
Itt vagy közel, óh, szép karácsony,
Rajtad csüng lelkem semmi máson,
Jövel, jövel!

A karácsonyi SMS, e-mail, messenger: íme néhány egyszerű köszöntő üzenet

Az idősebb generációban még él az a szokás, hogy karácsonyi SMS-t küldenek a rokonoknak, ismerősöknek. Azok, akik nem használják telefonjuk ezen funkcióját, általában e-mailben vagy messenger üzenetben írják meg jókívánságaikat. Ha te is kapsz idén SMS-t vagy valamilyen kedves üzenetet, akkor gyűjtöttünk most mi is néhányat, amiből válogatva, te is tudsz majd válasz köszöntést küldeni. 

  • Örömökben gazdag ünnepet kívánok,
    teljesüljenek be csillagfényes álmok!
    Szerető szívekre fénylő áldás szálljon,
    gyönyörű világunk fény-szigetté váljon!
  • Békességet, boldogságot, csengőszót és gyertyalángot-, ajándékot, szeretetet, s mindent, ami fontos Neked. Békés, Boldog Szép Karácsonyt!
  • A hó alatt alszanak a házak,
    az egész világ csupa varázslat.
    S mint valami tündérálom,
    jön el hozzánk Szent Karácsony!
    Meseszép Ünnepeket!
  • Angyalszárnyon pihe lebben, Kiscsengő szól, szellő röppen. Kívánok sok szeretetet, Boldog, békés, szép ünnepet!
  • Ahogy hópihe száll kitartott kezedre,
    Úgy szálljon füledbe angyalok éneke!
    Melengesse szívedet sok-sok szeretet,
    Így kívánok Boldog Ünnepeket!
  • Csillagfényes álmaid váljanak valóra, legyen ünnep lelkednek minden nap és óra. Kerülje a bánat örökre el a házad, Érjen annyi boldogság, mit ember csak kívánhat!
  • Diós bejgli, halászlé,
    csillagszóró-parádé,
    család, öröm, szeretet
    vegyen körül titeket
    ilyen békés ünnepet
    kívánunk most mi nektek!
  • Csillagszóró szórja fényét, kíván melegséget, békét! Angyalka száll házad felett, hogy átadjon egy üzenetet: Kellemes, Békés Karácsonyt kívánok Neked!
  • Meleg szívvel, szeretettel vegyen körül a családod,
    Asztal mellől, teli hassal gondoljanak Rád barátok.
    Sok örömet, víg- jó kedvet és mindehhez kívánok,
    Jó bort, sültet, édességet, Boldog, Békés, Szép Karácsonyt!
  • Szép karácsony alkalmából nem kívánok egyebet, csendes lépted kísérje a szeretet. Szívedben béke, lelkedben nyugalom: légy boldog ezen a Karácsonyon!
  • Távolság már nincsen, új idők járnak,
    Huncut kis angyalkák sms-ben szállnak.
    Szeretetet visznek sok szép üzenetet,
    Boldog Karácsonyt így kívánok Neked!

 
Címlapkép: Getty Images
#otthon #család #karacsony #sms #ünnep #advent #üzenet #vers #idézet #hagyomány

Erről ne maradj le!
