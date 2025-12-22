A jövő hét elején még párás, ködös idő várható, szenteste napján viszont kiterjedt csapadékzóna érkezik az ország felé, van, ahol havas esőre, havazásra is számítani...
Hoppá! Az igazi meglepetés még hátravan szenteste - nem semmi, amit az időjárás tartogat aznapra
Az időkép szerint szenteste napján csapadékos időjárás várható, de a halmazállapot és a területi eloszlás még bizonytalan az Időkép előrejelzése szerint.
Karácsony előtt jelentős átalakulás kezdődik Európa időjárásában. A Skandinávia és a Brit-szigetek térségében megerősödő anticiklon megakasztja a megszokott nyugatias áramlást, miközben keleti és déli peremén nagy mennyiségű hideg levegő áramlik a kontinens fölé.
Eközben a Földközi-tenger térsége is aktivizálódik, a nyugati medencében egy mediterrán ciklon kialakulása valószínű, amely délről enyhébb, nedvesebb levegőt szállít észak felé.
A Kárpát-medence szerdán éppen e két eltérő légtömeg határvonalába kerül, ami kedvez a csapadékképződésnek.
A jelenlegi számítások alapján már viszonylag biztosnak tűnik, hogy az ország nagy részét érintő csapadék érkezik, de a halmazállapot továbbra is kérdéses. Jelen állás szerint északon és a Dunántúlon van nagyobb esély arra, hogy szenteste a csapadék havas esőbe, illetve havazásba váltson.
A fuvarozók tiltakozásának fő oka, hogy míg a gyorsforgalmi utakon csak 4,3 százalékkal, az infláció mértékével emelkednek az útdíjak
A közösségi médiában mindenki utazik és mindenki boldognak tűnik – de vajon tényleg így van?
Itt a friss előrejelzés, kemény fordulat készül az időjárásban: már körvönalaződik, milyen idő is lesz karácsonykor
A karácsonyi ünnepek időjárása változékony lesz Magyarországon: a jelenlegi hideg, ködös idő megszűnik, helyette mérsékelten hűvös, csapadékos napok várhatók.
Az 1762-ben elkészült késő barokk remekmű, amely Oceanust, a vizek istenét ábrázolja.
Brutális drágulás a magyarok kedvenceinél: lélektani határ fölé kacsintottak az árak, ez sokaknak már nem fér bele
Az osztrák síterepek napijegy árai új rekordot értek el, egyes prémium helyszíneken már 80 euró feletti összegeket kell fizetni.
Már látni, ekkor éri el a brutális lehűlés Magyarországot: berobban a tél, dermesztő hidegek lesznek éjszaka
Karácsony után egyre nagyobb esély mutatkozik arra, hogy hidegebb, téliesebb időjárás éri el Európa nagy részét, benne a Kárpát-medencét is.
Kiadták a figyelmeztetést, nem semmi, amit az időjárás tartogat: ezek a megyék biztosan nem ússzák meg
Borult, párás, sokfelé ködös idő határozza meg a pénteki és szombati időjárást, több megyében tartós, sűrű ködre figyelmeztet a HungaroMet.
Az adventi–ünnepi időszak megnövekedett utasforgalmára készülve a MÁV-csoport több vonalon és távolsági autóbuszjáraton is
