Szélsőséges időjárás Nebraska fennsíkjain ezzel a lenyűgöző forgó szupercellás mezociklonnal, Nebraska, USA.
Utazás

Hoppá! Az igazi meglepetés még hátravan szenteste - nem semmi, amit az időjárás tartogat aznapra

Pénzcentrum
2025. december 22. 07:35

Az időkép szerint szenteste napján csapadékos időjárás várható, de a halmazállapot és a területi eloszlás még bizonytalan az Időkép előrejelzése szerint.

Karácsony előtt jelentős átalakulás kezdődik Európa időjárásában. A Skandinávia és a Brit-szigetek térségében megerősödő anticiklon megakasztja a megszokott nyugatias áramlást, miközben keleti és déli peremén nagy mennyiségű hideg levegő áramlik a kontinens fölé.

Eközben a Földközi-tenger térsége is aktivizálódik, a nyugati medencében egy mediterrán ciklon kialakulása valószínű, amely délről enyhébb, nedvesebb levegőt szállít észak felé.

A Kárpát-medence szerdán éppen e két eltérő légtömeg határvonalába kerül, ami kedvez a csapadékképződésnek.

A jelenlegi számítások alapján már viszonylag biztosnak tűnik, hogy az ország nagy részét érintő csapadék érkezik, de a halmazállapot továbbra is kérdéses. Jelen állás szerint északon és a Dunántúlon van nagyobb esély arra, hogy szenteste a csapadék havas esőbe, illetve havazásba váltson.
Címlapkép: Getty Images
