2025. december 20. szombat Teofil
7 °C Budapest
A mándoki kormányablak az átadási ünnepség napján, 2025. július 22-én.
Otthon

Óriási leállást jelentettek be az államigazgatásban: erről mindenki tudjon, aki ügyeket akar intézni

Pénzcentrum/MTI
2025. december 20. 11:25

Az év végi időszakban szűkített nyitvatartással és korlátozott ügyintézési lehetőséggel működnek a kormányablakok és kormányhivatalok: december 24-től január 5-ig igazgatási szünet lesz, ezalatt csak néhány kijelölt helyszínen, rövidebb időkeretben lesz lehetőség ügyintézésre.

A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium tájékoztatása szerint a két ünnep között, december 29. és 31. között országszerte mindössze 22 kormányablak fogad ügyfeleket, 8 és 12 óra között. A fővárosban négy, a vármegyékben pedig egy-egy kijelölt kormányablakban lehet majd ügyeket intézni.

A hatóságok arra hívják fel a figyelmet, hogy célszerű legkésőbb december 23-ig elintézni a hivatalos ügyeket, mert a kormányablakok teljes körű szolgáltatása csak január 5-től lesz ismét elérhető. Az ünnepek közötti munkanapokon kizárólag a legfontosabb okmányügyek intézésére lesz mód: személyi igazolvány, útlevél és vezetői engedély kiállítására, lakcímbejelentésre, valamint TAJ-kártya és Európai Egészségbiztosítási Kártya igénylésére. Emellett a DÁP- és NEK-regisztrációval kapcsolatos ügyek intézhetők. A nyitva tartó kormányablakok pontos listája a kormányhivatalok honlapjain érhető el.



Az igazgatási szünet a földhivatalokat és az egészségbiztosítási ügyfélszolgálatokat is érinti. Ez különösen azok számára fontos, akik az Otthon Start Fix, háromszázalékos kamatozású lakáshitelt szeretnék igénybe venni, mivel ehhez TB-jogviszony-igazolás szükséges. A 30 napig érvényes igazolás ugyanakkor a hivatali szünet idején is igényelhető az online ügyintézési felületen. Ha az igénylő minden szükséges adatot hiánytalanul megad, az elektronikus dokumentum még aznap megérkezik az elektronikus tárhelyre.

A földhivatalok január 7-én kezdik meg újra a személyes ügyfélfogadást. Az elektronikusan vagy postai úton beérkezett beadványok feldolgozása január 5-től indul, és erre a napra jegyzik be a széljegyeket is. Ezért ajánlott a földhivatali kérelmeket még december 23. előtt benyújtani.

Fontos tudni, hogy bár a kormányhivatalok és a járási hivatalok az igazgatási szünet alatt is ellátják halaszthatatlan hatósági feladataikat, a folyamatban lévő eljárások ügyintézési határidejébe az igazgatási szünet időtartama nem számít bele.

Címlapkép: Balázs Attila, MTI/MTVA 
