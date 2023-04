Kilószámra tömik magukba a magyarok ezt az ételt nyáron: úgy növeli a rák kockázatát, mint az azbeszt

Az ember nap mint nap számos karcinogén, vagyis rákkeltő étellel kerül kapcsolatba. Ezek fogyasztása közvetlenül vagy közvetett módon növelheti a rákos megbetegedések kockázatát. A szakértők, akik rákos betegekkel foglalkoznak, egyes ételek, italok fogyasztását kifejezetten kerülendőnek tartják. Mutatjuk, hogy orvosok ajánlása szerint melyek ezek mindennapi étkezésben is gyakran előforduló élelmiszerek, ételek, italok.

A legtöbben, amikor a rákos megbetegedések kockázatának csökkentéséről hallanak, akkor arra gondolnak, hogy ezt a cigarettáról, alkoholfogyasztásról való leszokással érhetik el, vagy akár napvédő krémek használatával. Sokkal kevesebbszer gondolunk arra, hogy ételeinkben is mennyi karcigogén, vagyis rákkeltő anyag található, melyeket nehéz elkerülni. A Huffpost által megkérdezett szakértők összegyűjtötték azt a 6 ételtípust, amelyeket leginkább érdemes mellőzni.

Feldolgozott húsok

Nem újdonság, hogy a feldolgozott élelmiszerek rákerültek a listára. Különösen érdemes kerülni a virsliket, kolbászokat, szalonnát, bacont és más csemege húskészítményeket a szakértők szerint, mivel az ezekben található tartósítószerek (p. nitrátok, nitritek) rákkeltő vegyianyagok képződését okozhatják a szervezetben. A WHO a feldolgozott húsokat az első legmagasabb karcinogén csoportba sorolja, akárcsak a dohányzást, az ópium fogyasztást, a plutóniumot, vagy az azbesztet. (Négy csoport van: 1-es, 2A, 2B és 3-as csoport.)

Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a feldolgozott húsok fogyasztása úgy emelné a rák kialakulásának kockázatát, mint a dohányzás. Az 1-es csoportba az emberek számára bizonyítottan karcinogén hatású anyagok, tevékenységek tartoznak, a 2A-hoz a valószínűsíthetőek, a 2B-be azok, amelyeknek szintén lehetséges ilyen hatásúak. A 3-as csoportba pedig a nem minősíthető tényezők tartoznak. Azt viszont kiemelték a szakértők, hogy

érdemes csak alkalmanként és nem rendszeresen feldolgozott húst fogyasztani.

A grillszezon hamarosan indul, ahogy a jó idő is megérkezik, a grilltermékek pedig jellemzően feldolgozott húsok. Érdemes lehet, a gyakori kerti sütögetés esetén alternatívákat keresni, például rablóhúst készíteni. A grillezés, sütögetés ráadásul szintén rákkeltő lehet.

Szenesre sütött ételek

A grillezés, szalonnasütés kapcsán ritkán jut az ember eszébe, hogy rákkeltő anyagokat fogyaszthat el. Ezek a karcinogének akkor jönnek létre, amikor egy ételt - legyen az a sült szalonna széle, grillkolbász vagy egy szelet padlizsán, gomba, stb. túlságosan elszenesítünk. Ezért azt javasolják, ügyeljünk rá, hogy ne süssük túlságosan szenesre az ételeket, vagy ha mégis ilyen történik, vágjuk le a szenes részeket, ne fogyasszuk el.

Ugyanez igaz a sütőben sült ételekre, szenes pirítósra is. A szén ugyanis heterociklusos aromás aminokat és policiklusos aromás szénhidrogéneket tartalmaz, mindkettő ismert rákkeltő anyag. Érdemes akkor is, ha házon kívül étkezünk, a szenesre sütött ételeket elkerülni.

Gabonapehely és más feldolgozott, cukros élelmiszerek

A feldolgozott élelmiszerek egy nagyon tág, és homályosnak hangzó kategória. Minden élelmiszer feldolgozottnak számít ugyanis, hogyha valamilyen módon átalakítják, elmegy különféle - például tartósító - eljárásokon, vagy adalékanyagok kerültek bele. Ez nagyon sok ételre igaz, ezek közül a rákdoktorok kifejezetten az ultra-feldolgozott ételek kerülését javasolják, mint az édesített reggeli müzlik, instant levesporok vagy akár az előregyártott késztészták.

A bolti piskótát, péksütit szintén kerülik a szakértők. A cukorfogyasztás közvetlenül nem okoz rákot, viszont növel más kockázati tényezőket, amelyek viszont okozhatnak rákot. Így közvetett módon veszélyes, mert a fogyasztása növeli például a cukorbetegség és az elhízás kockázatát.

Fehér kenyér

Akárcsak a gabonapelyhek és egyéb péksütemények fogyasztása, a fehér kenyér is kerülendő. Szakértők szerint a fehér kenyér nem jár semmilyen előnnyel táplálkozási szempontból, amit egy teljes kiőrlésű kenyér ne tudna, vannak viszont hátrányai. Ha 100 százalékban nem is tudjuk elkerülni, törekedni kell rá, hogy minél inkább mellőzzük a mindennapi étkezésből.

Szénsavas üdítők és más cukros italok

Ezeknek az italoknak kicsi a tápértéke, viszont sok felesleges kalóriát tartalmaznak, azért szintén kerülendők. Rendszeres fogyasztásuk növeli a krónikus betegségek kialakulásának kockázatát, irritálhatják az emésztőrendszert. Ráadásul alkohollal kombinálva még károsabbak lehetnek.

A KSH adatbázisa szerint 2010-ről 2020-ra a kenyérfogyasztás 21,7 százalékkal csökkent, míg a péksüteményeké 131 százalékkal több mint a duplájára nőtt a magyar lakosság körében. A szalámi, szárazkolbász, sonka fogyasztás 51,7 százalékkal emelkedett, míg a mirelit hústermékek, húskonzervek fogyasztása 75,4 százalékkal. Az üdítől fogyasztása 47,9 százalékkal nőtt.

A magyarok között különösen sokan dohányoznak, az alkoholfogyasztás is magas nemzetközi összehasonlításokban és az elhízásban világszinten is az élen járunk. Így nem is csoda, hogy mindenféle rákos megbetegedésekkel foglalkozó statisztikában is vezető helyen áll Magyarország. A magyarok tartanak is a ráktól, az életmódjuk változtatásával viszont kevesen csökkentik tudatosan ezeknek a betegségeknek a kockázatait.