2025. december 12. péntek Gabriella
budapest, panellakes, ingatlanár
Otthon

Vége a lakásdrágulásnak? Itt a friss adat, ami minden ingatlanvásárlót érinthet

Pénzcentrum
2025. december 12. 17:00

Vegyes képet mutatott a hazai ingatlanpiac novemberben: miközben az adásvételek száma visszaesett az őszi csúcshoz képest, a lakáshitelezés történelmi rekordot döntött – derül ki a Duna House friss ingatlanpiaci barométeréből. A piac szerkezete tovább alakult, nagyobb szerepet kaptak a fiatal, első lakásukat vásárló vevők, miközben a befektetők jelenléte tovább csökkent.

A Duna House becslése szerint novemberben 9 503 lakóingatlan-adásvétel történt, ami 17,5 százalékos havi és 15,7 százalékos éves visszaesést jelent. A mérséklődés elsősorban szezonális okokra vezethető vissza, valamint a korábbi hónapokat meghatározó Otthon Start Program hatásának fokozatos kifutására.

Ezzel párhuzamosan a hitelpiac egészen más pályára állt. A Credipass adatai alapján 300 milliárd forintos lakáscélú jelzáloghitel-szerződés született novemberben, ami 53 százalékkal haladta meg az októberi, és 165 százalékkal az egy évvel korábbi volument. Ez minden korábbi havi rekordot felülmúlt, és egyértelműen a kedvezményes finanszírozási feltételek iránti kiemelkedő kereslethez köthető.

Az árak alakulása továbbra is széttartó képet mutatott. Országos szinten inkább stagnálás vagy enyhe emelkedés volt jellemző, ugyanakkor több térségben csökkenő tranzakciós árak és erősödő vevői alku jelent meg mind a panel-, mind a téglaépítésű lakások piacán. Ezzel párhuzamosan az értékesítési idők tovább rövidültek: a budapesti panellakások átlagosan 63 nap alatt, míg a téglaépítésű lakások vidéken 3–3,5 hónap, Budán és Pesten 2,5–3 hónap alatt találtak vevőre, ami több szegmensben 20–30 napos gyorsulást jelent éves összevetésben.

Kapcsolódó cikkeink:

A vevői összetételben markánsan erősödött a fiatalok és az első lakást vásárlók jelenléte. Budapesten a 20–30 éves korosztály aránya 22 százalékra, az első lakást vásárlóké 41 százalékra emelkedett, miközben a befektetők aránya 29 százalékra csökkent. Vidéken a 30–40 évesek dominálnak, az első lakást vásárlók aránya 43 százalékra nőtt, a befektetőké pedig 19 százalékra esett vissza, ami egyértelműen a saját célú vásárlások előretörését jelzi.

Az eladói oldalon továbbra is a 60 év feletti korosztály a legaktívabb, mintegy 32 százalékos aránnyal. A leggyakoribb értékesítési ok mind Budapesten, mind vidéken a korábban befektetési céllal vásárolt ingatlanok piacra kerülése, amelyhez szorosan felzárkózott az örökölt lakások értékesítése.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?

A fővárosi érdeklődés novemberben is a XIII. kerületre koncentrálódott, ezt Zugló és Erzsébetváros követte, míg Újbuda a hatodik helyre csúszott vissza. A vevők elsősorban jó állapotú ingatlanokat kerestek, a teljes felújítást igénylő lakások legnagyobb arányban továbbra is Budapesten jelentek meg a kínálatban.

Összességében a novemberi adatok egy visszafogottabb tranzakciószámú, ugyanakkor rekordfinanszírozású piacot rajzolnak ki. A kereslet szerkezete átalakulóban van, a fiatal és első vásárlók térnyerése tartós trendnek látszik, miközben az árnövekedés üteme a Duna House elemzői szerint mérséklődik, és 2026-ban 0–10 százalékos sávban várható.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #lakáshitel #Budapest #ingatlanpiac #áremelkedés #vidék #lakásár #lakásárak #adás-vétel #befektetők #ingatlan árak

