A közönség nagyjából 60%-a magyar. A külföldiek közül egyre többen jönnek tudatosan, egy-egy kiállítást megnézni. De van egy alig ismert biznisze is a múzeumnak...
Vége a lakásdrágulásnak? Itt a friss adat, ami minden ingatlanvásárlót érinthet
Vegyes képet mutatott a hazai ingatlanpiac novemberben: miközben az adásvételek száma visszaesett az őszi csúcshoz képest, a lakáshitelezés történelmi rekordot döntött – derül ki a Duna House friss ingatlanpiaci barométeréből. A piac szerkezete tovább alakult, nagyobb szerepet kaptak a fiatal, első lakásukat vásárló vevők, miközben a befektetők jelenléte tovább csökkent.
A Duna House becslése szerint novemberben 9 503 lakóingatlan-adásvétel történt, ami 17,5 százalékos havi és 15,7 százalékos éves visszaesést jelent. A mérséklődés elsősorban szezonális okokra vezethető vissza, valamint a korábbi hónapokat meghatározó Otthon Start Program hatásának fokozatos kifutására.
Ezzel párhuzamosan a hitelpiac egészen más pályára állt. A Credipass adatai alapján 300 milliárd forintos lakáscélú jelzáloghitel-szerződés született novemberben, ami 53 százalékkal haladta meg az októberi, és 165 százalékkal az egy évvel korábbi volument. Ez minden korábbi havi rekordot felülmúlt, és egyértelműen a kedvezményes finanszírozási feltételek iránti kiemelkedő kereslethez köthető.
Az árak alakulása továbbra is széttartó képet mutatott. Országos szinten inkább stagnálás vagy enyhe emelkedés volt jellemző, ugyanakkor több térségben csökkenő tranzakciós árak és erősödő vevői alku jelent meg mind a panel-, mind a téglaépítésű lakások piacán. Ezzel párhuzamosan az értékesítési idők tovább rövidültek: a budapesti panellakások átlagosan 63 nap alatt, míg a téglaépítésű lakások vidéken 3–3,5 hónap, Budán és Pesten 2,5–3 hónap alatt találtak vevőre, ami több szegmensben 20–30 napos gyorsulást jelent éves összevetésben.
A vevői összetételben markánsan erősödött a fiatalok és az első lakást vásárlók jelenléte. Budapesten a 20–30 éves korosztály aránya 22 százalékra, az első lakást vásárlóké 41 százalékra emelkedett, miközben a befektetők aránya 29 százalékra csökkent. Vidéken a 30–40 évesek dominálnak, az első lakást vásárlók aránya 43 százalékra nőtt, a befektetőké pedig 19 százalékra esett vissza, ami egyértelműen a saját célú vásárlások előretörését jelzi.
Az eladói oldalon továbbra is a 60 év feletti korosztály a legaktívabb, mintegy 32 százalékos aránnyal. A leggyakoribb értékesítési ok mind Budapesten, mind vidéken a korábban befektetési céllal vásárolt ingatlanok piacra kerülése, amelyhez szorosan felzárkózott az örökölt lakások értékesítése.
JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A fővárosi érdeklődés novemberben is a XIII. kerületre koncentrálódott, ezt Zugló és Erzsébetváros követte, míg Újbuda a hatodik helyre csúszott vissza. A vevők elsősorban jó állapotú ingatlanokat kerestek, a teljes felújítást igénylő lakások legnagyobb arányban továbbra is Budapesten jelentek meg a kínálatban.
Összességében a novemberi adatok egy visszafogottabb tranzakciószámú, ugyanakkor rekordfinanszírozású piacot rajzolnak ki. A kereslet szerkezete átalakulóban van, a fiatal és első vásárlók térnyerése tartós trendnek látszik, miközben az árnövekedés üteme a Duna House elemzői szerint mérséklődik, és 2026-ban 0–10 százalékos sávban várható.
Az Otthon Start miatt több alpiacon korábban soha nem látott szintre esett vissza az alku tere.
Meglepően egyszerű módszerrel csökkenthető az otthoni energiafogyasztás, kevesen ismerik.
Novemberben már zsinórban harmadik hónapja csökkentek a lakbérek havi összevetésben.
December elején sem késő elkezdeni a tervezést az ünnepre. Ha már most tudatosan, heti kis blokkokra bontod a teendőket, a karácsony nem a rohanásról fog...
Elképesztő veszélyt rejtenek ezek a karácsonyi dekorfények: akár börtön is járhat annak, aki nem figyel erre oda
A HungaroControl arra kéri a lakosságot, hogy a lézeres fényvetítőket kizárólag a házak falára irányítsák, semmiképp se az égbolt felé.
A hazai lakáspiac 2025-ben maga mögött hagyta a 2023-as gyenge évét, és a 2024-ben elindult élénkülés idén határozott növekedéssé erősödött.
Brutális különbségek alakultak ki a lakáspiacon: ezeken a helyeken jöhet a hideg zuhany, erre kevés vásárló számított
Az ingatlan.com elemzése szerint 2023-ban az ország legdrágább utcája a II. kerületi Levél utca volt.
Az ünnepi időszakban kétszer annyi lakástűz történik, mint egy átlagos hónapban, derül ki az UNIQA Biztosító adataiból.
Éven belül hektikusan, de összességében élénken alakul 2025-ben a lakáspiac, melyet az év második felében egyértelműen az Otthon Start Program tematizál.
Válogatott veszélyek lesnek éjjel az utcákon a magyarokra? Sok nő és a nyugdíjas sem érzi magát biztonságban
A biztonságérzet a 35-54 év közöttiek körében a legmagasabb, legalacsonyabb a 75 év felettiek körében.
A 25 éves férfi halálát nem a betonba csapódás vagy az ütés közvetlen hatása, hanem az első nyakcsigolya törése és az agy vérellátását biztosító ér...
A kelet-magyarországi régiókban a lakásdrágulás üteme már havi szinten is meghaladja a nyugati térségekét.
Brutál túlárazottság mellett robbant be a lakáspiacra az Otthon Start: megéri így felvenni az OSP kölcsönt?
De mit jelent az, hogy túlárazott a lakáspiac? Akkor most a lakásárak csökkenésére lehet számítani? Megéri felvenni a támogatott hitelt az érdeklődőknek?
-
Állatorvosi rendelőből skálázható kkv – így épült fel a Petlegio tőkevonzó modellje
Nándorfi Zoltánt, a Petlegio vezetőjét és Bánfi Zoltánt, az MKIK Tőkealap-kezelő vezérigazgatóját kérdeztük.
-
Másokért tenni? A Lidl-nél igazán megéri!
A diszkontlánc ünnepi összefogásra hívja vásárlóit, hogy három partnerszervezetével összefogva támogassa a hátrányos helyzetű gyermekek karácsonyát.
-
4,8 százalékos kamatot biztosít a Gránit Bank új prémium bankszámlája (x)
A napi kamatjóváírás miatt az EBKM 4,92 százalék.
-
3,5%-os kamatozású hitellel segíti a tudatos otthontervezést a Fundamenta megújult lakásszámlája (THM: 5,04–5,31%) (x)
Frissítette egyik legnépszerűbb termékét, az Otthontervező Lakásszámlát a Fundamenta, azzal a céllal, hogy még inkább megkönnyítse ügyfelei számára lakáscéljaik elérését.
-
A stílus maga az ember - már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei (x)
A Gránit Bank most azon ügyfeleinek, akiknek az ajánlására két további ügyfél számlát nyit a banknál december 19-ig, díjmentesen biztosít digitális fizetésre alkalmas karkötőt.