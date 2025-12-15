2025. december 15. hétfő Valér
3 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapesti társasházi lakások
Otthon

Ezt is elintézte az Otthon Start Program: teljes a káosz az ingatlanpiacon, nyílik a durva árolló

Portfolio
2025. december 15. 15:33

Az Otthon Start Program jelentősen átrajzolja a hazai lakáspiac hagyományos árviszonyait, különösen a panellakások és az új építésű ingatlanok között. A korábban évtizedekig fennálló árkülönbségek egyes budapesti kerületekben már-már eltűnőben vannak, ami új helyzetet teremt a lakásvásárlók számára.

Az Otthon Start Program immár hat hónapja meghatározó tényező a hazai ingatlanpiacon. A program 1,5 millió forintos négyzetméterár-limitje olyan folyamatokat indított el, amelyek hosszú távon is befolyásolhatják a különböző lakástípusok közötti árviszonyokat - írja a Portfolion megjelent véleménycikkében Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A program bevezetése óta számos új társasházi fejlesztés jelent meg 1,4-1,5 millió Ft/m² közötti árazással olyan területeken, ahol korábban 1,6-1,7 millió forint feletti négyzetméterárak voltak jellemzőek. Eközben a használt lakások tulajdonosai is reagáltak: vagy a limit alá árazták át ingatlanjaikat, vagy éppen ellenkezőleg, emeltek korábbi áraikhoz képest.

Kapcsolódó cikkeink:

Ennek eredményeként olyan helyzet alakult ki egyes lokációkban, ahol új lakást paneláron, vagy panellakást új lakás áron kínálnak. Budapest XI. kerületében például a NAV 2024-es adatai szerint 999 ezer Ft/m²-es átlagos lakótelepi ár jellemző, míg az idei első félévben ez már 1,18 millióra emelkedett. Ugyanakkor az Otthon Start kompatibilis új lakások a környéken 1,5 millió Ft/m² körüli áron érhetők el, holott program nélkül 1,7 milliótól indulnának.

A XV. kerületben még látványosabb a változás: a lakótelepi átlagár 787 ezer Ft/m²-ről az idei első félévben már egymillió fölé emelkedett, miközben az új projektek lakásait 1-1,5 millió Ft/m² között kínálják. Hasonló tendenciák figyelhetők meg a XIX., IV., III. és XIII. kerületekben is.

A beruházók számára kulcsfontosságú szempont, hogy az Otthon Start kompatibilis lakások fejlesztésével - megfelelő volumen mellett - kihasználhatják a nemzetgazdasági szempontból kiemelt státusszal járó előnyöket, mint a gyorsabb engedélyezési eljárás. Az árcsökkentést leginkább olcsóbb telkekkel és a projektek mérethatékonyságának növelésével tudják elérni.

A KSH statisztikái is alátámasztják ezt a trendet. Míg 2014-ben a fővárosi kerületekben és megyeszékhelyeken az új és a lakótelepi lakások közötti átlagos árkülönbség 76% volt, addig 2024-re ez 59%-ra mérséklődött - még az Otthon Start hatása nélkül. A legnagyobb változás a VIII. kerületben történt, ahol a korábbi 2,5-szeres különbség 64%-ra csökkent.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Fontos megjegyezni, hogy az új lakások esetében az ár gyakran az előszerződéskor megállapított vételárat jelenti, amit a lakás akár két évvel későbbi átadásakor kell kiegyenlíteni, így a statisztikákban időbeli csúszás jelentkezhet.

Az árkülönbség csökkenése a lakótelepi és az újépítésű lakások között már hosszabb ideje zajlik, de az Otthon Start hatására ez a folyamat felgyorsulhat. A program következtében piacra kerülő több tízezres új kínálat és az élénkülő verseny árnyomást gyakorolhat az új lakások piacára.

Bár a panellakások piaci szegmensének elmúlt évtizedben tapasztalt száguldása valószínűleg lassulni fog, ez nem jelenti a panellakások temetését. A nagy forgalmú és homogén panelpiac továbbra is jó indikátora marad a piaci változásoknak, és sok helyen közvetlen versenytársat kap az épülő új lakások képében.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #lakás #lakásvásárlás #ingatlan #lakáspiac #ingatlanpiac #lakásár #új lakás #panellakás #lakásárak #otthon start

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:04
15:41
15:33
15:15
15:14
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 15.
Gablini Gábor: csalóka számok torzítják a magyar autópiacot, tízezrével viszik ki az új kocsikat az országból
2025. december 14.
Olyat csinált Frei Tamás, amit 2025-ban senki más: megőrülnek érte a magyarok, mindenki ezért tolong most
2025. december 15.
Horror árak a fővárosi csúcséttermekben: ennyiért rendelhetsz karácsonyi menüt 2025-ben
2025. december 15.
Így lett luxus a legegyszerűbb magyar karácsonyi menü is 2025-re: sokkot kaphatnak a családok
2025. december 15.
Évente tízmilliárdokat lopnak el a csalók hazai bankszámlákról – Kiderült, ki a legkönnyebb célpont
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 15. hétfő
Valér
51. hét
December 15.
A tea világnapja
Ajánlatunk
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Kár tagadni, már zajlik a lakáskatasztrófa Magyarországon: így vált luxussá a saját otthon az átlagembernek
2
3 hete
Kirobbant a magyar klíma-botrány: ezzel bizony nagyon sokan nem számoltak a hűtő-fűtő berendezések kapcsán
3
3 hete
Fájdalmas lakáskatasztrófa közelít Magyarországon: ezt nagyon sokan megérzik majd
4
2 hete
Na, erre nem számítottak azok, akik Otthon Starttal vesznek lakást: még megüthetik a bokájukat
5
3 hete
Súlyos ítéletet mondtak a magyarok: olcsón sem kell nekik az orosz gáz, jöhet a teljes leválás?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Hiteladapter
BAR listával kapcsolatos jogorvoslati lehetőség, amely értelmében pert lehet indítani az adatok átadása és kezelése miatt, illetőleg azok helyesbítése vagy törlése céljából a hiteladat-szolgáltató, vagy a nyilvántartást vezető pénzügyi vállalkozás (BISZ Rt.) ellen

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 15. 16:04
Horror árak a fővárosi csúcséttermekben: ennyiért rendelhetsz karácsonyi menüt 2025-ben
Pénzcentrum  |  2025. december 15. 15:41
379 millió forintért lehetsz Orbán Viktor szomszédja, itt a hirdetés, ezt neked is látnod kell!
Agrárszektor  |  2025. december 15. 15:31
Üzent von der Leyen a gazdáknak: így mentenék meg a mezőgazdaságot