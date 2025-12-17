10+1 hagyományos ünnepi sütemény: elronthatatlan karácsonyi süti receptek a fa alá - Ezekkel biztos a siker

Szeretnél valamilyen házi süteménnyel kedveskedni az idei ünnepek alatt családodnak, barátaidnak, kollégáidnak, de nem tudod, milyen receptet válassz és hogyan fogj hozzá? Aggodalomra semmi ok, segítünk! Összegyűjtöttük, melyek azok a közkedvelt karácsonyi sütemények, amelyeket bárki könnyűszerrel elkészíthet az ünnepekre: ezek között a karácsonyi receptek között találsz szuperegyszerű karácsonyi sütés nélküli sütiket, hagyományos karácsonyi aprósüteményeket és haladó szintű karácsonyi süti recepteket is!

Megúszós karácsonyi sütiket keresel, vagy éppen ellenkezőleg, szereted a kihívást és az sem zavar, ha órákig kell sürögnöd-forognod a konyhában? Cikkünkben összegyűjtöttük, melyek azok a pofonegyszerű karácsonyi sütés nélküli sütik, karácsonyi mézes sütik, kelt tészták, karácsonyi kekszek és más aprósütemények, amelyekkel biztosan nem lőhetsz mellé. Nézzük, milyen karácsonyi receptekről van szó, mit érdemes tudni róluk, mi mindenre van szükség hozzájuk és mennyire könnyű, vagy éppen bonyolult őket elkészíteni!

Karácsonyi sütemények: könnyű, közepes és nehéz karácsonyi receptek az ünnepekre

Rohamosan közelednek az ünnepek, egyben a 2025-ös év vége, éppen ezért, ha eddig még nem tettük meg, itt az ideje megtervezni a karácsonyi menüt és a főtt ételeket kísérő karácsonyi süteményeket. Számos olyan recept közül válogathatunk, amelyeket kifejezetten télen, a karácsonyi/szilveszteri időszakra szokás készíteni, ugyanis ezeknek a karácsonyi sütiknek az ízvilága, tölteléke igazodik leginkább az ünnepi hangulathoz. Íme, a Pénzcentrum 10+1-es toplistája, szerintünk ezek a legjobb karácsonyi süti receptek!

1. Kókuszgolyó, a karácsonyi sütés nélküli sütik királya (könnyű)

Keresve sem találhatunk egyszerűbb karácsonyi sütés nélküli süti receptet a kókuszgolyónál, melynek tésztáját csak össze kell keverni, tömör masszává gyúrni, majd kisebb-nagyobb golyókat formázni belőle, mielőtt kókuszba hempergetjük. A tészta alapja a darált háztartási keksz, a vaj, a kakaó és a tej, amit rumaromával, meggyel és ízlés szerint egyéb ízesítőkkel bolondíthatunk meg, készíthetjük töltve vagy töltelék nélkül is.

A kókuszgolyó receptje egyébként Svédországból származik: az édesség eredeti neve „negerboll” volt, azonban pejoratív értelmezése miatt ezt a megnevezést manapság már kerülik. A kókuszgolyónak is létezik számos különböző verziója: tésztáját készíthetik például mandulával, dióval vagy más darált maggal, gyakran tesznek bele gesztenyét, illetve kávés ízesítésben is szokás készíteni.

2. Bejgli, eredeti omlós tésztával (nehéz)

Ha szívesen szerencsét próbálnánk egy bonyolultabb desszerttel, remek karácsonyi kalandra találhatunk a bejgli receptjében. A sütemény feltételezhetően az 1300-as évekbeli Szilézia területéről származik, neve a német „beugen” szóban gyökeredzik, azt jelenti, hogy „hajlított”, ugyanis eredetileg patkó alakúra sütötték. A tévhitekkel ellentétben a bejgli valójában nem a hagyományos értelemben vett kalácsfélék közé tartozik: ún. „pozsonyi tésztából” készül, ami kevesebb élesztőt tartalmaz a kalácsnál, a különleges állaga a benne található zsírnak vagy vajnak köszönhető.

A diós és mákos töltelék elkészítése egyszerű, és maga a tészta begyúrása sem okoz különösebb nehézséget – azonban a bejgli töltése, formázása, illetve a felület tojással való márványozása már jóval több türelmet és odafigyelést igényel. A bejgli érzékeny tésztája sajnos még a legnagyobb odafigyelés mellett is kirepedhet, ami bár semmit sem ront a karácsonyi sütemény ízén, sokaknak elveszi a kedvét a munkaigényes recepttől.

3. Hókifli, a leghíresebb karácsonyi aprósütik egyike (közepes)

A hókifli egy Közép-Európa-szerte ismert karácsonyi sütemény, melynek eredettörténetét a legtöbben Bécshez kötik: a mondák szerint a karácsonyi süti félhold alakja a város sikertelen ostroma és a hódító törökök felett aratott győzelem előtt tiszteleg. Egy többnyire zsírral készített, omlós tésztáról van szó, amelyet a sütést követően porcukorba forgatnak – innen származik a „hókifli” elnevezés.

A hókifli egy élesztő nélküli omlós tésztából készített sütemény, ami belül tölteléket rejt. Leggyakrabban keményre főzött szilvalekvárral vagy baracklekvárral töltik, azonban találkozhatunk diós, mákos, mandulás és egyéb különleges ízesítésű verziókkal is. Maga a hókifli receptje egyszerű, nehéz elrontani, azonban mivel egyesével kell megformáznunk a kifliket, ami időigényes munka, inkább a közepes nehézségű kategóriába sorolnánk.

4. Linzer, örök ünnepi klasszikus (könnyű)

A könnyű karácsonyi sütemény receptek közé tartozik a linzer is, melynek alapja szintén egy élesztő nélkül készített, omlós tészta, amelyet hagyományosan vajjal vagy margarinnal készítenek. A karácsonyi linzer tésztáját mindössze be kell gyúrni és pihentetni kell a hűtőben (a vaj miatt hidegen dolgozunk vele), majd nyújthatjuk és szaggathatjuk is a süteményt.

A linzer egy osztrák eredetű karácsonyi aprósütemény, melynek tölteléke hagyományosan valamilyen kenhető állagú lekvár, amellyel két, tetszőleges formájúra kiszaggatott linzerkorongot ragasztunk össze. Praktikus választás az ünnepekre, mert hamar megpuhul és sokáig eláll különösebb íz- vagy állagromlás nélkül, éppen ezért gasztroajándéknak is megfelelő lehet.

5. Keksztekercs, gesztenyével vagy kókusszal töltve (könnyű)

Töretlen népszerűségek örvend idén is a karácsonyi sütés nélküli sütik közé tartozó keksztekercs, melynek két népszerű verziója a kókuszos keksztekercs, avagy kókusztekercs és a gesztenyés keksztekercs receptje. Egy, a kókuszgolyóéhoz hasonló, darált kekszalapú, rumos-kakaós ízesítésű masszát kell készíteni hozzá, illetve egy másik, tetszőleges ízesítésű masszát, ami töltelékként szolgál.

Mindössze annyi a dolgunk, hogy begyúrjuk a kétféle tésztát, kinyújtjuk őket vékonyra, majd feltekerjük és hagyjuk összedermedni. A kész rudat kókuszreszelékbe forgatják, majd vékony, kb. 0,5 cm vastagságúra szeletelve kínálják. Nem romlékony, jól eltartható karácsonyi aprósüti lesz belőle, egy nagyobb adaggal kihúzhatjuk akár újév napjáig is.

6. Mákos guba, kelt tésztával és kiflivel (könnyű)

A karácsonyi sütemények népies képviselője a mákos guba (egyes vidékeken mákos bobájkának ismerik), amit elkészíthetünk szikkadt kifliből és direkt erre a célra sütött kelt tésztából is. Ha igazán egyszerű karácsonyi receptet keresünk, maradjunk a kiflis verziónál, amit elegendő meglocsolnunk vaníliás tejjel és megszórnunk szerencsehozó mákkal vagy dióval.

7. Gyümölcskenyér, amibe bármit belerakhatsz (közepes)

A hangulatos karácsonyi sütik közé tartozik a gyümölcskenyér, más néven püspökkenyér receptje is, melynek eredeti verziója feltételezhetően Németország hagyományos karácsonyi süteménye, a Christstollen. Bár rengeteg különböző receptúra létezik, a klasszikus püspökkenyér nem élesztős, hanem piskóta jellegű tésztából készül (külön dolgozzák ki a tojás fehérjét és sárgáját az alapanyagokkal).

A sütemény különlegessége a tésztába kevert magvak és aszalványok gazdagságában rejlik: a gyümölcskenyér recept olyan sokat tartalmaz belőlük, hogy a végeredmény igazán tömény és nehéz lesz. Leggyakrabban mazsolát, aszalt vörös áfonyát, szilvát, barackot, a magvak közül pedig diót, mandulát, pekándiót és kesudiót, továbbá karácsonyi fűszereket használnak hozzá. Nem bonyolult elkészíteni, azonban költséges karácsonyi sütemény.

8. Máglyarakás, a legnépszerűbb karácsonyi receptek egyike (közepes)

A legismertebb karácsonyi süti receptek egyike a máglyarakás, ami gyakorlatilag szikkadt, szeletelt fonott kalácsból készül. A kalács rétegei közé almát, lekvárt, mazsolát és diót szokás rakni, amelyet összesütnek, majd egy baracklekvárral édesített tojáshabréteget sütnek a tetejére. Egy aránylag könnyű desszertről van szó, azonban mivel a tojáshab sok mindenkinek nem sikerül, mi a közepes nehézségű karácsonyi receptek közé soroljuk.

9. Mézeskalács, a legfinomabb karácsonyi mézes süti (közepes)

A mézeskalács gyakorlatilag egy fűszeres karácsonyi keksz, melynek egyszerű gyúrt tésztájához nem használnak élesztőt. A tésztát mézzel szokás édesíteni, szükség szerint azonban porcukrot is adhatnak hozzá a tojás és a fűszerek (fahéj, gyömbér, kardamom, csillagánizs, szegfűszeg, szerecsendió, szegfűbors) mellett. Egy vajjal/margarinnal készített alapról van szó, melyet nyújtása és szaggatása előtt hűtőben kell pihentetni.

Maga a karácsonyi kekszalap készítése nagyon egyszerű, azonban – mivel tipikusan olyan süteményről van szó, amivel órákig elszórakozhatunk a konyhában – mi közepes nehézségűnek mondanánk, főleg akkor, ha a hosszadalmas díszítési procedúrát is számításba vesszük. Mindent egybevetve elmondhatjuk, hogy az azonnal puha mézeskalács receptje valószínűleg örökké dobogós helyezést fog elérni a karácsonyi sütemények ranglistáján, ugyanis a legtöbben most is erre a süteményre szavaznak.

10. Mézes puszedli, retro klasszikus a modern karácsonyi sütik között (könnyű)

Szintén a karácsonyi mézes sütik közé tartozik a mézes puszedli receptje, ami mind Magyarországon, mind Európában az egyik legelterjedtebb ünnepi édességnek számít. A puszedlit kifejezetten a hideg, télies hónapokban, illetve karácsony tájékán szokás készíteni, fűszerezését tekintve a legtipikusabb karácsonyi mézes sütik közé tartozik. Nem élesztős alapú, a mézeskalácséra emlékeztető tésztából készítjük, amelyet a sütést követően egyszerű cukormázzal borítunk be.

+1 Aranygaluska, ami házi vaníliasodóval az igazi (nehéz)

Az aranygaluska egy klasszikus magyar kelt tésztás sütemény, ami cukrozott dióba forgatott kelt tésztagombócokból áll, leggyakrabban vaníliasodóval szokás tálalni. A hagyományos diós mellett többféle verzióját is ismerjük: készíthetjük fahéjjal, mákkal, mandulával, rétegezhetjük mazsolával, lekvárral, akár gyümölcsökkel is. A recept eredetéről nem sokat tudunk, azonban sejthetően valamikor az 1800-as években vált népszerű karácsonyi süteménnyé Magyarországon.

Az aranygaluskát a bejglihez hasonlóan a nehezebben elkészíthető desszertek közé sorolnánk, ugyanis a tészta kelesztése, szaggatása, forgatása, illetve a vaníliasodó elkészítése több órát is igénybe vehetnek. A végeredmény azonban magáért beszél, ugyanis egy nagyon laktató, mégis légiesen puha süteményt kapunk, melynek elkészítése nem kerül sokba.