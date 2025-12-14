2025. december 14. vasárnap Szilárda
4 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Ajándékozz barátságkenyeret idén karácsonyra: így készül a barátságkenyér, itt a recept leírás
Otthon

Ajándékozz barátságkenyeret idén karácsonyra: így készül a barátságkenyér, itt a recept leírás

Pénzcentrum
2025. december 14. 16:36

A barátságkenyér szokását hagyományosan az amerikai amish közösségekhez kötik, erre azonban kevés bizonyíték van. Mindenesetre online a '90-es években bukkant fel először és azóta az egész világot bejárta. Hagyományát ma is érdemes ápolni, vagy feléleszteni, hiszen manapság egyre többen kapnak kedvet a kovásszal sütéshez. Így ötletes, könnyeb elkészíthető, és olcsó ajándék lehet karácsonyra a barátságkenyér sütéséhez szükséges kovász. Ha te is kaptál már valaha kovászt ajándékba, sütöttél barátságkenyeret és felélesztenéd ezt a hagyományt, vagy esetleg most kaptál kedvet, hogy kipróbáld, cikkünkből megtudhatod mire lesz szükséged ehhez. A kovász készítés és a barátságkenyér recept sem bonyolult, és mutatjuk azt is, milyen instrukciókat mellékelj az ajándék mellé.

Barátságkenyér története

A süti eredetét az amerikai amish közösségekig vezetik vissza, bár erre nincsenek konkrét bizonyítékok. Az interneten először a '90-es években bukkant fel, ami nagy lendületet adott a terjedésének. Magyarországon is különösen abban az évtizedben volt népszerű, de azóta sem veszett ki teljesen. Az otthon nevelgetett kovászból barátságkenyér sütés szokása egyszerű: többnyire 3-4 családtagnak, barátnak, ismerősnek adott valaki kis tárolódobozokban kovászt, ami mellé a kovásznevelés lépéseit, a továbbadás menetét és a barátságkenyér receptjét is mellékelték. Egy részt a kapott kovászból ugyanis meg kellett tartani és abból megsütni a barátságkenyeret. 

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ahogy egykor a lánclevelek, a barátságságkenyér szokása is úgy terjedt, hogy az emberek továbbadták a receptet és a hozzá szükséges kovászt az ismerőseiknek. Mivel mindig volt, aki továbbadta, akkor is, ha más nem nevelte tovább a kovászt, a lánc sokáig nem szakadt meg. A barátságkenyér viszont több egy egyszerű lánclevélnél, ami többnyire szerencsét ígér: a kovász átadása egy olyan gesztus, amiben benne van, hogy egy süteményt, egy kenyeret eszünk a számunkra fontos emberekkel. A kovászunk ráadásul összeköti azokat az embereket is, akik talán nem is ismerik egymást, de számunkra sokat jelentenek. Ajándéknak pedig azért is jó, mert a napokon át nevelgetett kovász készítése közben végig gondolunk azokra, akiknek szánjuk, és az ajándékozottak is láthatják, hogy időt szenteltünk az ajándék elkészítésére.

A klasszikus recept alapján készülő sütemény pedig nem csak finom, hanem mindenkinek a saját ízlésére formálható. A kovászos alaptészta garantálja, hogy a végeredmény könnyű, illatos kelt süti legyen, amelyet tetszés szerint gazdagíthatunk aszalt vagy friss gyümölccsel, magokkal, csonthéjasokkal, csokidarabokkal vagy fűszerekkel. Bár a neve "barátságkenyér", jellemzően püspökkenyérhez hasonló sütemény készül belőle, de természetesen a kovászt bármihez felhasználhatjuk szabadon is, akár valódi kenyérhez is. Aki például nem édesszájú, választhat sós receptet is. 

A kovász készítése

A barátságkenyérrel általában úgy kerül kapcsolatba az ember, hogy valakitől megkapja az első adag kovászt, majd követi az instrukciókat. Viszont ha mi magunk indítanánk el a láncot és nincsen kovászunk, akkor először azt kell készítenünk, ehhez legalább 3, legfeljebb 6 napra lehet szükség. Keverjünk 3 evőkanál búzaliszthez (jobb, ha teljes kiőrlésű) nagyjából 1 dl melegvizet egy olyan tárolóban, amiben bőven lesz helye kelni, és kevergetni is tudjuk majd. Konyharuhával, vagy szalvétával fedve (tehát nem légmentesen) hagyjuk állni 1-2 napot szobahőmérsékleten. Akkor indult el a folyamat, ha buborékok képződtek a masszában és kezd savanykás szaga lenni. 

Ezután kezdhetjük "etetni" a kovászt: ismét 3 evőkanál lisztet és 1 dl melegvizet keverünk hozzá, majd hagyjuk állni újabb 1-2 napig szobahőmérsékleten, ahogy először is. Ezt ismételjük meg pár nap elteltével újra. Fontos, hogy a keverést tiszta (új) fakanállal, vagy műanyaggal végezzük, ne fém eszközökkel.

3-6 nap után elvileg már használható kovászunk van: ha nagyobb mennyiséget szeretnénk belőle, akkor nevelgessük ugyanígy tovább. Miután meg vagyunk elégedve a mennyiséggel, kezdhetjük is szétporciózni azok számára, akiknek adni akarunk. Ne felejtsünk el egy részt megtartani és megsütni belőle a barátságkenyeret! Ha pedig máskor is szívesen sütnénk kovásszal, tegyük el a hűtőbe jól zárható tárolóban. 

A barátság kenyér recept, amit mellékelhetsz az ajándékhoz 

Aki tőlünk a kovászt kapja, annak két dolgot kell tudnia: hogyan nevelgesse a kovászát, hogy később tovább tudja adni, és azt is, hogyan süsse meg a barátságkenyeret. Tehát az ajándék mellé mellékeld az alábbi nevelési instrukciókat és a barátságkenyér receptet is. 

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

  • Első nap: A kapott kovászhoz adjunk 250 g cukrot. Nem keverjük meg.
  • Második nap: Adjunk hozzá 250 ml tejet, amit előbb felforralunk, de csak langyosan adjuk a masszához. Nem keverjük meg.
  • Harmadik nap: Szórjuk meg a masszánkat 250 g liszttel. Ezúttal sem keverjük meg.
  • Negyedik nap: A tésztát akár többször megkeverhetjük, de csak fa vagy műanyag kanállal. 
  • Ötödik nap: adjunk hozzá egyszerre 250 g cukrot, 250 ml tejet, és 250 g lisztet, és jól keverjük össze az egészet.
  • Hatodik napon osztjuk szét részekre a tésztát: először ismét átkeverjük, majd 4 egyenlő részre osztjuk. 3 adagot elajándékozunk, 4. adag marad nálunk a másnapi sütéshez.
  • Hetedik nap: megsütjük a barátságkenyeret.

Barátságkenyér hozzávalók és elkészítés

A megmaradt 1 adag kovászhoz keverjük hozzá:

  • 3 db tojást,
  • 250 g lisztet,
  • 250 ml étolajat,
  • 6 g sütőport,
  • 1 kk szódabikarbónát,
  • 1 kk fahéjat,
  • 1 marék mazsolát,
  • 1 marék vágott vagy darált diót,
  • 50 g étcsokoládét,
  • ízlés szerint aszalt gyümölcsöt.

Minden hozzávalót alaposan összekeverünk a kovásszal. A barátságkenyeret süthetjük tepsiben is, vagy hosszú kenyérformában, őzgerinc formában is. Arra figyeljünk, hogy emelkedni fog a tészta, ne tegyük túl kicsi sütőedénybe. Sütőpapírral kibélelt formába öntjük a masszát és 180 fokra előmelegített sütőben legalább 40 percig sütjük, utána tűpróbával ellenőrizzük, mennyi időre van szüksége (lapos tepsiben előbb megsül). Ha úgy látjuk, túlságosan pirul a teteje, le lehet takarni alufóliával félidőben.

Miben ajándékozzuk oda a barátságkenyér kovászt?

Az egyik legjobb megoldás egy szép csatos üveg, ami elég nagy, hogy a kovász nevelése/keverése is ebben történjen és később is hasznos tárolóként szolgálhat. Tetszőlegesen díszíthető címkével, szalaggal, üvegfestéssel is. Ugyanígy jó megoldás lehet egy szimpla befőttes üveg is, vagy üveg tárolódobozok, illetve BPA-mentes műanyag tárolók is. 

A kovász neveléséhez az útmutatót és a barátságkenyér receptet ki is nyomtathatod, vagy kézzel is leírhatod egy nagyobb alakú képeslapon. Akár személyre is szabhatod a szöveget, megragadhatod az alkalmat, hogy elmondd: miért fontos neked az ajándékozott személy. A barátságkenyér kovász mellé pedig jól passzolnak további konyhai eszközök is ajándékként. Fontos: jól számoljuk ki az időpontot, mikor adjuk át a kovászt. Ha nem tudjuk éppen akkora időzíteni az átadást, amikor a kovászunk olyan állapotban van, tároljuk hűtőben, zárt edényben, amíg tovább tudjuk adni.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #karacsony #kenyér #recept #ajándék #sütemény #sütés #amerikai #hagyomány

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:36
16:07
15:32
15:17
15:05
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 14.
Olyat csinált Frei Tamás, amit 2025-ban senki más: megőrülnek érte a magyarok, mindenki ezért tolong most
2025. december 13.
Te jó ég! 2 millió forintot is érhetnek ezek a régi motorok: bármelyik magyar garázsban ott lapulhat egy ilyen
2025. december 14.
A kutyának sem kell a magyarok kedvenc autója a többi országban: csak itthon imádják ennyire
2025. december 14.
Megtaláltuk Magyarország olcsó karácsonyi vásárait: nincs tömeg, 350 forint a forralt bor decije
2025. december 13.
Végzetes hibát követ el rengeteg magyar lakástulaj: semmi perc alatt porig éghet az ingatlan, semmit sem tudnak tenni
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 14. vasárnap
Szilárda
50. hét
December 14.
Advent (3.)
December 14.
Sopron napja (A hűség napja)
Ajánlatunk
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Kár tagadni, már zajlik a lakáskatasztrófa Magyarországon: így vált luxussá a saját otthon az átlagembernek
2
3 hete
Kirobbant a magyar klíma-botrány: ezzel bizony nagyon sokan nem számoltak a hűtő-fűtő berendezések kapcsán
3
3 hete
Fájdalmas lakáskatasztrófa közelít Magyarországon: ezt nagyon sokan megérzik majd
4
1 hete
Na, erre nem számítottak azok, akik Otthon Starttal vesznek lakást: még megüthetik a bokájukat
5
2 hete
Súlyos ítéletet mondtak a magyarok: olcsón sem kell nekik az orosz gáz, jöhet a teljes leválás?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Forgalomkövető
monitoring rendszer, amely figyeli az ügyfél kártyahasználati szokásait az elkövetett csalások hatékony és időben történő kiszűrése érdekében.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 14. 16:07
Friss! A Hatoslottó nyerőszámai az 50. játékhéten, vasárnap
Pénzcentrum  |  2025. december 14. 15:05
A kutyának sem kell a magyarok kedvenc autója a többi országban: csak itthon imádják ennyire
Agrárszektor  |  2025. december 14. 15:01
Már nem kell a túlélésért küzdeniük a cégeknek? Változás jöhet 2026-ban