Ajándékozz barátságkenyeret idén karácsonyra: így készül a barátságkenyér, itt a recept leírás

A barátságkenyér szokását hagyományosan az amerikai amish közösségekhez kötik, erre azonban kevés bizonyíték van. Mindenesetre online a '90-es években bukkant fel először és azóta az egész világot bejárta. Hagyományát ma is érdemes ápolni, vagy feléleszteni, hiszen manapság egyre többen kapnak kedvet a kovásszal sütéshez. Így ötletes, könnyeb elkészíthető, és olcsó ajándék lehet karácsonyra a barátságkenyér sütéséhez szükséges kovász. Ha te is kaptál már valaha kovászt ajándékba, sütöttél barátságkenyeret és felélesztenéd ezt a hagyományt, vagy esetleg most kaptál kedvet, hogy kipróbáld, cikkünkből megtudhatod mire lesz szükséged ehhez. A kovász készítés és a barátságkenyér recept sem bonyolult, és mutatjuk azt is, milyen instrukciókat mellékelj az ajándék mellé.

Barátságkenyér története

A süti eredetét az amerikai amish közösségekig vezetik vissza, bár erre nincsenek konkrét bizonyítékok. Az interneten először a '90-es években bukkant fel, ami nagy lendületet adott a terjedésének. Magyarországon is különösen abban az évtizedben volt népszerű, de azóta sem veszett ki teljesen. Az otthon nevelgetett kovászból barátságkenyér sütés szokása egyszerű: többnyire 3-4 családtagnak, barátnak, ismerősnek adott valaki kis tárolódobozokban kovászt, ami mellé a kovásznevelés lépéseit, a továbbadás menetét és a barátságkenyér receptjét is mellékelték. Egy részt a kapott kovászból ugyanis meg kellett tartani és abból megsütni a barátságkenyeret.

Ahogy egykor a lánclevelek, a barátságságkenyér szokása is úgy terjedt, hogy az emberek továbbadták a receptet és a hozzá szükséges kovászt az ismerőseiknek. Mivel mindig volt, aki továbbadta, akkor is, ha más nem nevelte tovább a kovászt, a lánc sokáig nem szakadt meg. A barátságkenyér viszont több egy egyszerű lánclevélnél, ami többnyire szerencsét ígér: a kovász átadása egy olyan gesztus, amiben benne van, hogy egy süteményt, egy kenyeret eszünk a számunkra fontos emberekkel. A kovászunk ráadásul összeköti azokat az embereket is, akik talán nem is ismerik egymást, de számunkra sokat jelentenek. Ajándéknak pedig azért is jó, mert a napokon át nevelgetett kovász készítése közben végig gondolunk azokra, akiknek szánjuk, és az ajándékozottak is láthatják, hogy időt szenteltünk az ajándék elkészítésére.

A klasszikus recept alapján készülő sütemény pedig nem csak finom, hanem mindenkinek a saját ízlésére formálható. A kovászos alaptészta garantálja, hogy a végeredmény könnyű, illatos kelt süti legyen, amelyet tetszés szerint gazdagíthatunk aszalt vagy friss gyümölccsel, magokkal, csonthéjasokkal, csokidarabokkal vagy fűszerekkel. Bár a neve "barátságkenyér", jellemzően püspökkenyérhez hasonló sütemény készül belőle, de természetesen a kovászt bármihez felhasználhatjuk szabadon is, akár valódi kenyérhez is. Aki például nem édesszájú, választhat sós receptet is.

A kovász készítése

A barátságkenyérrel általában úgy kerül kapcsolatba az ember, hogy valakitől megkapja az első adag kovászt, majd követi az instrukciókat. Viszont ha mi magunk indítanánk el a láncot és nincsen kovászunk, akkor először azt kell készítenünk, ehhez legalább 3, legfeljebb 6 napra lehet szükség. Keverjünk 3 evőkanál búzaliszthez (jobb, ha teljes kiőrlésű) nagyjából 1 dl melegvizet egy olyan tárolóban, amiben bőven lesz helye kelni, és kevergetni is tudjuk majd. Konyharuhával, vagy szalvétával fedve (tehát nem légmentesen) hagyjuk állni 1-2 napot szobahőmérsékleten. Akkor indult el a folyamat, ha buborékok képződtek a masszában és kezd savanykás szaga lenni.

Ezután kezdhetjük "etetni" a kovászt: ismét 3 evőkanál lisztet és 1 dl melegvizet keverünk hozzá, majd hagyjuk állni újabb 1-2 napig szobahőmérsékleten, ahogy először is. Ezt ismételjük meg pár nap elteltével újra. Fontos, hogy a keverést tiszta (új) fakanállal, vagy műanyaggal végezzük, ne fém eszközökkel.

3-6 nap után elvileg már használható kovászunk van: ha nagyobb mennyiséget szeretnénk belőle, akkor nevelgessük ugyanígy tovább. Miután meg vagyunk elégedve a mennyiséggel, kezdhetjük is szétporciózni azok számára, akiknek adni akarunk. Ne felejtsünk el egy részt megtartani és megsütni belőle a barátságkenyeret! Ha pedig máskor is szívesen sütnénk kovásszal, tegyük el a hűtőbe jól zárható tárolóban.

A barátság kenyér recept, amit mellékelhetsz az ajándékhoz

Aki tőlünk a kovászt kapja, annak két dolgot kell tudnia: hogyan nevelgesse a kovászát, hogy később tovább tudja adni, és azt is, hogyan süsse meg a barátságkenyeret. Tehát az ajándék mellé mellékeld az alábbi nevelési instrukciókat és a barátságkenyér receptet is.

Első nap: A kapott kovászhoz adjunk 250 g cukrot. Nem keverjük meg.

Második nap: Adjunk hozzá 250 ml tejet, amit előbb felforralunk, de csak langyosan adjuk a masszához. Nem keverjük meg.

Harmadik nap: Szórjuk meg a masszánkat 250 g liszttel. Ezúttal sem keverjük meg.

Negyedik nap: A tésztát akár többször megkeverhetjük, de csak fa vagy műanyag kanállal.

Ötödik nap: adjunk hozzá egyszerre 250 g cukrot, 250 ml tejet, és 250 g lisztet, és jól keverjük össze az egészet.

Hatodik napon osztjuk szét részekre a tésztát: először ismét átkeverjük, majd 4 egyenlő részre osztjuk. 3 adagot elajándékozunk, 4. adag marad nálunk a másnapi sütéshez.

Hetedik nap: megsütjük a barátságkenyeret.

Barátságkenyér hozzávalók és elkészítés

A megmaradt 1 adag kovászhoz keverjük hozzá:

3 db tojást,

250 g lisztet,

250 ml étolajat,

6 g sütőport,

1 kk szódabikarbónát,

1 kk fahéjat,

1 marék mazsolát,

1 marék vágott vagy darált diót,

50 g étcsokoládét,

ízlés szerint aszalt gyümölcsöt.

Minden hozzávalót alaposan összekeverünk a kovásszal. A barátságkenyeret süthetjük tepsiben is, vagy hosszú kenyérformában, őzgerinc formában is. Arra figyeljünk, hogy emelkedni fog a tészta, ne tegyük túl kicsi sütőedénybe. Sütőpapírral kibélelt formába öntjük a masszát és 180 fokra előmelegített sütőben legalább 40 percig sütjük, utána tűpróbával ellenőrizzük, mennyi időre van szüksége (lapos tepsiben előbb megsül). Ha úgy látjuk, túlságosan pirul a teteje, le lehet takarni alufóliával félidőben.

Miben ajándékozzuk oda a barátságkenyér kovászt?

Az egyik legjobb megoldás egy szép csatos üveg, ami elég nagy, hogy a kovász nevelése/keverése is ebben történjen és később is hasznos tárolóként szolgálhat. Tetszőlegesen díszíthető címkével, szalaggal, üvegfestéssel is. Ugyanígy jó megoldás lehet egy szimpla befőttes üveg is, vagy üveg tárolódobozok, illetve BPA-mentes műanyag tárolók is.

A kovász neveléséhez az útmutatót és a barátságkenyér receptet ki is nyomtathatod, vagy kézzel is leírhatod egy nagyobb alakú képeslapon. Akár személyre is szabhatod a szöveget, megragadhatod az alkalmat, hogy elmondd: miért fontos neked az ajándékozott személy. A barátságkenyér kovász mellé pedig jól passzolnak további konyhai eszközök is ajándékként. Fontos: jól számoljuk ki az időpontot, mikor adjuk át a kovászt. Ha nem tudjuk éppen akkora időzíteni az átadást, amikor a kovászunk olyan állapotban van, tároljuk hűtőben, zárt edényben, amíg tovább tudjuk adni.