2025. december 16. kedd Etelka, Aletta
2 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
budapest, panellakes, ingatlanár
Otthon

Tízezreket érinthet a döntés: új lendületet kap az Otthon Start Program

Pénzcentrum
2025. december 16. 07:36

Két újabb otthon startos budapesti lakásfejlesztés indulhat - jelentette be a Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a Facebookon hétfő este.

Panyi Miklós közölte, hogy a kormány hétfő este társadalmi egyeztetésre bocsátott két újabb otthon startos budapesti lakásfejlesztést. Mint írta, a két beruházás közel 1150 új lakás megépítésére irányul, ebből 470 lakás a XIII., 669 lakás a XVIII. kerületben valósulhat meg.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Hozzátette, hogy az elmúlt hónapokban a kormányhoz több mint 40 ezer, Otthon Start-kompatibilis lakás építésére érkezett fejlesztői kérelem.

A hétfőn társadalmi egyeztetésre bocsátott két projekttel már közel 13 ezerre bővül az Otthon Start Program keretében hamarosan megépülő, másfél millió forintos négyzetméterár alatti értékesítendő új lakások száma. A 13 ezer lakásból 9200 Budapesten valósulhat meg

- jegyezte meg.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Panyi Miklós bejegyzésében arról is írt, a következő években több tízezer, a fix 3 százalékos hitellel megvásárolható, megfizethető lakás megépítése várható az egész országban.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #Budapest #lakásépítés #lakáspiac #beruházás #lakásár #lakások #lakásfejlesztés #otthon start

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
07:45
07:36
06:28
05:27
05:06
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 16.
Virovácz Péter: A magyar gazdaság nem követi a tankönyvi példákat, 2026 pozitív meglepetést hozhat
2025. december 15.
Gablini Gábor: csalóka számok torzítják a magyar autópiacot, tízezrével viszik ki az új kocsikat az országból
2025. december 15.
Ezt nem láttuk jönni: hiába a 14. havi nyugdíj, ebbe a pofonba hamarosan minden magyar idős belesétál
2025. december 15.
Horror árak a fővárosi csúcséttermekben: ennyiért rendelhetsz karácsonyi menüt 2025-ben
2025. december 15.
Így lett luxus a legegyszerűbb magyar karácsonyi menü is 2025-re: sokkot kaphatnak a családok
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 16. kedd
Etelka, Aletta
51. hét
December 16.
A magyar kórusok napja
December 16.
A ronda karácsonyi pulcsik napja
Ajánlatunk
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Kár tagadni, már zajlik a lakáskatasztrófa Magyarországon: így vált luxussá a saját otthon az átlagembernek
2
3 hete
Kirobbant a magyar klíma-botrány: ezzel bizony nagyon sokan nem számoltak a hűtő-fűtő berendezések kapcsán
3
3 hete
Fájdalmas lakáskatasztrófa közelít Magyarországon: ezt nagyon sokan megérzik majd
4
2 hete
Na, erre nem számítottak azok, akik Otthon Starttal vesznek lakást: még megüthetik a bokájukat
5
3 hete
Súlyos ítéletet mondtak a magyarok: olcsón sem kell nekik az orosz gáz, jöhet a teljes leválás?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Specifikus kockázat
a növények biológiai sajátosságaitól és az ezekből adódó kár iránti érzékenységtől függő veszélyeztetettségi fok.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 16. 06:28
Sorra akciózzák a boltok a 2025-ös karácsony sztártermékét: ádáz árháborút vív a Lidl, Tesco, Spar, Penny
Pénzcentrum  |  2025. december 16. 05:27
Virovácz Péter: A magyar gazdaság nem követi a tankönyvi példákat, 2026 pozitív meglepetést hozhat
Agrárszektor  |  2025. december 16. 07:01
Váratlan fordulat: ennyiért árulják most a lengyelek a sárgarépát