Tízezreket érinthet a döntés: új lendületet kap az Otthon Start Program

Két újabb otthon startos budapesti lakásfejlesztés indulhat - jelentette be a Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a Facebookon hétfő este.

Panyi Miklós közölte, hogy a kormány hétfő este társadalmi egyeztetésre bocsátott két újabb otthon startos budapesti lakásfejlesztést. Mint írta, a két beruházás közel 1150 új lakás megépítésére irányul, ebből 470 lakás a XIII., 669 lakás a XVIII. kerületben valósulhat meg.

Hozzátette, hogy az elmúlt hónapokban a kormányhoz több mint 40 ezer, Otthon Start-kompatibilis lakás építésére érkezett fejlesztői kérelem.

A hétfőn társadalmi egyeztetésre bocsátott két projekttel már közel 13 ezerre bővül az Otthon Start Program keretében hamarosan megépülő, másfél millió forintos négyzetméterár alatti értékesítendő új lakások száma. A 13 ezer lakásból 9200 Budapesten valósulhat meg

- jegyezte meg.

Panyi Miklós bejegyzésében arról is írt, a következő években több tízezer, a fix 3 százalékos hitellel megvásárolható, megfizethető lakás megépítése várható az egész országban.