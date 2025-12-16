Virovácz Péterre való beszélgetésben nemcsak a 2025-ös év fő tanulságait vettük végig, hanem részletesen elemeztük a 2026-os kilátásokat is.
Tízezreket érinthet a döntés: új lendületet kap az Otthon Start Program
Két újabb otthon startos budapesti lakásfejlesztés indulhat - jelentette be a Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a Facebookon hétfő este.
Panyi Miklós közölte, hogy a kormány hétfő este társadalmi egyeztetésre bocsátott két újabb otthon startos budapesti lakásfejlesztést. Mint írta, a két beruházás közel 1150 új lakás megépítésére irányul, ebből 470 lakás a XIII., 669 lakás a XVIII. kerületben valósulhat meg.
Hozzátette, hogy az elmúlt hónapokban a kormányhoz több mint 40 ezer, Otthon Start-kompatibilis lakás építésére érkezett fejlesztői kérelem.
A hétfőn társadalmi egyeztetésre bocsátott két projekttel már közel 13 ezerre bővül az Otthon Start Program keretében hamarosan megépülő, másfél millió forintos négyzetméterár alatti értékesítendő új lakások száma. A 13 ezer lakásból 9200 Budapesten valósulhat meg
- jegyezte meg.
Panyi Miklós bejegyzésében arról is írt, a következő években több tízezer, a fix 3 százalékos hitellel megvásárolható, megfizethető lakás megépítése várható az egész országban.
