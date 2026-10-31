Újabb elem a frissen benyújtott 2027-es költségvetésben: jelentős bérrendezésre készül a kormány az oktatásban

Újabb jelentős béremelést irányoz elő a 2027-es költségvetési törvényjavaslat az oktatásban dolgozóknak. A pedagógusok és az oktatók átlagosan bruttó 5,5 százalékkal kereshetnek többet jövőre, míg a nevelő-oktató munkát segítő, vagyis NOKS-dolgozók fizetését 15 százalékkal emelnék meg. A két intézkedésre összesen 181 milliárd forintot szánna a kormány.

A pedagógusok béremelése 164 ezer dolgozót érint, a költségvetési ráfordítás 120 milliárd forint. A NOKS-munkatársak közül mintegy 76 ezren részesülhetnek a 15 százalékos bruttó emelésben, erre 61 milliárd forintot különítenek el a tervezetben. Az érintettek között pedagógiai és gyógypedagógiai asszisztensek, dajkák, könyvtárosok és szabadidő-szervezők is vannak.

A NOKS-dolgozók bérrendezése különösen fontos lépés lehet azoknak, akik az iskolák és óvodák mindennapi működésében nélkülözhetetlen feladatokat látnak el, mégis jóval kevesebbet keresnek a pedagógusoknál. A Pedagógusok Szakszervezete már korábban is sürgette a helyzetük rendezését. Tóth Tünde, a szervezet alelnöke tanévkezdéskor arra hívta fel a figyelmet, hogy sok ilyen munkakörben dolgozó fizetése még mindig nettó 300 ezer forint alatt marad.

A szakszervezet azt szerette volna elérni, hogy az érintettek bére legalább a garantált bérminimum 150 százalékát érje el, hosszabb távon pedig önálló bértábla szabályozza a fizetésüket.

Magyar Péter a parlamentben a jövő évi költségvetési tervekről szólva már arról beszélt, hogy az adócsökkentések hatásával együtt átlagosan 21,5 százalékkal nőhet a NOKS-dolgozók nettó keresete. A miniszterelnök egy pedagógiai asszisztens példáját is említette, aki átlagkeresettel számolva havonta körülbelül 51 ezer forinttal vihet majd haza többet. Ez a becslés tehát nem pusztán a 15 százalékos bruttó béremelést, hanem az adóváltozások hatását is figyelembe veszi.

A szakmai érdekképviseletek ugyanakkor nem feltétlenül tekintik lezártnak a kérdést. A Pedagógusok Szakszervezete szerint a januárra tervezett bérrendezés nem pótolja az októberre korábban ígért intézkedést, és továbbra is több részletet várnak a pontos végrehajtásról.

Több lépcsőben emelték a pedagógusbéreket

A tanárok fizetésének rendezése már több éve zajlik. 2024 januárjában átlagosan 32,2 százalékkal emelkedtek a pedagógusbérek, 2025 elején újabb 21,2 százalékos növekedés következett, majd 2026 januárjában további 10 százalékos emelés érkezett. Ezt az év közepén még egy átlagosan 0,4 százalékpontos korrekció egészítette ki, amelyet visszamenőlegesen, január 1-jétől kellett érvényesíteni.

A jelenleg érvényes illetménysávok a korábbiaknál valamivel magasabbak.

A gyakornokok havi bruttó illetménye 707 600 forint,

a Pedagógus I. fokozatban 720 ezer és 1 millió 406 ezer forint,

a Pedagógus II. kategóriában pedig 727 ezer és 1 millió 496 ezer forint között alakulhat.

A mesterpedagógusok illetménysávja 787 ezer és 1 millió 797 ezer forint,

a kutatótanároké pedig 918 ezer és 1 millió 938 ezer forint.

Ezek az összegek a jogszabályban meghatározott illetménysávok, a különböző pótlékok és egyéb illetményelemek nélkül.

A 2027-es tervezet egyelőre átlagosan 5,5 százalékos emelést rögzít, új, egyéni illetményeket tartalmazó bértáblát azonban nem közöl. Ezért a mostani sávokból még nem lehet pontosan kiszámolni, hogy az egyes pedagógusok mennyivel keresnek majd többet januártól.

727 milliárd forint jutna a köznevelés működésére

A költségvetési javaslat a köznevelési célú humánszolgáltatásra és működési támogatásra összesen 727,38 milliárd forintot irányoz elő. Ez 107,3 milliárd forinttal haladja meg a 2026-os keretet.

Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter korábbi tájékoztatása szerint a kormány továbbra is garantálná, hogy a pedagógusok átlagbére elérje a diplomás átlagkereset legalább 80 százalékát. A miniszter azt is bejelentette, hogy a továbbiakban ezt teljes egészében hazai költségvetési forrásból finanszíroznák, vagyis a korábbi uniós forrásokra épülő vállalás helyett a magyar költségvetés biztosítaná a fedezetet.