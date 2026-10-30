Hatalmas bejelentést tett Lannert Judit: komoly iskolafejlesztési program indul, itt vannak a részletek!

A kormány elindítja a Jeney Lajos Iskolafejlesztési Programot, amelynek célja a hazai oktatási intézmények átfogó megújítása. A kisebb felújításoktól az épületek energetikai korszerűsítéséig terjedő beruházássorozat a 21. századi igényeknek megfelelő, modern tanulási környezet megteremtését célozza.

Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter csütörtökön jelentette be, hogy a következő évek egyik legfontosabb feladata a hazai iskolaépületek rendbetétele lesz. A program keretében megújulnak a mosdók, a tantermek és az udvarok, emellett kiemelt figyelmet kap az intézmények fenntarthatóbb működésének biztosítása is.

A beruházások során a fizikai korszerűsítés mellett a pedagógiai szempontok is érvényesülnek. Olyan átrendezhető tanítási tereket, közösségi és szabadtéri tanulóhelyeket, valamint alkotóműhelyeket alakítanak ki, amelyek támogatják a korszerű oktatási módszereket, a diákok együttműködését, a kísérletezést és a tehetséggondozást. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a gyermekek igényeihez igazodó iskolai környezet kialakítása nem oldható meg egyik napról a másikra, de a megvalósítás lépésről lépésre halad.

A most induló program illeszkedik ahhoz az átfogó tervhez, amelyet Magyar Péter miniszterelnök nemrég, október 19-én vázolt fel az Országgyűlésben. A kormányfő az infrastrukturális fejlesztések és az iskolabővítések előkészítése mellett az iskolai közétkeztetés jelenleg vállalhatatlan színvonalának érdemi javítását is bejelentette.