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Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter felszólal a pedagógusok teljesítményértékelésének megújításához szükséges törvényi rendelkezésekről szóló vitán az Országgyűlés rendkívüli ülésén 2026. június 16-án.
Oktatás

Hatalmas bejelentést tett Lannert Judit: komoly iskolafejlesztési program indul, itt vannak a részletek!

Pénzcentrum
2026. október 30. 07:32 1 perc

A kormány elindítja a Jeney Lajos Iskolafejlesztési Programot, amelynek célja a hazai oktatási intézmények átfogó megújítása. A kisebb felújításoktól az épületek energetikai korszerűsítéséig terjedő beruházássorozat a 21. századi igényeknek megfelelő, modern tanulási környezet megteremtését célozza.

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Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter csütörtökön jelentette be, hogy a következő évek egyik legfontosabb feladata a hazai iskolaépületek rendbetétele lesz. A program keretében megújulnak a mosdók, a tantermek és az udvarok, emellett kiemelt figyelmet kap az intézmények fenntarthatóbb működésének biztosítása is.

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A beruházások során a fizikai korszerűsítés mellett a pedagógiai szempontok is érvényesülnek. Olyan átrendezhető tanítási tereket, közösségi és szabadtéri tanulóhelyeket, valamint alkotóműhelyeket alakítanak ki, amelyek támogatják a korszerű oktatási módszereket, a diákok együttműködését, a kísérletezést és a tehetséggondozást. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a gyermekek igényeihez igazodó iskolai környezet kialakítása nem oldható meg egyik napról a másikra, de a megvalósítás lépésről lépésre halad.

A most induló program illeszkedik ahhoz az átfogó tervhez, amelyet Magyar Péter miniszterelnök nemrég, október 19-én vázolt fel az Országgyűlésben. A kormányfő az infrastrukturális fejlesztések és az iskolabővítések előkészítése mellett az iskolai közétkeztetés jelenleg vállalhatatlan színvonalának érdemi javítását is bejelentette.
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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