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Oktatás

Hatalmas változások jöhetnek az oktatásban, de van egy komoly probléma, amire még nincs megoldás

Pénzcentrum
2026. augusztus 27. 09:01

Az új kormány első száz napjában több változást is bejelentett az oktatásban, köztük a teljesítményértékelés felfüggesztését és a szabad tankönyvválasztás visszaállítását. A pedagógusok és az iskolai dolgozók bérezésének rendezése azonban továbbra is megoldatlan kérdés. Különösen nagy probléma a nevelést és oktatást közvetlenül segítő dolgozók alacsony bére és létszámhiánya. Közben az alsó tagozat reformjára is készült javaslatcsomag, de ehhez nem rendeltek külön finanszírozást, írja a Telex.

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Az új kormány első száz napjában több fontos változás is történt az oktatásban, ugyanakkor az ágazat finanszírozása továbbra is komoly kérdés. Felfüggesztették a pedagógusok teljesítményértékelését, visszaállították a szabad tankönyvválasztást, bővítették az iskolaigazgatók jogköreit, és visszaadták a tanárok sztrájkjogát. A pedagógusok bérezésének rendezésére és az iskolákban dolgozó egyéb munkatársak fizetésének emelésére azonban egyelőre kevés konkrét lépés történt.

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Különösen fontos a nevelést és oktatást közvetlenül segítő, úgynevezett NOKS-dolgozók helyzete. Ide tartoznak többek között a pedagógiai asszisztensek, iskolatitkárok, könyvtárosok, rendszergazdák és óvodai dajkák. A bérrendezés mintegy 67 ezer dolgozót érinthetne.

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A pedagógusok bére ugyanakkor szintén további emelésre szorul a szakszervezetek szerint. 2026-ban a korábbi 10 százalékos emeléshez képest további 0,4 százalékpontos emelés történt, ami havonta néhány ezer forintos többletet jelent. A szakszervezetek emellett igazságosabb, a tapasztalatot és a végzettséget is jobban figyelembe vevő bértáblát, valamint a túlórák és helyettesítések teljes kifizetését sürgetik.

Az alsó tagozat átalakítására is készült egy 14 pontos szakmai javaslatcsomag, amely többek között rugalmasabb reggeli iskolakezdést, 35 perces tanórákat és gyakorlatiasabb tanulást irányoz elő. A változtatásokhoz azonban nem rendeltek külön finanszírozási forrást, így kérdéses, hogy az iskolák miből tudnák fedezni az újítások költségeit.

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Az oktatás átalakításához ezért a szakmai változások mellett jelentős anyagi forrásokra is szükség lenne, miközben a költségvetés helyzete ezt megnehezítheti.

Címlapi kép: MTI/Szigetváry Zsolt
#kormány #iskola #oktatás #béremelés #szakszervezet #bérek #munkaerőhiány #tanárok #pedagógusok

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