Kiderült a balatoni ingatlanbumm sötét titka: rengeteg új lakás épül, de a lakosság rohamosan fogy

Ismét rekordmagasságba emelkedett a balatoni lakásállomány. A Balaton Fejlesztési Tanács most megjelent dokumentuma alapján 2015 és 2024 között több mint 11 ezer új lakás és üdülő épült a térségben. A szervezet legutóbbi ülésén a Pénzcentrum is részt vett, ahol érdekes ellentmondásra derült fény. Úgy tűnik, hogy miközben folyamatosan épülnek az új ingatlanok, egyes balatoni városokban egyre kevesebben élnek. Siófokon például az elmúlt években nőtt a lakásállomány, miközben csökkent a népesség.

Több mint 140 ezer lakás és üdülő található már a Balaton térségében. Ez derült ki egyebek mellett a Balaton Fejlesztési Tanács (BFT) legutóbbi ülésén, ahol a Balaton Kiemelt Térség környezetvédelmi programjának végrehajtását értékelő dokumentumot is bemutatták. Eszerint 2024-re 140 311-re nőtt a térség lakásállománya, amivel új rekordot ért el. A növekedés ráadásul nem új jelenség, hiszen 2015 és 2024 között több mint 11 ezer új lakás és üdülő épült, elsősorban a parti és partközeli településeken.

Fejlődik az ingatlanpiac, közben fogy a népesség

Az adatok alapján a Balaton térsége egy dinamikusan fejlődő ingatlanpiac képét mutatja. A BFT által közzétett dokumentumban azonban akad egy ellentmondás. Miközben folyamatosan bővül a lakásállomány, ez nem feltétlenül jár együtt mindenhol az állandó lakosság növekedésével. Az ülésen külön kiemelték Keszthely városát, ahol hosszabb ideje, illetve Siófokot, ahol az elmúlt években azt figyelték meg, hogy a lakások száma úgy növekszik, hogy közben a népesség csökken.

Úgy tűnik, a Balaton egészében megtorpant a korábban regisztált népességnövekedés. A BFT adatai szerint 2024-ben 256 940 lakónépességet tartottak nyilván a kiemelt üdülőkörzetben, és az elmúlt két évben csökkenés mutatkozott. A természetes fogyást ugyan továbbra is mérsékli a pozitív vándorlási egyenleg, de a 2018 után megfigyelt népességnövekedési időszak véget ért.

Eközben a lakásállomány az országosnál jóval gyorsabban bővült a magyar tenger térségében. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint Magyarországon 2015-ben mintegy 4,41 millió, 2024-ben pedig 4,60 millió lakást regisztráltak, ami nagyjából 4,3 százalékos növekedést jelent. A lakások és üdülők száma eközben mintegy 126 ezerről 140 311-re emelkedett a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben. Vagyis közel 9 százalékkal nőtt az állomány, és abalatoni bővülés üteme tehát nagyjából kétszeresét teszi ki az országosnak.

Ők használják az egyre több balatoni ingatlant

A számokból leginkább azt láthatjuk, hogy az építési hullám korántsem egyenletesen érinti a Balaton térségét. A fejlesztési tanács dokumentuma alapján a 2015 és 2024 között elkészült több mint 11 ezer új lakás és üdülőingatlan nagy többsége a parti és partközeli településeken épült. Az elmúlt öt évben ráadásul egyre inkább a városok kerültek előtérbe, közülük is elsősorban Siófok és Keszthely.

A dokumentum megfogalmazása szerint ezek az új lakások és üdülők a helyi lakosság mellett leginkább az ingatlantulajdonosok kényelmét szolgálják. Ennél azonban nem bontja tovább, hogy az új ingatlanok mekkora részét használják állandó otthonként, üdülőként vagy második lakásként. Nem tudjuk tehát, hogy a lakásállomány gyors növekedését elsősorban a nyaraló- vagy befektetési célú vásárlások okozzák. A jelentés egy másik fejezete ugyanakkor adhat egy másik támpontot. A Balaton térsége ugyanis országosan kiemelkedik az egy lakosra jutó háztartási villamosenergia-fogyasztásban, ahol még a nagyvárosi agglomerációk népességarányos értékei is alacsonyabbak a parti és partközeli balatoni településeken mérteknél. A dokumentum ennek egyik okát éppen a parti települések növekvő lakásállományában látja.

Van azonban egy másik magyarázat is. A jelenlegi trendek alapján a Balaton környéki települések egyre inkább a budapesti agglomerációhoz hasonló szerepet töltenek be, egyre több ingázóval és olyan munkavállalóval, aki csak ideiglenesen tartózkodik a térségben. Ebből kiindulva az állandó lakosság száma önmagában egyre kevésbé tudja leírni, vajon hányan és milyen intenzitással használják valójában a balatoni ingatlanokat.

Több lakás épül, és komoly piac van rájuk

Az állandó népesség csökkenése ugyanakkor nem jelenti azt, hogy eltűnt volna a kereslet a balatoni ingatlanok iránt. A Pénzcentrum által korábban bemutatott piaci adatok szerint 2026 első félévében a balatoni településeken 900 ezer forintra emelkedett az értékesített ingatlanok medián négyzetméterára, szemben az egy évvel korábbi 780 ezer forinttal. A medián eladási ár ugyanezen idő alatt 50 millióról 58,5 millió forintra nőtt.

Az év első hét hónapjára vonatkozó adatok alapján Siófokon 772 ezer, Keszthelyen 560 ezer forintos átlagos négyzetméteráron keltek el a vizsgált ingatlanok. A balatoni önálló ingatlanok átlaga ekkor 711 ezer forintot tett ki. Ugyanekkor a használt házak átlagosan 166, a téglalakások 195 nap alatt találtak vevőre, és az alku mértéke meghaladta az országos átlagot.

Ahogy mindig, az új lakások piacán ezúttal is magasabb árszintekkel találkozhatunk. A Pénzcentrum júniusban az Otthon Centrum felmérése alapján arról írt, hogy 75 projektben mintegy 3100 új lakás épült a tóparti településeken, amelyeknek nagyjából a fele akkor még eladó volt. A balatoni új lakások átlagos kínálati négyzetméterára elérte a 2 millió forintot. A fejlesztések legnagyobb központját éppen a Balaton Fejlesztési Tanács által szintén kiemelt Siófok jelenti, ahol tizennyolc projektben hétszázkilenc lakás kivitelezése zajlott. Vagyis önmagában a város adta a balatoni új építésű kínálat közel negyedét, ahol az átlagos kínálati négyzetméterár 1,925 millió forint.

A tanácsülésén tárgyalt dokumentum eközben épp arra hívja fel a figyelmet, hogy a tóparti lakás- és üdülőépítések „jelentős társadalmi vitákat” váltanak ki, miközben egyértelműen jelzik a térség beruházási kedvét és gazdasági növekedését. A folyamat súlyát mutatja, hogy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben található ingatlanok már az ország teljes lakásállományának mintegy 3 százalékát adják.