Elindult az Apáczai ösztöndíjprogram: pályázat benyújtására még egy napig van lehetőség 2026-ban, itt lehet jelentkezni

Elindult az Apáczai ösztöndíjprogram pályázat - olvasható az IKK (IKK Innovatív Képzéstámogató Központ) honlapján. A 2026/27-es tanévre szeptember 1. és 22. között pályázhatnak a jogosult tanulók. A pályázat benyújtására nappali rendszerű szakmai oktatásban résztvevő, tanulói jogviszonnyal rendelkező, a szakképző iskola és technikum 9-14. évfolyamának tanulói jogosultak a rászorultsági helyzetük és jó tanulmányi eredményük alapján.

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal meghirdeti az Apáczai ösztöndíjprogram elnevezésű lehetőséget 2026-ban, amely a GINOP_PLUSZ-5.3.1-23-2023-00001 azonosítószámú európai uniós kiemelt projekt keretében valósul meg. A 2026/27. tanévre vonatkozó pályázatok beadásának feltételeiről a Pályázati kiírás nyújt részletes tájékoztatást, amely megtalálható a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal honlapján, az IKK honlapján, valamint a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszerben, illetve a KRÉTA Tudásbázis oldalán.

A pályázat benyújtására nappali rendszerű szakmai oktatásban résztvevő, tanulói jogviszonnyal rendelkező, a szakképző iskola és technikum 9-14. évfolyamának tanulói jogosultak a rászorultsági helyzetük és jó tanulmányi eredményük alapján. A hátrányos helyzet fennállása a pályázat benyújtásakor, vagy az azt megelőző öt évben (2021-2026) kiállított határozat alapján, a jó tanulmányi eredmény pedig a pályázat benyújtását közvetlenül megelőző tanév évvégi bizonyítványa alapján igazolható.

A jogosult tanulók a KRÉTA rendszer elektronikus pályázati felületén nyújthatják be pályázatukat 2026. szeptember 1. (kedd) és szeptember 22. (kedd) 21:59 perc között.

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A tanuló havi támogatásának összege a tanulmányi eredménnyel arányosan, sávosan meghatározott. Az Apáczai ösztöndíjprogram 2026-ban is az anyagi ösztönzés mellett – mentorok bevonásával – tehetséggondozó támogatást is biztosít a tanulóknak a projekt támogatási időszakában. A szakképző intézmények által kiállított Mentori támogató nyilatkozatot a pályázathoz csatolni szükséges.

Az Apáczai ösztöndíj forrását az Európai Szociális Alap Plusz és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A Apáczai ösztöndíj pályázat kapcsán felmerülő kérdésekkel az Apáczai Ügyfélszolgálathoz az ugyfelszolgalat.apaczai@nive.hu e-mail címen fordulhatnak.