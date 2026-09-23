Első pillantásra úgy tűnhet, hogy több hátrányos helyzetű térség jelentős összegeket kapott. A számok mélyebb elemzése azonban rácáfol erre az összképre.
1,5 millió forintos vissza nem térítendő támogatást kaphatnak a magyar fiatalok: így lehet pályázni
Már csak egy hét maradt az Ifjúsági Klímavédelmi Alap pályázatainak benyújtására, amelynek keretében projektenként akár másfél millió forintos zöldtámogatást is el lehet nyerni – hívta fel a figyelmet a Budapest Városháza friss Facebook-bejegyzésében.
A fővárosi kezdeményezés célja, hogy pénzügyi segítséget nyújtson a fiatalok környezetvédelmi és fenntarthatósági ötleteinek megvalósításához. A sikeres pályázók a vissza nem térítendő forrásból saját környezettudatos projektjeiket finanszírozhatják meg.
A beadási határidő szeptember 30., szerda dél. "A jövő Budapestje a tiétek" – fogalmazott a Városháza, utalva arra, hogy a döntéshozók kiemelten számítanak a jövő generációinak aktív szerepvállalására a város klímacéljainak elérésében.
Új, gyermekközpontú oktatási rendszer kialakítását indította el a kormány, amely a decentralizációra, a szakmai szereplők bevonására és a fokozatos átalakításra épül.
Laptop igénylés KRÉTA-ban 2026-ban: elindult a regisztráció, ezeknek a diákoknak jár az ingyen eszköz
2026-ban is elérhető lesz a KRÉTA laptop igénylés tanulók és pedagógusok részére.
Megszűnhetnek egyes kötelező képzések, a gyakornokoknak pedig nem kellene vizsgázniuk a Nemzeti alaptantervből.
A Brain Baron az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium vezetőinek részvételével két olyan fontos kérdésről is szó esett, amelyek meghatározzák az oktatás jövőjét.
Elindult az Apáczai ösztöndíjprogram: pályázat benyújtására még egy napig van lehetőség 2026-ban, itt lehet jelentkezni
A 2026/27-es tanévre szeptember 1. és 22. között pályázhatnak az Apáczai ösztöndíjprogram pályázatán a jogosult tanulók.
A jogszabály értelmében a támogatás felhasználási köre meglehetősen széles.
Kitálaltak a magyar fiatalok: pont azok beszélik le őket az álommelóról, akiktől a támogatást várnák
Egy friss kutatás szerint a magyarok közel harmada (29%) úgy látja, hogy a nagyra tartott személyek nagymértékben befolyásolták érdeklődését, továbbtanulását vagy pályaválasztását.
Figyelmeztet Kátai-Németh Vilmos: rengeteg család eshet el az iskolakezdési támogatás második részletétől
A lakcímet változtató családoknak szeptember 20-ig adategyeztetési kötelezettségük van a Magyar Államkincstárnál
A közösségi média "lebutítja" a középosztály gyerekeit is - mondta Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a Kossuth rádió Felkelő című műsorában szerda reggel.
Minden magyar szülőt érintő változás jön: teljesen kitiltanák a 13 év alattiakat a közösségi oldalakról
Lépcsőzetes korhatárokat és szigorúbb biztonsági előírásokat hoz az EU KIDS Act.
A magániskolák iránti kereslet továbbra is töretlen Magyarországon, pedig a tandíjak az idei évben is nagyot emelkedtek.
Már csak pár nap maradt: elbukhatják az iskolakezdési támogatást a magyar családok, ha ezt elfelejtik
Legkésőbb szeptember 20-ig kell jelezniük az esetleges lakcímváltozást azoknak, akik bankszámlára kapták az iskolakezdési támogatás első részletét.
Kiderült a Semmelweis Egyetem nagy titka: a világ 50 legjobbja közé verekedte be magát a hazai intézmény
Több területen is előrelépett a Semmelweis Egyetem a ShanghaiRanking legfrissebb, 2026-os szakterületi világrangsorában
A tanulási hajlandóság csökkenése komoly társadalmi kockázatokat hordoz.
Tankerületi igazgató pályázat: ennyit kereshetnek majd a tankerületek újdonsült vezetői - nem semmi summa
Szeptember 20-ig lehet jelentkezni a tankerületi igazgatói posztokra. Mutatjuk, mit várnak el a vezetőktől.
Romániában a magyarul tanuló diákok az országos átlagnál jobban teljesítettek a PISA-felmérésen, de csökkenőben a különbség.
PISA-teszt után: történelmi mélyponton a magyar diákok, azonnali beavatkozás kell a szakértő szerint
Súlyos, a 2015-ös beszakadáshoz mérhető teljesítményromlást mutatnak a magyar diákok körében a 2025-ös PISA-mérés újonnan megjelent eredményei.
Fizikai és mentális kimerültség miatt október 1-jei hatállyal lemondott tisztségéről Brassói Sándor, az Oktatási Hivatal elnöke.
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