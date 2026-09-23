2026. szeptember 23. szerda Tekla
19 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy fiatal üzletember egy kávézó asztalánál ül, kávét kortyolgatva elmélyülten dolgozik a laptopján, és mély gondolatokba merül
Oktatás

1,5 millió forintos vissza nem térítendő támogatást kaphatnak a magyar fiatalok: így lehet pályázni

Pénzcentrum
2026. szeptember 23. 10:29

Már csak egy hét maradt az Ifjúsági Klímavédelmi Alap pályázatainak benyújtására, amelynek keretében projektenként akár másfél millió forintos zöldtámogatást is el lehet nyerni – hívta fel a figyelmet a Budapest Városháza friss Facebook-bejegyzésében.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A fővárosi kezdeményezés célja, hogy pénzügyi segítséget nyújtson a fiatalok környezetvédelmi és fenntarthatósági ötleteinek megvalósításához. A sikeres pályázók a vissza nem térítendő forrásból saját környezettudatos projektjeiket finanszírozhatják meg.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A beadási határidő szeptember 30., szerda dél. "A jövő Budapestje a tiétek" – fogalmazott a Városháza, utalva arra, hogy a döntéshozók kiemelten számítanak a jövő generációinak aktív szerepvállalására a város klímacéljainak elérésében.
Címlapkép: Getty Images
#pályázat #Budapest #oktatás #támogatás #környezetvédelem #fenntarthatóság #fiatalok #főváros #fővárosi önkormányzat
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:03
12:54
12:47
12:33
12:16
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 23.
Óriási tervekkel terjeszkedik Pesten a lengyel hotelmulti: elárulta a cégvezér, miben vagyunk jobbak Varsónál
2026. szeptember 22.
Milliós javításba futhatnak a magyar autósok 2026 őszén: totálkáros is lehet a kocsi, ha megtörténik a baj
2026. szeptember 23.
Itt a 2026-os nagy téligumi-teszt: 9 abroncs is megbukott, döbbenetes, hogy így el lehet adni őket
2026. szeptember 23.
Időzített bomba rengeteg magyar otthona: kevesen tudnak róla, simán porrá éghet a lakásuk
2026. szeptember 22.
Kár tagadni, nagyban zajlik a lakáskatasztrófa Budapesten: így vált luxussá egy lakás az átlagembernek
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 23. szerda
Tekla
39. hét
Szeptember 23.
Nemzetközi hulladékgyűjtő nap
Ajánlatunk
Oktatás legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Tanév rendje 2026/27: itt a hivatalos rendelet, mikor kezdődik a tanév és mikor lesznek az iskolai szünetek
2
1 hónapja
Nem várt számla érkezik októberben: akár 100 ezer forintot is elkérhetnek a magyar szülőktől
3
2 hónapja
Beiskolázási támogatás 2026: kinek járhat iskolakezdési támogatás, mik a feltételei, és hogyan lehet igényelni?
4
4 hete
Teljes átalakulás előtt a budapesti ingatlanpiac: aranyat érhet, ha valakinek ezen a környéken van lakása
5
2 hónapja
Megjelent az új tanév rendje: fontos változások jönnek az iskolákban, ezt minden szülőnek tudnia kell
PÉNZÜGYI KISOKOS
Bonus
díjkedvezmény, amellyel a biztosító az ügyfél tartós kármentességét honorálja. A kedvezmény realizálódhat a díj egy részének visszafizetésével (pl. casco) vagy a következő évi díj csökkentésével (pl. kötelező gépjármű felelősségbiztosítás).

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 23. 13:03
Itt a 2026-os nagy téligumi-teszt: 9 abroncs is megbukott, döbbenetes, hogy így el lehet adni őket
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 23. 11:54
Nem vették őrizetbe, szabadlábon marad Matolcsy György: így áll most az ügy, amiben gyanúsított
Agrárszektor  |  2026. szeptember 23. 12:32
Elfogytak a tartalékok: kemény, mit kell tenniük a termelőknek a túlélésért