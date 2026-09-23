1,5 millió forintos vissza nem térítendő támogatást kaphatnak a magyar fiatalok: így lehet pályázni

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Már csak egy hét maradt az Ifjúsági Klímavédelmi Alap pályázatainak benyújtására, amelynek keretében projektenként akár másfél millió forintos zöldtámogatást is el lehet nyerni – hívta fel a figyelmet a Budapest Városháza friss Facebook-bejegyzésében.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A fővárosi kezdeményezés célja, hogy pénzügyi segítséget nyújtson a fiatalok környezetvédelmi és fenntarthatósági ötleteinek megvalósításához. A sikeres pályázók a vissza nem térítendő forrásból saját környezettudatos projektjeiket finanszírozhatják meg. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A beadási határidő szeptember 30., szerda dél. "A jövő Budapestje a tiétek" – fogalmazott a Városháza, utalva arra, hogy a döntéshozók kiemelten számítanak a jövő generációinak aktív szerepvállalására a város klímacéljainak elérésében.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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