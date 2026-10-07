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A Skandináv lottó nyerőszámai a 41. héten, 2026-ban
Kihúzták a Skandináv lottó 2026/41. heti nyerőszámait 2026. október 7-én este. Mivel ezen a héten telitalálatos szelvény nem született, így a következő héten 285 millió forint lesz a tét.
A Skandináv lottó játékban 35 számból kell 7-et kiválasztani, ezért az Ötöslottó, vagy Hatoslottó mintájára Heteslottó néven is szokták emlegetni ezt a játékot. A számok hetente egy kézi és egy gépi sorsoláson vesznek részt, mindkét sorsoláson 7-7 számot húznak ki. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha a játékosnak az egyik vagy akár mindkét sorsoláson legalább 4 találata van. A főnyereményt az egy sorsoláson elért 7 találat jelenti.
Mutatjuk az eheti nyerőszámokat emelkedő számsorrendben.
A Skandináv lottó gépi sorsolás nyerőszámai a 41. héten:
1; 6; 10; 12; 14; 17; 33.
A Skandináv lottó kézi sorsolás nyerőszámai a 41. héten:
9; 11; 19; 20; 29; 31; 33.
Mivel ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény, így a 42. játékhéten 2026-ban 285 millió forint keresi majd gazdáját a Skandináv lottón.
7 találatos szelvénynem volt.
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Nyeremények a Skandináv lottón a 41. héten:
- 6 találat: egyenként 499 575 forint
- 5 találat: egyenként 9 535 forint
- 4 találat: egyenként 2 965 forint
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