Barcelona, Madrid, London, Koppenhága, Berlin – csak néhány város azok közül, ahonnan ezen a hétvégén Budapest felé veszik az irányt.
Teljesen lezárják az egyik legfontosabb budapesti pályaudvart: ez az oka
Halaszthatatlan karbantartási munkálatok miatt teljesen lezárják a Déli pályaudvart ezen a hétvégén, október 10-én és 11-én. A mostani beavatkozás a sebességkorlátozások megszüntetését szolgálja, amelyet a jövőben egy átfogó, az emeletes motorvonatok fogadását is biztosító korszerűsítés követ majd.
A fővárosi fejpályaudvarok leromlott állapota miatt a vonatok sok helyen csak jelentős sebességkorlátozással, úgynevezett lassújelek mellett közlekedhetnek. Ennek enyhítésére az e hétvégi munkálatok során a MÁV szakemberei javítják a váltókat, cserélik a síneket és a betonaljakat. Megerősítik továbbá a Kelenföld felé vezető alagút bejáratát és a támfalakat, kijavítják a peronok hibáit, valamint korszerűsítik az utastájékoztatást. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a teljes lezárást tudatosan a nyári és a hétköznapi csúcsidőszakon kívüli időpontra időzítették, hogy a lehető legkisebb kellemetlenséget okozzák az utazóknak.
A mostani karbantartás azonban csak az előfutára egy jóval nagyobb szabású beruházásnak. A Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv keretében hamarosan kiírják a kivitelezési tendert a térség vasúti hálózatának átfogó átépítésére. A fejlesztés kulcseleme a Kis-Gellért-hegyi alagút megújítása lesz, ahol a vágányok szintjét mintegy húsz centiméterrel süllyesztik le. A miniszter hangsúlyozta, hogy ez a lépés elengedhetetlen ahhoz, hogy a jövőben a nagykapacitású, emeletes motorvonatok is megközelíthessék a Déli pályaudvart. Az alagútban új, kétvágányú pálya létesül, emellett megerősítik a falazatot és az altalajt is.
A pályaudvar belső területén szintén teljes körű modernizáció indul. Huszonhat kitérőt cserélnek ki, az elavult biztosítóberendezések helyét pedig egy korszerű, központilag vezérelt, elektromos váltófűtéssel felszerelt rendszer veszi át. A peronokat akadálymentesítik, taktilis sávokkal és új utasbútorokkal látják el, miközben teljesen megújul az energia- és távközlési hálózat, továbbá modern biztonsági kamerarendszert építenek ki.
Bár az állomásépület felújítása még nem része a jelenlegi munkacsomagnak, az illetékes tárcánál már megkezdték az ehhez szükséges tervezést. A tárcavezető kiemelte, hogy egyszerre kell felszámolni az évek alatt felhalmozódott karbantartási lemaradásokat, és elindítani azokat a nagyobb fejlesztéseket, amelyek hosszú távon is garantálják a vasút megbízható működését.
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Címlapkép: MTI/Purger Tamás
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