Erősödött a forint kedden: így áll most az euróval és dollárral szemben

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben kedden kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 367,20 forintról 365,44 forintra csökkent 18 órakor, napközben 364,67 forint és 367,64 forint között mozgott. A svájci frank jegyzése a reggeli 393,64 forintról 390,70 forintra csökkent, míg a dolláré 327,33 forintról 324,52 forintra süllyedt. Az euró jegyzése a reggeli 1,1218 dollárról 1,1262 dollárra változott.