Magyarország és Horvátország megállapodott a határon átnyúló Zaláta-Dravica gázmező közös fejlesztésének folytatásáról, és tovább növelné a két ország közötti földgázszállítási kapacitást.
Erősödött a forint kedden: így áll most az euróval és dollárral szemben
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben kedden kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 367,20 forintról 365,44 forintra csökkent 18 órakor, napközben 364,67 forint és 367,64 forint között mozgott. A svájci frank jegyzése a reggeli 393,64 forintról 390,70 forintra csökkent, míg a dolláré 327,33 forintról 324,52 forintra süllyedt. Az euró jegyzése a reggeli 1,1218 dollárról 1,1262 dollárra változott.
Átalakítaná a Magyar Nemzeti Bank ellenőrzési rendszerét a kormány, az erről szóló törvényjavaslatot kedden nyújtották be az Országgyűlésnek.
Hiába a sikeres mozifilm, komoly bajban a Barbie-birodalom: elképesztő összegért kelhet el a legendás játékgyártó
Nyomás alá került a Mattel, mivel az egyik legnagyobb részvényese, az Ariel Investments befektetési társaság arra sürgeti a játékgyártó óriást, hogy fontolja meg a vállalat...
Kegyetlen időszak várhat a magyar autósokra: megszólaltak a szakértők a gázolajról, ennek a fele sem tréfa
A Goldman Sachs elemzése szerint a gázolaj ára 2027-ben is magasan maradhat, mivel a globális finomítói kapacitások szűkössége tartósan nyomás alatt tartja a piacot.
Magyar Péter rendkívüli bejelentése: így hozzák vissza a KATA adózást, új részletek derültek ki a milliárdosok vagyonadójáról
Három jelentős adóváltozást jelentett be Magyar Péter
Újabb európai nagybank tett konkrét lépést az orosz piac elhagyása felé.
Magyarország 2032. január 1-jén vezetheti be az eurót, amennyiben a kormány 2030-ra teljesíti az ehhez szükséges maastrichti kritériumokat.
Bár a Duna vízhozama október első hétvégéjén újabb negatív rekordot döntött, a paksi atomerőmű hűtővízellátása és működése a fenékküszöbnek köszönhetően továbbra is zavartalan.
Váratlanul kilőtt a magyar ipar, de hatalmas csapda van a háttérben: fura dolog derült ki a friss adatokból
A háttérben azonban nem általános ipari fellendülés áll, a növekedést elsősorban a járműgyártás, illetve a számítógép-, elektronikai és optikai termékek gyártása hajtotta.
Erősödött a forint kedd reggel a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizapiacon.
Lesújtó trend a magyar állampapíroknál: a világ sok országában most pénzeső hull a tulajokra - nálunk csúnyán bezuhantak a hozamok
Miközben a világ nagy gazdaságaiban több évtizedes csúcsra emelkedtek az állampapír-hozamok, Magyarországon idén 7,17 százalékról 5,74 százalékra estek.
Október 1-től már nem kell előzetesen bejelenteni a minisztériumnak több stratégiai építőanyag külföldre történő kivitelét.
Budapestével egyenlő támogatást kérnek a vidéki nagyvárosok: komoly pénzügyi csomagot tettek le a kormány elé
A megyei jogú városok több milliárdos terheket enyhítenének: kevesebb szolidaritási hozzájárulást és több állami támogatást kérnek.
Jó hangulatban telt a hétfői kereskedés a magyar tőzsdén, a BUX 1,32 százalékos pluszban zárt.
A forint hétfőn estére erősödött az euróval, a dollárral és a svájci frankkal szemben is a bankközi piacon.
A különadó után több élelmiszer-kereskedő veszteségessé vált, miközben a legnagyobb szereplők tovább erősödtek.
Megszólalt a vagyonadóról Magyarország egyik leggazdagabb embere: ezért tartja kívánatosnak a kormány terveit
Magyarországon a társadalmi szolidaritás rendkívül alacsony, miközben a jövedelmi és vagyoni szakadék hatalmas.
Bődületes pénzért vett luxus magángépeket Mészáros Lőrinc: sok top 100-as gazdag magyarnak kevesebb a teljes vagyona
A legnagyobb, Global 6500-as típusú repülőgép 2024 őszén még OE-LOT lajstromjellel érkezett, amellyel Mészáros Lőrinc és felesége, Várkonyi Andrea igazoltan Londonba utazott.
Bejelentette Kármán András, eljött a várva várt fordulat: még egy évvel ezelőtt is sokkal rosszabb volt az államháztartás helyzete
Kármán András pénzügyminiszter a Facebook-oldalán arra figyelmeztetett, hogy egyetlen hónap most sem lehet végső mérce, a havi számokban mindig vannak egyszeri hatások.
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