2026. szeptember 21. hétfő Máté, Mirella
13 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Az Országház a magyar Országgyűlés székhelye, Európa egyik legrégebbi törvényhozási épülete, Magyarország nevezetes nevezetessége és Budapest népszerű turisztikai célpontja.
Oktatás

Rendkívüli bejelentés érkezett: fontos változásra kell készülniük a magyar pedagógusoknak

Pénzcentrum/MTI
2026. szeptember 21. 18:26

Átalakítja a pedagógusok továbbképzési rendszerét a kormány egy készülő kormányrendelettel. Az első ütemben három ponton módosítanák a jelenlegi szabályokat: megszüntetnék a tartalmi megújító képzéseket, eltörölnék a gyakornokok Nemzeti alaptantervből való vizsgáztatását, és az intézmények belső képzéseket is szervezhetnének.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Cikkünk frissült!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Átalakítja a pedagógusok továbbképzését a kormány. Első ütemben három pontban módosítja a jelenlegi rendszert a készülő kormányrendelet: megszüntetik a pedagógusok úgynevezett tartalmi megújító képzéseit, a gyakornokoknak nem kell vizsgázniuk a Nemzeti alaptantervből és az intézmények belső képzéseket is szervezhetnek – írta a kormany.hu hétfőn.

Emlékeztettek rá: eddig az iskolaigazgatók döntötték el, hogy a tanári kar tagjai közül kinek, mikor és milyen tartalmi megújító továbbképzésen volt kötelező részt vennie és bár több egyetemet is bevontak a programba, a képzéseket központilag a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) szervezte. Emellett minden pedagógusnak és a gyakornoknak le kellett vizsgáznia a Nemzeti alaptantervből.

"Ez a centralizáció lehetőséget adott a képzések ideológiai befolyásolására, miközben nem alkalmazkodott az egyes oktatási intézmények eltérő továbbképzési igényeihez, az iskolák előtt álló helyi kihívásokhoz" - írták. Hozzátették: ezért a kormány átalakítja a pedagógusok továbbképzését, az első ütemben három pontban módosítja a jelenlegi rendszert a készülő kormányrendelet.

Mint írták, a kormány megszünteti a tartalmi megújító képzéseket, a jövőben az NKE korábbi képzései szabadon választhatók lesznek, miután azok tartalmát felülvizsgálta az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Az NKE képzései olcsóbbak lesznek, mert megszűnnek a kihelyezett, vidéki tanfolyamok.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Emellett ezentúl a gyakornokoknak nem lesz kötelező levizsgázniuk a Nemzeti alaptantervből. További változás, hogy az oktatási intézmények saját belső képzéseket szervezhetnek, "amelyek gyors és testreszabott választ adhatnak a helyi igényekre és kihívásokra". A fenntartók a pedagógusok létszáma alapján normatív támogatást kapnak a saját továbbképzések finanszírozására.

Közölték azt is, a második ütemben visszaépítik a piaci alapú, szabadon választható képzéseket a rendszerbe, és ekkor vonják be a szakképzési és bölcsődei dolgozókat. Mivel a továbbképzések ötéves ciklust követnek, a már folyamatban lévő vagy elvégzett képzések beszámítanak a teljesítménybe - jegyezték meg.

Tudatták: a módosításokról társadalmi egyeztetést kezdeményez a kormány, ennek során kikérik különösen a köznevelési intézmények, az intézményfenntartók, a pedagógus-szakmai szervezetek, a felsőoktatási intézmények, valamint a pedagógus-továbbképzésben érintett tömörülések véleményét.
Címlapkép: Getty Images
#kormány #iskola #oktatás #pedagógus #változás #szabályozás #közoktatás #tanárok #kormányrendelet #pedagógusok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:31
19:17
19:05
18:43
18:26
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 21.
Vallott a szakértő a Tisza-kormány lakhatási programjáról: véget érhet a lakáskatasztrófa Magyarországon?
2026. szeptember 20.
Tombol a fogászati turizmus Magyarországon: százezrek érkeznek évente, nekik ennyiért sem drága egy komoly beavatkozás
2026. szeptember 21.
Teljesen új térképek jöhetnek az iskolákba, GPS-ekre: ezt aztán nem lesz könnyű megszokni, mindenki felkötheti a gatyáját
2026. szeptember 21.
Atyaég, egyetlen éjszaka árából vidéki lakást vehetsz: itt költik a tízmilliókat a világ legtehetősebb vendégei
2026. szeptember 21.
Kényszerlépésre készül az MNB? Mindenki pénztárcáját érintő döntés születhet: erre számíthatunk 2026-ban
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 21. hétfő
Máté, Mirella
39. hét
Szeptember 21.
ENSZ nemzetközi békenap
Szeptember 21.
A hála világnapja
Szeptember 21.
Alzheimer világnap
Szeptember 21.
A magyar termék napja
Szeptember 21.
A magyar dráma ünnepe
Ajánlatunk
Oktatás legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Tanév rendje 2026/27: itt a hivatalos rendelet, mikor kezdődik a tanév és mikor lesznek az iskolai szünetek
2
1 hónapja
Nem várt számla érkezik októberben: akár 100 ezer forintot is elkérhetnek a magyar szülőktől
3
3 hónapja
Megszólalt a budai elitgimi igazgatója: ezért kapnak később hatalmas pofont az élettől a zseninek tartott gyerekek
4
2 hónapja
Beiskolázási támogatás 2026: kinek járhat iskolakezdési támogatás, mik a feltételei, és hogyan lehet igényelni?
5
4 hete
Teljes átalakulás előtt a budapesti ingatlanpiac: aranyat érhet, ha valakinek ezen a környéken van lakása
PÉNZÜGYI KISOKOS
Jogvédelmi biztosítás
a szerződés a biztosított részére anyagi vagy természetbeni segítséget nyújt az ellene indított polgári-, büntető-, szabálysértési ügyekben. A szolgáltatás általában a költségek átvállalásával, ügyvéd állításával realizálódik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 21. 19:05
Teljesen új térképek jöhetnek az iskolákba, GPS-ekre: ezt aztán nem lesz könnyű megszokni, mindenki felkötheti a gatyáját
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 21. 18:02
Kvíz: Ünnepeljük a magyar drámát! Te mennyire ismered a legfontosabb műveket és szerzőiket?
Agrárszektor  |  2026. szeptember 21. 18:33
Meglepő felfedezést tettek a népszerű gyümölcsről: nem is sejtjük, mi lapul benne