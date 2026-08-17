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Vásárlás

Egy vagyont bukhat, aki ezt benézi: komoly csapdára figyelmeztetik a magyar szülőket szeptember előtt

Pénzcentrum
2026. augusztus 17. 16:35

Érdekes képet fest a hazai családok iskolakezdési felkészüléséről és vásárlási stratégiáiról egy friss kutatás, amiből kiderül, hogy a szülők 55 százaléka idén is valamilyen műszaki eszközt vásárolna gyermekének, miközben csaknem minden második attól tart, hogy megfelelő digitális háttér nélkül gyermeke hátrányba kerülhet az iskolában. A felmérés ugyanakkor egy új vásárlói trendet is kirajzol: a szülők döntéseiben idén először a termék minősége és megbízhatósága fontosabb szempont lett, mint a kedvező ár, ami a hosszabb távon is megbízható megoldások felértékelődését jelzi.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A MediaMarkt megbízásából készült kutatás szerint a tavalyi 52 százalék után idén már a szülők 55 százaléka tervez valamilyen műszaki eszközt vásárolni az iskolakezdéshez. A legkeresettebb termékek között a laptopok és notebookok (17%), valamint a mobiltelefonok és okosórák (17%) állnak, de a tabletek (14%) és a különféle kiegészítők – például fejhallgatók, billentyűzetek vagy egerek – iránt is jelentős az érdeklődés (16%).

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A felmérés arra is rámutat, hogy a megfelelő digitális háttér ma már meghatározó része az iskolai felkészülésnek. A megkérdezettek gyermekeinek közel fele (48%) saját okoseszközön tanul, miközben a szülők 49 százaléka attól tart, hogy megfelelő eszköz nélkül gyermeke hátrányba kerülhet az iskolában.

Már nem kizárólag az ár alapján döntenek

A kutatás egyik legfontosabb tanulsága, hogy változni látszanak a szülők vásárlási szempontjai. Míg a tavalyi felmérésben még a kedvező ár bizonyult a legfontosabb döntési tényezőnek (54%), az idei kutatásban először a termék minősége és megbízhatósága (46%) került az első helyre.

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A hosszú távú megbízhatóság a laptopválasztásnál is fontos szempontnak bizonyul: a válaszadók 53 százaléka inkább egy jobb minőségű, garanciával rendelkező készüléket választana, mint egy olcsóbb modellt. Közülük 32 százalék ezt egyértelműen jobb döntésnek tartja, további 21 százalék pedig azért választana tartósabb eszközt, mert egy tanév közbeni meghibásodás jóval nagyobb költséget jelenthet.

A döntést az is nehezíti, hogy a szülők jelentős része bizonytalan a megfelelő készülék kiválasztásában. A válaszadók 31 százaléka attól tart, hogy olyan funkciókért fizet, amelyeket gyermeke végül nem használ majd ki. Minden ötödik szülő (20%) attól fél, hogy egy olcsóbb készülék néhány éven belül lelassul vagy elavul, míg 16 százalék számára a műszaki specifikációk közötti eligazodás jelenti a legnagyobb kihívást. Ezzel szemben a megkérdezettek közel harmada (32%) úgy érzi, pontosan tudja, milyen eszköz felel meg gyermeke igényeinek.

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Amennyiben 2 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 42 386 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 11,29%-ot) és a MagNet Bank (THM 11.68%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Tudatos pénzügyi stratégiákkal készülnek a családok

Az iskolakezdés továbbra is jelentős kiadást jelent a családok számára, ezért a legtöbben tudatosan készülnek rá. A családok leggyakrabban tudatos megtakarítással készülnek az iskolakezdésre: a megkérdezettek 39 százaléka rendszeresen félretesz a várható kiadások fedezésére. Emellett minden negyedik szülő (25%) hűségprogramokkal és kuponokkal próbálja csökkenteni a költségeket. A válaszadók 19 százaléka a nagyobb vásárlásokat a fizetések időpontjához igazítja, ugyanennyien számítanak valamilyen önkormányzati vagy állami támogatásra.

Érdekesség, hogy miközben egy tanulásra is alkalmas laptop ára akár több százezer forint is lehet, a szülők mindössze 11 százaléka tervezi kihasználni a kamatmentes részletfizetés (0% THM) lehetőségét.

„A kutatásból jól látszik, hogy a családok ma már nem egyszerűen egy műszaki eszközt keresnek, hanem hosszú távon is jó döntést szeretnének hozni. Egyre fontosabb számukra, hogy a kiválasztott készülék megbízható legyen, kiszolgálja a tanulási igényeket, és éveken át használható maradjon. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy a technológia gyors fejlődése és a széles választék sokakat bizonytalanná tesz. Éppen ezért a szakértői tanácsadás szerepe felértékelődött: célunk, hogy szakértői segítségnyújtással  vásárlóink az igényeiknek legmegfelelőbb döntést tudják meghozni” - mondta Szilágyi Gábor, a MediaMarkt Magyarország ügyvezető igazgatója.
Címlapkép: Getty Images
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