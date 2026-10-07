Hirtelen fordulat a pesti tőzsdén: a szakadék széléről rántották vissza a BUX-ot

A gyenge kezdés után szerda délelőtt visszakapaszkodott az előző napi záróértéke közelébe a BUX, miközben a vezető európai részvényindexek továbbra is mély pírban úsztak. A hazai blue chipek közül a Richter húzza felfelé a piacot. Ázsiában kartellgyanú miatt zuhannak a sörgyártók, a befektetők figyelmét pedig a friss magyar inflációs adat mellett a Fed esti jegyzőkönyve köti le.

A szerdai nyitást követően még 0,7 százalékos mínuszban is járt a BUX, fél tízhez közeledve azonban már a keddi zárószintje körül mozgott az index. Az OTP és a Mol ekkor egyaránt 0,2 százalékkal, a Magyar Telekom 0,9 százalékkal került lejjebb, a Richter viszont 0,6 százalékos pluszba fordult. A magyar részvénypiac ezzel felülmúlta a vezető európai börzéket, a francia CAC 0,6, a német DAX pedig 0,7 százalékos mínuszban állt.

A budapesti kereskedés kezdetén ennél még jóval borúsabb volt a hangulat: az OTP és a Telekom egyaránt 1,2 százalékot veszített az értékéből, a Mol 0,3, a Richter pedig 0,2 százalékos mínuszban indította a napot.

Európában és Ázsiában is eladói nyomás látszik

Az ázsiai piacokon a reggeli adatok alapján eladói hullám söpört végig: a japán Nikkei 0,29 százalékkal, a hongkongi Hang Seng 0,67 százalékkal esett vissza. A tengerentúli tőzsdék ezzel szemben kedden emelkedéssel fejezték be a napot, a Dow Jones és a Nasdaq egyaránt 0,5 százalékot, az S&P 500 pedig 0,6 százalékot erősödött. Az amerikai határidős indexek szerda kora reggel csak minimális elmozdulásokat mutattak, így nem vetítettek előre határozott nyitási irányt.

A tokiói parketten a sörgyártók papírjai kerültek heves eladói nyomás alá. A Sapporo árfolyama a kereskedés során csaknem 3,7 százalékot zuhant, a Kirin több mint 3 százalékos mínuszba csúszott, átmenetileg háromhavi mélypontot ütve meg. Az Asahi szintén közel 2,5 százalékot veszített értékéből, mielőtt korrigálni tudott volna.

Brutális kartellbotrány rázza meg a japán sörpiacot

A szektor eladási hullámát egy kiterjedt versenyhatósági razzia robbantotta ki. A japán hatóság a Kirin, az Asahi, a Sapporo és a tőzsdén kívüli Suntory söripari érdekeltségeinél tartott összehangolt helyszíni vizsgálatot tiltott áregyeztetés gyanúja miatt. A négy óriásvállalat együttesen a japán sörpiac több mint 90 százalékát uralja.

A vizsgálat fókuszában az áll, hogy a társaságok kartellbe tömörülve hangolták-e össze a nagykereskedelmi áraikat a 2022. októberi és a 2025. áprilisi áremelések során. A cégek korábban a nyersanyagköltségek drasztikus emelkedésével magyarázták a lépést. Mind a négy érintett vállalat megerősítette a hatósági ellenőrzés tényét, és teljes körű együttműködést ígért.

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Inflációs adat és Fed-jegyzőkönyv fókuszban

A hazai befektetők számára a szeptemberi inflációs adat a szerdai nap legfontosabb makrogazdasági eseménye. Emellett Kármán András pénzügyminiszter délelőtti megszólalására is kiemelten figyel a piac a jövő évi költségvetés közelgő benyújtása kapcsán, az esetleges új bejelentések ugyanis érdemi volatilitást hozhatnak a forint piacán.

Magyar idő szerint az esti órákban lát napvilágot a Fed legutóbbi kamatdöntő ülésének jegyzőkönyve, amelyből a piaci szereplők a monetáris enyhítés további ütemezésére és mértékére vonatkozó utalásokat próbálnak majd kiolvasni.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Költségvetési fordulat jöhet Japánban

Takaicsi Szanae japán miniszterelnök jelezte: a kabinet készen áll a költségvetési kiadási és bevételi tervek módosítására, amennyiben az államkötvényhozamok kedvezőtlenül alakulnak. Konkrét hozam- vagy árfolyamszintekre vonatkozó célt azonban nem jelölt meg.

A tokiói kormány eközben az élelmiszerek és az alkoholmentes italok fogyasztási adóját 2027 áprilisától két éven keresztül 8 százalékról 1 százalékra mérsékelné. A háztartások terheit csökkentő intézkedés mellett a kabinetnek a költségvetési fegyelem megőrzéséről is meg kell győznie a befektetőket, különösen a védelmi kiadások tervezett emelése mellett.

Összeomlásra figyelmeztet a milliárdos guru

Ray Dalio, a Bridgewater Associates alapítója súlyos kockázatokra hívta fel a figyelmet: a sztárbefektető szerint masszív lufi alakult ki a mesterséges intelligenciához kapcsolódó eszközök piacán. Úgy látja, a nagyrészt adósságból finanszírozott AI-beruházásokat a magasan ragadó kamatkörnyezet és a szűkülő likviditás záros határidőn belül komoly présbe szoríthatja.

Dalio szerint a piaci fordulópont rendkívül közel lehet, bár a buborék kipukkanásának pontos dátumát nem jósolta meg. Hozzátette: a befektetők hirtelen likviditási kényszere láncreakciószerű eladásokat hozhat, ami megtörheti a technológiai szektor raliját.

A szektorban ráadásul munkaügyi feszültségek is nehezítik a helyzetet: a Micron tajvani, taojüani gyárainak munkavállalóit képviselő szakszervezet megszavazta a sztrájkfelhatalmazást. Ez önmagában még nem jelenti a termelés azonnali leállását, de erős alkupozíciót biztosít az érdekképviseletnek a tárgyalások során.