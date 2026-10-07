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Gazdaság

Magyar Péter: győzött a kormány, felbontják Mészárosék 23 ezer milliárd forintos autópálya-szerződését

Pénzcentrum
2026. október 7. 09:10

A Mészáros Lőrinc és Szíjj László érdekeltségébe tartozó üzleti kör kész megszüntetni a 23 ezer milliárd forint értékű autópálya-koncessziós szerződést, elfogadva a kormány erre vonatkozó döntését – derült ki Magyar Péter miniszterelnök Facebook-bejegyzéséből.

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A kormányfő beszámolója szerint váratlan fordulat történt a hazai gyorsforgalmi úthálózat üzemeltetése körül. Bár korábban úgy tűnt, hogy a 35 évre szóló megállapodás hosszú távon szilárd és megkérdőjelezhetetlen marad, a legfrissebb fejlemények alapján a koncessziós jogokat birtokoló magánvállalkozások nem gördítenek akadályt a szerződésbontás elé, hajlandóak lemondani az ország eddigi egyik legnagyobb volumenű állami koncessziós megállapodásáról. A 23 ezer milliárd forintos keretösszegű koncesszió megszüntetése alapjaiban rajzolhatja újra a hazai autópálya-hálózat üzemeltetési és fejlesztési modelljét.

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A 35 évre szóló autópálya-koncessziós szerződést 2022 májusában kötötte meg a magyar állam az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-vel, amely Mészáros Lőrinchez és Szíjj Lászlóhoz köthető magántőkealapok érdekeltségébe tartozik. A társaság 2022 szeptemberétől vette át mintegy 1200-1300 kilométernyi gyorsforgalmi út üzemeltetését, fenntartását és fejlesztését, emellett új útszakaszok építését és meglévők bővítését is vállalta. A konstrukció alapján az állam rendelkezésre állási díjat fizet a koncesszornak, a szerződés pedig eredetileg 2057-ig maradt volna hatályban. A jelenlegi kormány számítása szerint a teljes futamidő alatt az állami kifizetések összege elérhetné a 23 ezer milliárd forintot.

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A Magyar Péter vezette kormány 2026-ban felülvizsgálta a szerződést, és szeptemberben azt közölte, hogy a megállapodás egyes szolgáltatásai jelentősen túlárazottak, illetve több elemét jogsértőnek tartja, ezért kezdeményezi a 35 éves konstrukció megszüntetését.

Az MKIF korábban vitatta azokat az állításokat, amelyek szerint jogellenesen jutott volna feladatokhoz vagy kárt okozott volna az államnak, és hangsúlyozta, hogy nyílt közbeszerzési eljárásban nyerte el a koncessziót. A vita egyik kulcskérdése ezért az, hogy a felek megállapodással zárják-e le a szerződést, vagy annak megszüntetése jogvitához, illetve elszámolási kötelezettséghez vezet.

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Címlapkép: Vajda János, MTI/MTVA 

 
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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