Nem várt számla érkezik októberben: akár 100 ezer forintot is elkérhetnek a magyar szülőktől

Még javában tart a nyári szünet, de az igazán előrelátó szülők már most az őszi szünetre készülnek. A 2026/2027-es tanévben az őszi szünet 2026. október 23-tól november 1-ig tart, a szünet előtti utolsó tanítási nap október 22., csütörtök, az első tanítási nap pedig november 2., hétfő lesz. Ez azt jelenti, hogy a legtöbb őszi napközis tábor várhatóan október 26–30. között fogadja majd a gyerekeket. Akinek a szabadsága a nyár végére elfogyott, annak különösen érdemes időben elkezdenie a keresgélést: augusztusban még több helyen lehet szabad férőhely, egy hónappal később viszont a népszerű, kis létszámú táborok könnyen betelhetnek. összegyűjtöttünk néhány valódi, 2026-os táborlehetőséget, amelyeknél már most érdemes érdeklődni.

Még javában tart a nyári szünet, de az igazán előrelátó szülők már most a naptárat böngészik: mit csináljon a gyerek az őszi szünetben? A 2026/2027-es tanév rendje szerint az őszi szünet 2026. október 23-tól november 1-ig tart, az utolsó tanítási nap október 22., csütörtök, az első tanítási nap pedig november 2., hétfő lesz. A legtöbb napközis tábor várhatóan a munkanapokra, vagyis október 26–30. közé szervezi a turnusait.

Ez azoknak a családoknak különösen fontos, ahol a szülők szabadsága a nyár végére már elfogyott. Egy ötnapos őszi szünet papíron rövidnek tűnik, a gyakorlatban azonban komoly szervezést igényel: nagyszülők, home office, baráti segítség vagy tábor? A tábor sok családnál azért praktikus megoldás, mert a gyerek felügyelet alatt van, közösségben tölti a napot, és közben nem a képernyő előtt „vészeli át” az iskolamentes hetet.

A tábor ráadásul nemcsak felügyeletet ad, hanem élményt is. A gyerek közösségben tölti a napot, új programokat próbál ki, mozog, alkot, kísérletezik vagy éppen állatokkal foglalkozik. Így az őszi szünet nem a képernyő előtt telik, hanem valódi feltöltődést jelenthet a tanév első, fárasztó hónapjai után.

A helyekkel viszont nem érdemes kivárni. Augusztusban még vannak szabad férőhelyek, de szeptember végére–október elejére a népszerű, kis létszámú táborok könnyen betelhetnek. Különösen igaz ez a lovas, állatkerti, kreatív, tudományos vagy sportos programokra, ahol a csoportlétszám eleve korlátozott.

10 őszi szünetes táborötlet 2026-ra

ELTE TTK Kis Tudós Gyerektábor – Budapest

Tematika: természettudomány, kísérletek, terepi programok

Időpont: 2026. október 26–30.

Ár: 100 000 Ft/fő, ELTE-dolgozói kedvezménnyel 55 000 Ft/fő

Az ELTE TTK őszi gyermektábora azoknak az általános iskolás gyerekeknek lehet különösen jó választás, akiket érdekelnek a kísérletek, a természet működése, az állatok, a növények, a fizika vagy a kémia világa. A tábor célja, hogy a gyerekek ne tankönyvszerűen, hanem élményeken keresztül találkozzanak a természettudományokkal: kísérletezzenek, kérdezzenek, megfigyeljenek, és közben megtapasztalják, hogy a tudomány lehet játékos és izgalmas is. Az ELTE leírása szerint az őszi turnus öt napon át kínál élményalapú természettudományos foglalkozásokat az általános iskolás korosztálynak.

Happy School – Kalandos Kreatív Tábor az őszi szünetben – Budapest XVIII. kerület

Tematika: kreatív foglalkozások, játékos kísérletek, kirándulás, közösségi programok

Időpont: 2026. október 26–30.

Ár: 59 000 Ft/fő

A Happy School őszi tábora azoknak a gyerekeknek szól, akik szeretik a változatos, mozgalmas napokat. A programban kreatív feladatok, játékos kísérletek és kalandos programok is helyet kapnak, így nem egyetlen tevékenység köré épül az egész hét. Külön előny, hogy a tábor mikrocsoportos formában működik, legfeljebb 10 fős létszámmal, ezért a szervezők több figyelmet tudnak fordítani az egyes gyerekekre. A tábor 4–12 éves korosztály számára ajánlott, és 2026. október 26–30. között, reggel 8-tól délután 5-ig tart.

Szilaj Lovas Park – Őszi lovastábor – Csomád

Tematika: lovaglás, lóápolás, lovas foglalkozások, kézműves programok

Időpont: 2026-os őszi szünet környéke

Ár: 5 napos tábor 69 000 Ft, kedvezményesen 65 000 Ft; napi becsatlakozás 15 000 Ft/nap

A lovastábor jó választás lehet azoknak a gyerekeknek, akik szeretik az állatokat, vonzza őket a lovaglás, vagy már régóta szeretnék kipróbálni, milyen egy lovardában tölteni a napot. Egy ilyen táborban a lovaglás mellett általában a lóápolás, az állatok körüli teendők és a lovardai szabályok megismerése is fontos része a programnak. Ez nemcsak mozgás, hanem felelősségre nevelő elfoglaltság is: a gyerekek megtapasztalják, hogy az állatokkal való kapcsolat figyelmet, türelmet és nyugalmat kíván. A Szilaj Lovas Park árlistája alapján a 2026-os 5 napos tábor díja 69 000 Ft, kedvezményesen 65 000 Ft, napi részvétel esetén pedig 15 000 Ft/nap.

Kovács Lovasudvar – Őszi lovastábor – Dunaföldvár

Tematika: lovaglás, lóápolás, természetközeli programok, csapatjátékok

Időpont: 2026. október 26–30.

Ár: a honlapon 15 000 Ft foglaló szerepel; a teljes díjat jelentkezés előtt érdemes egyeztetni

A Kovács Lovasudvar őszi turnusa azoknak a gyerekeknek lehet ideális, akik szívesen töltenének több napot természetközeli környezetben, lovak mellett. A lovastáborok egyik nagy előnye, hogy kezdők és haladók számára is élményt adhatnak: aki még sosem ült lovon, biztonságos keretek között ismerkedhet a lovaglással, aki pedig már tapasztaltabb, tovább fejlesztheti a tudását. A lovaglás mellett a lóápolás, a lovak körüli napi rutin és a közösségi programok is fontos szerepet kapnak. A szervező oldalán 2026. október 26–30-i, vegyes turnus szerepel, a jelentkezéshez pedig foglaló kapcsolódik.

Zoo Tábor – Fővárosi Állat- és Növénykert, Budapest

Tematika: állatok, természetismeret, környezettudatosság

Időpont: tavaszi és őszi iskolai szünetekben is szerveznek tábort, a 2026-os őszi turnust ellenőrizni kell

Ár: 119 900 Ft

A Zoo Tábor olyan gyerekeknek való, akik rajonganak az állatokért, és szívesen töltenének több napot az állatkertben szervezett foglalkozásokon. A program célja a környezettudatosságra nevelés, az állatvédelem és a természetvédelem játékos megismertetése. A táborban pedagógusok és állatkerti szakemberek segítik a gyerekeket abban, hogy közelebbről is megismerjék az állatok világát. A gyerektábor-kereső oldal szerint a tábor a nyári szünet mellett a tavaszi és az őszi iskolai szünetekben is működik, a 2026-os ár 119 900 Ft; a konkrét őszi turnust viszont jelentkezés előtt ellenőrizni kell.

Varázs-Ceruza Rajziskola – őszi jobb agyféltekés rajztábor

Tematika: rajz, grafit, vizuális készségfejlesztés

Időpont: 3 napos őszi rajztábor

Ár: 46 900 Ft/fő

A Varázs-Ceruza Rajziskola őszi, 3 napos jobb agyféltekés grafit rajztábora azoknak a 10–14 éves gyerekeknek lehet jó választás, akik szeretnek rajzolni, vagy épp szeretnének magabiztosabbá válni az alkotásban. A program célja, hogy a gyerekek más szemlélettel közelítsenek a rajzoláshoz, fejlődjön a megfigyelőképességük, a kézügyességük és az önbizalmuk. A tábor reggel 9-től délután 16 óráig tart, a rajzeszközöket a szervezők biztosítják, és a gyerekek a tábor végén ezeket haza is vihetik. A 3 napos őszi tábor díja 46 900 Ft/fő.

Nutrafarm – Őszi farmtábor

Tematika: farmélet, állatok, természetközeli élmények

Időpont: 2026-os őszi tábor jelölve, a pontos dátumot ellenőrizni kell

Ár: 68 000 Ft/fő/5 nap egyéni utazással; transzporttal 85 000 Ft/fő/5 nap

A Nutrafarm oldalán szerepel 2026-os őszi tábor, valamint 2026-os árlista is. A farmtábor azoknak a gyerekeknek lehet különösen jó, akik szeretik az állatokat, a természetet, és szívesen megtapasztalnák, milyen a városon kívüli, farmközeli élet. A program a leírás alapján a felelősségvállalásról, az állatokkal való kapcsolatról, a mozgásról és a természetes élményekről szól. Az 5 napos BASE tábor ára 68 000 Ft/fő egyéni utazással, Budapestről oda-vissza transzporttal 85 000 Ft/fő. A PRO tábor 74 000 Ft/fő egyéni utazással, transzporttal 90 000 Ft/fő

(Fontos: 2026 augusztusában még nem minden táborszervező tette közzé az őszi szünet pontos turnusait, ezért a lista olyan táborokat tartalmaz, amelyeknél már elérhető 2026-os táborinformáció, őszi szünetes vagy őszi táborra utalás, illetve ár. Jelentkezés előtt minden esetben érdemes közvetlenül a szervezőnél ellenőrizni a pontos dátumot, a szabad férőhelyeket, az étkezést és a lemondási feltételeket.)

Milyen tábort válasszunk?

A választásnál nemcsak az ár számít. Egy 5–6 éves gyereknek más lesz ideális, mint egy felsősnek; van, aki a sportos, szabadtéri programokban érzi jól magát, más inkább rajzolna, kísérletezne, építene vagy állatokkal foglalkozna. Érdemes előre átgondolni, hogy a gyerek temperamentumához, érdeklődéséhez és terhelhetőségéhez melyik tábor illik leginkább.