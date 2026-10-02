ADHD és autizmus: ezt sok szülő elrontja a gyerekével kapcsolatban, végzetes hiba lehet belőle

Angliában a brit állami egészségügyi szolgálat (NHS) egyes szervezetei legalább kétéves várakozási időt szabtak meg az ADHD és az autizmus diagnosztikai vizsgálataira, ami súlyos következményekkel jár a gyermekekre és családjaikra nézve – írta meg a The Guardian.

Egy fogyatékossággal élő gyermekek érdekeit képviselő brit szervezet vezetője szerint az ADHD vizsgálatok esetében egy kétéves csúszás egy hatéves gyermek életének a negyedét teszi ki, és éppolyan káros, mintha egy szervi betegség kivizsgálását halasztanák el két évre.

A téma Magyarországon sem irreleváns: a speciális nevelési igényű diákok száma enyhén növekszik, az ilyen diákok száma a megengedett 10%-os határértéket számos iskolában meghaladja - emelte ki a Pénzcentrum korábbi cikkében Schinné Szekeres Csilla gyógypedagógus. Az iskolákban ráadásul általában nincs elegendő, illetve megfelelően képzett szakember az ilyen diákok ellátására. Ezért kulcsfontosságú az időben történő diagnosztika.

A brit szakértő szerint a késlekedés megakadályozza, hogy a fiatalok időben megkapják azt az orvosi és gyakorlati segítséget, amelyre a tanuláshoz, a társas kapcsolatok kialakításához és a mindennapi boldoguláshoz szükségük lenne.

A szülők háromnegyede kénytelen volt csökkenteni a munkaidejét vagy teljesen kilépni a munkaerőpiacról, mert diagnózis hiányában gyermeke nem jutott hozzá a megfelelő támogatáshoz. Bird szerint nem meglepő, hogy az elhúzódó várakozás miatt a fiatalok és családjaik már-már válsághelyzetben fordulnak segítségért.

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A szervezet élesen bírálta a brit egészségügyi és szociális minisztériumot, amiért nem vonja be kellőképpen az érintetteket a sajátos nevelési igényű gyermekekkel kapcsolatos kormányzati reformtervekbe. Az NHS vizsgálatokat korlátozó gyakorlata ráadásul egyenesen ellentmond az oktatási tárca alapelvének, amely a korai beavatkozást helyezi előtérbe.