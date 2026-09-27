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Oktatás

100 millió forintba kerül felnevelni egy gyereket Magyarországon: az állami támogatások alig az ötödét fedezik

Pénzcentrum
2026. szeptember 27. 12:28

Egy átlagkeresetű magyar pár számára az első gyermek vállalása több mint 100 millió forintos pénzügyi terhet jelent, amelynek az állami támogatások alig az ötödét fedezik. Bár a második gyermeknél a kedvezmények szinte a teljes többletköltséget kiegyenlítik, három gyermek felnevelése végül mégis mintegy 113 millió forintos nettó ráfizetést eredményez. A 2026-os gazdasági viszonyokat alapul vevő számítások rávilágítanak, hogy a jelenlegi családtámogatási rendszer felemásan ösztönzi a gyermekvállalást, és jelentős anyagi hátrányban hagyja a sokgyermekes, otthon maradó édesanyákat.

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A gyermekvállalás – bár elsősorban nem gazdasági kérdés – komoly pénzügyi következményekkel jár, amelyekkel a fiataloknak is számolniuk kell – írja a Portfolio-n megjelent cikkében Tóth I. János, a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar (BTK) Filozófia Tanszékének habilitált docense. Egy 2026 közepén átlagosnak számító, azaz fejenként havi bruttó 755 ezer forintot kereső fiatal pár esetében ez a teher három fő elemből – a család megnövekedett megélhetési költségeiből, az édesanya gyermekgondozás miatti elmaradt jövedelméből, valamint a későbbi, alacsonyabb összegű nyugdíjából – tevődik össze. A modellszámítások szerint az első gyermek mintegy 101 millió forintos kiadást és bevételkiesést ró a családra, míg minden további testvér nagyjából 66 millió forinttal növeli ezt az összeget.

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A magyar családpolitika pénzbeli ellátásokkal és adókedvezményekkel igyekszik tompítani ezeket a terheket, a kompenzáció mértéke azonban rendkívül egyenetlen. Az első gyermek esetében a rendszer a CSED, a GYED, a családi pótlék és a családi adókedvezmény révén a többletteher mindössze 19 százalékát, nagyjából 19,5 millió forintot vállal át.

A második gyermeknél a helyzet drasztikusan javul, mivel a megemelkedő családi adókedvezmény és az édesanyák személyijövedelemadó-mentessége révén a költségek közel 97 százaléka megtérül. A harmadik gyermeknél azonban a fedezeti arány 54 százalékra, a negyediknél pedig 43 százalékra esik vissza. Ennek az az oka, hogy a családi adókedvezmény összege egy idő után nem növekszik tovább, az újabb gyermekek miatti ismételt keresetkiesés pedig rontja az édesanya szja-mentességének pénzben kifejezett értékét.

A legnagyobbat a nagycsaládok veszítik. Ha egy pár öt gyermeket vállal, és az édesanya a legkisebb gyermek hároméves korától végleg otthon marad, a családra háruló teljes életpálya-teher megközelíti a 487 millió forintot. Ebből az állam csupán 31 százalékot kompenzál, így a szülőket összesen mintegy 338 millió forintos anyagi hátrány éri a gyermektelen életmódhoz képest.

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A jelenlegi rendszer egyik legnagyobb ellentmondása az édesanyák szja-mentessége. Bár a második gyermek vállalását kifejezetten erős pénzügyi ösztönzővel segíti, a harmadik vagy további gyermekek érkezésekor már visszatartó erővel bírhat. Mivel a kedvezmény a munkajövedelemhez kötött, az újabb szülések miatti munkából való kiesés csökkenti a támogatás realizálható értékét. Ez a gyakorlatban inkább a munkába való visszatérést preferálja a család további bővülésével szemben.

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A népesség megújulásához elengedhetetlen, hogy a családpolitika célzottabban segítse az első gyermek megszületését, és érdemi védőhálót nyújtson a sokgyermekeseknek. A jelenlegi struktúrában a nagycsaládos, tartósan otthon maradó édesanyák nemcsak a bérükről, hanem a munkához kötött kedvezmények jelentős részéről is lemondanak. Olyan családtámogatási rendszerre lenne szükség, amely ezt a hátrányt is képes orvosolni, és nem hagyja magukra a legtöbb gyermeket nevelőket.

 
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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