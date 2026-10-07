Tragikus körülmények között halt meg egy végzős diák Keszthelyen: hiába küzdöttek a mentők az életéért

Egy keszthelyi iskolai program során tragikus körülmények között életét vesztette a Közép-magyarországi Agrárszakképzési Centrum egyik végzős diáklánya. A hatóságok tájékoztatása szerint idegenkezűség gyanúja nem merült fel, a halálesetet közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálják.

Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium szerda délelőtti tájékoztatása szerint a tragédia a végzős osztály keszthelyi útján következett be. Az Országos Mentőszolgálat kiérkező egységei azonnal megkezdték az emeltszintű újraélesztést, és bár a helyszínen számos életmentő beavatkozást hajtottak végre, a fiatal diák életét már nem tudták megmenteni.

A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság a 24.hu-nak megerősítette, hogy a Keszthelyi Rendőrkapitányság vizsgálja a történteket, ám kegyeleti okokból további részleteket nem hoztak nyilvánosságra.

Az agrártárca hangsúlyozta, hogy a körülmények tisztázása a hatóságok feladata. A minisztérium kifejezte őszinte együttérzését a gyászoló családnak, egyúttal jelezte, hogy ebben a rendkívül nehéz helyzetben minden támogatást megad az érintett intézménynek és az iskola közösségének.

Címlapkép: MTI/Krizsán Csaba