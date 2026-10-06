Vége lehet a 6-8 osztályos gimnáziumoknak: gyökeres változás készül a magyar oktatási rendszerben

A 2026-os politikai fordulat nyomán a Civil Közoktatási Platform (CKP) átfogó oktatásfejlesztési stratégiát mutatott be, amely gyökeresen átalakítaná a magyar iskolarendszert. A Nahalka István oktatáskutató által kidolgozott javaslat fokozatosan megszüntetné a hagyományos osztályozást és a korai szelekciót, miközben a merev tananyagok magoltatása helyett a diákok egyéni fejlődésére, valamint a pedagógusok szakmai szabadságára helyezi a hangsúlyt

Az új kormány kiemelt ágazatként és többletforrásokkal kezeli az oktatást, ami lehetőséget teremt a mély krízisben lévő, esélyegyenlőtlenségekkel és pedagógushiánnyal küzdő rendszer érdemi megújítására. A korábbi évek eredménytelen finomhangolásai helyett a CKP vitaindító anyaga egy teljesen új pedagógiai kultúra felépítését szorgalmazza. A cél egy olyan hosszú távú, társadalmi kompromisszumon alapuló struktúra létrehozása, amely független az éppen aktuális kormányzati ciklusoktól - írja a Blikk.

A hazai oktatás egyik legsúlyosabb problémája a korai szelekció, amely már 10–12 éves korban elválasztja egymástól a diákokat. Ennek felszámolása érdekében a stratégia kivezetné a hat- és nyolcosztályos gimnáziumokat, helyettük pedig egy egységes, 10 vagy 12 évfolyamos iskolamodellt hozna létre. Ezáltal megszűnnének a korai elágazások és a vizsgastressz, így minden tanuló azonos színvonalú, az egyéni igényekre reagáló, esélyteremtő környezetben tanulhatna.

A hagyományos, 1-től 5-ig terjedő, gyakran szorongást keltő osztályozást teljesen eltörölnék. A büntető jellegű érdemjegyek helyét a diákok önmagukhoz mért fejlődését és erőfeszítéseit értékelő, folyamatos szöveges visszajelzés venné át.

A központilag előírt, túlméretezett tananyag és a szigorú kerettantervek szintén megszűnnének. A Nemzeti alaptanterv (NAT) a jövőben csak a minimális törzsanyagot és az általános fejlesztési célokat határozná meg, így az iskolák és a tanárok szabadságot kapnának saját helyi tanterveik kialakítására. A passzív tudásbefogadás helyett a kritikai gondolkodás, a projektmunka, a problémaorientált feladatmegoldás és az együttműködés kerülne előtérbe.

A koncepció alkotói egy 10–20 éves átmeneti időszakkal számolnak, amely három fő szakaszra bomlik. A jelenlegi, 2026-tól 2028-ig tartó első fázisban a széles körű társadalmi és szakmai egyeztetéseké, a Regionális Oktatásfejlesztési Központok felállításáé, valamint a pedagógusképzés megújításáé a főszerep.

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A 2028 és 2032 közötti második szakaszban indulna el az új, fejlesztő értékelési rendszer tesztelése az önként csatlakozó iskolákban. Ekkor vezetnék be a rugalmasabb NAT-ot, és kezdenék meg a hat- és nyolcosztályos gimnáziumi beiskolázás kivezetését is. A reform a 2032 és 2040 közötti harmadik fázisban teljesedne ki, amikorra végleg kiépülne az egységes iskolamodell, és teljesen eltűnnének az érdemjegyek a közoktatásból.

A javaslat nyomatékosítja, hogy a reformok sikerének feltétele nem a felülről jövő jogszabályi kényszer, hanem a pedagógustársadalom érdemi szakmai támogatása, aminek elengedhetetlen alapja a tanárképzés teljes módszertani megújítása.