Nagy változások jönnek az iskolákban: Lannert Judit elárulta, mire készülnek év végéig

Új, gyermekközpontú oktatási rendszer kialakítását indította el a kormány, amely a decentralizációra, a szakmai szereplők bevonására és a fokozatos átalakításra épül. A legfontosabb azonnali intézkedések között szerepel a tanárok sztrájkjogának visszaállítása, az iskolaigazgatók és a nevelőtestületek jogköreinek bővítése, a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő dolgozók bérrendezése, valamint az év végéig elkészülő új oktatási stratégia és Nemzeti alaptanterv (NAT) kidolgozása. A részleteket Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter ismertette legfrissebb Facebook-bejegyzésében.

A miniszter kiemelte, hogy a tartós és fenntartható változásokhoz elengedhetetlen a diákok, a pedagógusok, az érdekképviseletek és a szülők bevonása, a kapkodás helyett pedig megfontolt építkezésre van szükség. "Egy olyan nagy rendszert, mint az oktatás, nem lehet rángatni, csak lépésről lépésre lehet haladni" – hangsúlyozta a tárcavezető, hozzátéve, hogy a kormányzati ciklusokon átívelő stabilitáshoz széles körű társadalmi egyeztetésre van szükség.

Az azonnali intézkedések keretében már megkezdődött a központosított struktúra lebontása. Ennek jegyében visszaállították a pedagógusok sztrájkjogát, és növelték a nevelőtestületek, valamint az iskolaigazgatók döntési és véleményezési jogköreit. A tankerületek és a szakképzési centrumok élére, valamint a korábban átalakított egyetemi vagyonkezelő alapítványok kuratóriumaiba nyílt pályázaton választanak új vezetőket. Ezzel párhuzamosan felfüggesztették a tanárok korábbi, rendészeti szemléletű teljesítményértékelési rendszerét, és megkezdték a diákok, valamint a pedagógusok adminisztratív terheinek csökkentését.

Kiemelte, hogy a szociális és anyagi intézkedések terén a rászoruló családok 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást kaptak, emellett két lépcsőben elindul a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő, valamint a technikai munkatársak bérrendezése is.

A hosszabb távú tervek közül a legjelentősebb az év végére elkészülő új magyar oktatási stratégia, amely külön fejezetben foglalkozik majd a digitalizáció és a mesterséges intelligencia iskolai alkalmazásával, annak előnyeivel és kockázataival. Ezzel párhuzamosan egy alaposan előkészített, tesztidőszak után bevezetendő új Nemzeti alaptantervet dolgoznak ki, valamint átfogó szövegértés-fejlesztési programot indítanak, amely módszertani szabadságot biztosít az intézményeknek. "Többségi konszenzusra kell építeni az új oktatási rendszert" – mutatott rá a miniszter, megerősítve, hogy a jövőben a minisztérium nem egyoldalú diktátumokkal, hanem partnerségben hozza meg a stratégiai döntéseket.