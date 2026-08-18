Nagyot változik az élet a magyar iskolákban: fontos döntést hoztak, minden szülőt és tanárt érint

Jelentősen enyhültek a tankerületi igazgatók kinevezési feltételei, az iskolaigazgatók pedig visszakapják munkáltatói jogaikat a köznevelési törvény legújabb módosításával. Az átalakítás fő célja a túlzott központosítás enyhítése, az intézményi autonómia növelése, valamint a tankerületek átpolitizáltságának megszüntetése.

A hétfőn megjelent Magyar Közlönyben kihirdették a múlt héten elfogadott jogszabálymódosítást, amely alapjaiban rajzolja át az állami iskolák irányítását. A leglátványosabb változás, hogy mostantól jóval egyszerűbbé válik a tankerületi vezetők kinevezése.

Míg korábban legalább öt év vezetői tapasztalat, valamint pedagógusi, közigazgatási vagy jogi szakvizsga volt a szigorú elvárás, az új szabályozás szerint már elegendő a felsőfokú végzettség és mindössze kétéves vezetői gyakorlat. Fontos újítás továbbá, hogy a tankerületi igazgatókat mostantól nyílt pályázat útján, legfeljebb öt évre szóló, határozott időtartamra nevezik ki.

A hivatalos indoklás szerint a módosítás a köznevelési intézmények szakmai és szervezeti önállóságát hivatott helyreállítani. Ennek szellemében az iskolaigazgatók visszakapják a korábban elvont munkáltatói jogaikat, így a jövőben ismét ők dönthetnek a pedagógusok felvételéről és kinevezéséről.

Lannert Judit oktatási és gyerekügyi miniszter tájékoztatása szerint az új tankerületi vezetőkről október végéig születik döntés. A tárcavezető korábban már hangsúlyozta, hogy az oktatási rendszer eddigi, erősen központosított modellje nem működött hatékonyan, az új kormányzat pedig kifejezetten törekszik a tankerületek politikai jellegének felszámolására. A fokozatos átalakítás részeként változik a Klebelsberg Központ szerepe is, az eddigi csúcsszerv ugyanis nem szűnik meg, de a jövőben pusztán oktatástámogatási háttérintézményként segíti majd a hálózat működését.