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Laptop igénylés KRÉTA-ban 2026-ban: elindult a regisztráció, ezeknek a diákoknak jár az ingyen eszköz
Újra elérhető a regisztráció tanulói és pedagógus notebookok átvételéhez - derült ki abból a levélből, amit a Klebelsberg Központ küldött a programban résztvevőknek. Az 5. és 9. évfolyamon tanulók várhatóan október 1-ig megkaphatják az igényelt eszközöket.
2026. szeptember 17-én ismét elérhetővé vált a személyes használatra szolgáló notebookok átvételéhez szükséges regisztráció a KRÉTA Rendszerben a pedagógusok és szülők/törvényes képviselők számára - áll a Klebelsberg Központ (KK) levelében, mely lapunkhoz is eljutott. A hivatal azt kérte a programban részt vevőktől, hogy törekedjenek arra, hogy az 5. és 9. évfolyamos tanulók számára legkésőbb október 1-ig átadásra kerüljenek a notebookok annak érdekében, hogy mielőbb használatba tudják venni azokat a tanulmányi feladataikhoz.
A Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára (RRF-1.2.1-2021-2021-00001) projekt célja, hogy az intézményi digitális infrastruktúra megfelelő számú tanulói eszközzel rendelkezzen: olyan hordozható számítógépekből álló eszközparkot kell kialakítani, amely a tanulók személyes oktatási igényeit is szolgálja. A felmenő rendszerű (minden évben az 5. és 9. évfolyam tanulói) eszközkiosztás eredményeként a tervek szerint a projekt zárásáig valamennyi 5–12. évfolyamos tanuló iskolájában rendelkezésre fog állni megfelelő mennyiségű, személyes használatba is adható, új, hordozható Információs és Kommunikációs Technológiai (IKT) eszköz.
A projekt ismertetője szerint a hordozható IKT eszközök kiosztása Magyarország minden régiójában, fenntartótól függetlenül történik, melynek során 560 000 diák és 55 000 általános- és középiskolában oktató pedagógus juthat személyes használatú, új laptophoz a projekt időtartama alatt. A projekt egyik legfontosabb célja, hogy a koronavírus-járvány kapcsán a köznevelésben tapasztalt, eltérő módszertani megoldásokat egységesítse, valamint a digitális eszközök infrastruktúrájának fejlődését biztosítsa a jelenléti munkarend keretei között.
Ez az átfogó cél az általános- és középiskolai képzést folytató köznevelési intézmények digitáliseszköz-ellátottságának bővítésével valósítható meg. A projekt az Európai Unió támogatásával, a magyar állam társfinanszírozásával valósul meg.
Így kell regisztrálni és laptopot megigényelni
A regisztrációt KRÉTA rendszerben kell megtennie a szülőknek, ehhez szeptember 17-én nyitották meg a felületet. Mutatjuk ennek lépéseit:
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- Lépjünk be a gyermek intézményének KRÉTA rendszerébe gondviselői felhasználónévvel és jelszóval. Amennyiben még nincs hozzáférésünk, jelezzük az iskolai KRÉTA adminisztrátornak.
- Belépés után kattintsunk az Eszköz Ügyintézése menüpontra, majd az Eszköz igénylése menüpontra.
- Ezután a megjelenő regisztrációs ablakban adjuk meg saját személyes adatainkat, majd kattintsunk az Adatok mentése gombra. Fontos, hogy saját adatainkat adjuk meg, mert az eszköz átvételekor szükséges bemutatni a személyi igazolványt. Szükség esetén a regisztrációs időszak alatt az adatokat módosítani lehet.
- Ezután fogadjuk el az ÁSZF-et és adatvédelmi tájékoztatót és nyújtsuk be a regisztrációt. A Regisztráció benyújtása gomb csak akkor válik aktívvá, ha elfogadtuk az ÁSZF-et.
- Sikeres regisztráció esetén a rendszer a jobb alsó sarokban zöld háttérrel jelenít meg üzenetet a regisztráció sikerességéről.
Arról érdemes helyben az iskolában egyeztetni, hogy az igényelt eszköz mikor kerül átadásra. A KK levele szerint törekedni fognak arra, hogy a tanulók október 1-ig megkapják a laptopokat.
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