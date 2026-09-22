2026. szeptember 22. kedd Móric
12 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Szemüveges kisfiú, aki otthon laptopon tanul az iskolához. Aranyos gyerek, aki házi feladatot csinál, és notebookot és modern eszközöket használ. Az otthoni oktatás koncepciója
Oktatás

Laptop igénylés KRÉTA-ban 2026-ban: elindult a regisztráció, ezeknek a diákoknak jár az ingyen eszköz

Pénzcentrum
2026. szeptember 22. 17:32

Újra elérhető a regisztráció tanulói és pedagógus notebookok átvételéhez - derült ki abból a levélből, amit a Klebelsberg Központ küldött a programban résztvevőknek. Az 5. és 9. évfolyamon tanulók várhatóan október 1-ig megkaphatják az igényelt eszközöket. 

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

2026. szeptember 17-én ismét elérhetővé vált a személyes használatra szolgáló notebookok átvételéhez szükséges regisztráció a KRÉTA Rendszerben a pedagógusok és szülők/törvényes képviselők számára - áll a Klebelsberg Központ (KK) levelében, mely lapunkhoz is eljutott. A hivatal azt kérte a programban részt vevőktől, hogy törekedjenek arra, hogy az 5. és 9. évfolyamos tanulók számára legkésőbb október 1-ig átadásra kerüljenek a notebookok annak érdekében, hogy mielőbb használatba tudják venni azokat a tanulmányi feladataikhoz.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára (RRF-1.2.1-2021-2021-00001) projekt célja, hogy az intézményi digitális infrastruktúra megfelelő számú tanulói eszközzel rendelkezzen: olyan hordozható számítógépekből álló eszközparkot kell kialakítani, amely a tanulók személyes oktatási igényeit is szolgálja. A felmenő rendszerű (minden évben az 5. és 9. évfolyam tanulói) eszközkiosztás eredményeként a tervek szerint a projekt zárásáig valamennyi 5–12. évfolyamos tanuló iskolájában rendelkezésre fog állni megfelelő mennyiségű, személyes használatba is adható, új, hordozható Információs és Kommunikációs Technológiai (IKT) eszköz.

A projekt ismertetője szerint a hordozható IKT eszközök kiosztása Magyarország minden régiójában, fenntartótól függetlenül történik, melynek során 560 000 diák és 55 000 általános- és középiskolában oktató pedagógus juthat személyes használatú, új laptophoz a projekt időtartama alatt. A projekt egyik legfontosabb célja, hogy a koronavírus-járvány kapcsán a köznevelésben tapasztalt, eltérő módszertani megoldásokat egységesítse, valamint a digitális eszközök infrastruktúrájának fejlődését biztosítsa a jelenléti munkarend keretei között.

Ez az átfogó cél az általános- és középiskolai képzést folytató köznevelési intézmények digitáliseszköz-ellátottságának bővítésével valósítható meg. A projekt az Európai Unió támogatásával, a magyar állam társfinanszírozásával valósul meg.

Így kell regisztrálni és laptopot megigényelni

A regisztrációt KRÉTA rendszerben kell megtennie a szülőknek, ehhez szeptember 17-én nyitották meg a felületet. Mutatjuk ennek lépéseit:

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

  1. Lépjünk be a gyermek intézményének KRÉTA rendszerébe gondviselői felhasználónévvel és jelszóval. Amennyiben még nincs hozzáférésünk, jelezzük az iskolai KRÉTA adminisztrátornak.
  2. Belépés után kattintsunk az Eszköz Ügyintézése menüpontra, majd az Eszköz igénylése menüpontra.
  3. Ezután a megjelenő regisztrációs ablakban adjuk meg saját személyes adatainkat, majd kattintsunk az Adatok mentése gombra. Fontos, hogy saját adatainkat adjuk meg, mert az eszköz átvételekor szükséges bemutatni a személyi igazolványt. Szükség esetén a regisztrációs időszak alatt az adatokat módosítani lehet.
  4. Ezután fogadjuk el az ÁSZF-et és adatvédelmi tájékoztatót és nyújtsuk be a regisztrációt. A Regisztráció benyújtása gomb csak akkor válik aktívvá, ha elfogadtuk az ÁSZF-et.
  5. Sikeres regisztráció esetén a rendszer a jobb alsó sarokban zöld háttérrel jelenít meg üzenetet a regisztráció sikerességéről. 

Arról érdemes helyben az iskolában egyeztetni, hogy az igényelt eszköz mikor kerül átadásra. A KK levele szerint törekedni fognak arra, hogy a tanulók október 1-ig megkapják a laptopokat.

 
Címlapkép: Getty Images
#digitális #oktatás #számítógép #állami támogatás #diákok #ingyen #regisztráció #szülők #pedagógusok #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:02
19:29
19:05
18:31
18:20
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 22.
Milliós javításba futhatnak a magyar autósok 2026 őszén: totálkáros is lehet a kocsi, ha megtörténik a baj
2026. szeptember 21.
Vallott a szakértő a Tisza-kormány lakhatási programjáról: véget érhet a lakáskatasztrófa Magyarországon?
2026. szeptember 22.
Kár tagadni, nagyban zajlik a lakáskatasztrófa Budapesten: így vált luxussá egy lakás az átlagembernek
2026. szeptember 22.
Nagy változás jöhet a palackvisszaváltásban: nem mindenhol kell ugyanazt a rendszert bevezetni
2026. szeptember 22.
Bod Péter Ákos: Új koncepciót kellene kidolgozni, hogy miként működjön az állam
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 22. kedd
Móric
39. hét
Szeptember 22.
Európai autómentes nap
Szeptember 22.
Az orrszarvúak világnapja
Ajánlatunk
Oktatás legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Tanév rendje 2026/27: itt a hivatalos rendelet, mikor kezdődik a tanév és mikor lesznek az iskolai szünetek
2
1 hónapja
Nem várt számla érkezik októberben: akár 100 ezer forintot is elkérhetnek a magyar szülőktől
3
2 hónapja
Beiskolázási támogatás 2026: kinek járhat iskolakezdési támogatás, mik a feltételei, és hogyan lehet igényelni?
4
4 hete
Teljes átalakulás előtt a budapesti ingatlanpiac: aranyat érhet, ha valakinek ezen a környéken van lakása
5
2 hónapja
Megjelent az új tanév rendje: fontos változások jönnek az iskolákban, ezt minden szülőnek tudnia kell
PÉNZÜGYI KISOKOS
Rezidens
Azokat a természetes személyeket jelenti, akik egy évnél hosszabb ideig Magyarországon tartózkodnak, kivéve a Magyarországon működő külföldi diplomáciai testületek külföldi tagjait és családtagjaikat, de ideértve a külföldön működő magyar diplomáciai testületek magyar alkalmazottait és családtagjaikat. A jogi személyiséggel bíró, illetve azzal nem rendelkező Magyarországon bejegyzett társas és egyéni vállalkozások, társadalmi testületek, non profit intézmények és kormányzati szervek. Magyar rezidensnek minősülnek a Magyarországon bejegyzett vámszabadterületi és a bármilyen devizakülföldi jogosítvánnyal rendelkező vállalkozások is.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 22. 19:05
Kár tagadni, nagyban zajlik a lakáskatasztrófa Budapesten: így vált luxussá egy lakás az átlagembernek
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 22. 18:15
Most érkezett! Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsy Györgyöt: ezzel vádolják az MNB korábbi elnökét
Agrárszektor  |  2026. szeptember 22. 19:29
Itt a jelentés: nem sajnálják a városiak a gazdáktól a támogatást