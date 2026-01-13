A környék több épületében áramkimaradás tapasztalható.
Pedagógus bértábla 2026: ennyit számít a pedagógus béremelés, így emelkedik a tanári fizetés
Hosszú évekig tartó tárgyalások eredményeképp az elmúlt két év során jelentős bérfejlesztésen mentek keresztül a pedagógusbérek Magyarországon. A tanári fizetés 2026-ban tovább emelkedik: ezúttal átlagosan 10% alapilletmény emelésre számíthatnak a magyar pedagógusok, így idén bruttó 936 000 Ft-ra emelkedik a pedagógus átlagbér. Nézzük, hogyan alakul a pedagógus bértábla 2026-ban, mennyi lesz a magyar tanárok fizetése bruttóban és nettóban az életpályamodelljükhöz tartozó bérkategóriáknak megfelelően!
Cikkünkben eláruljuk, mennyi a pedagógus bérelemelés 2026-ban a pedagógusi életpályamodellhez tartozó bérsávoknak megfelelően. Mutatjuk, mennyi a pedagógus minimumbér és a maximális alapilletmény összege Pedagógus Gyakornokoknak, Pedagógus I-II., Mesterpedagógus és Kutatótanár fizetési fokozat esetén. Milyen esetben, mennyit emelkedik a tanári fizetés, mekkora a különbség a bruttó és a nettó tanárbérek között? Mekkora bérpótlék jár a pedagógusoknak és a munkájukat segítő NOKS dolgozóknak?
Pedagógus béremelés 2026: mennyi a tanári béremelés mértéke?
A kormány decemberben bejelentette, hogy 2026-ban újabb, jelentős mértékű bérfejlesztés érinti a magyar pedagógusok fizetését, melynek következményeképp bruttó 936 000 Ft-ra emelkedik a tanári átlagbér. Az erre vonatkozó pedagógus béremelés Magyar Közlöny rendelet (2025.12.23-án megjelent 157. szám) kimondja, hogy 2026. január 1-jétől
a munkáltató a tanárok 2025. december 1-jei pótlékok és megbízási díjak nélküli alapilletményét intézményi szinten átlagosan 10 %-kal köteles emelni.
A fokozatos bérfejlesztés célja, hogy Magyarország kormánya az Európai Unióval kötött megállapodása alapján 2025 és 2031 között biztosítsa, hogy a magyar tanárok átlagbére elérje a diplomás átlagbér 80%-át.
Pedagógusi életpályamodell 2026: kinek, mekkora tanári fizetésemelés jár?
Az érintettek illetményrendszeréről a pedagógusok új életpályamodelljéről szóló 2023. évi LII. törvény rendelkezik, amely kimondja, hogy a pedagógusok javadalmazása az életpályamodelljük szerinti fizetési fokozatoknak megfelelő bérbesorolásnak megfelelően kell, hogy történjen. A fizetési fokozat megállapítását a dolgozók (a tanárok mellett így kapják fizetésüket például a gyógy-, a bölcsődei- és az óvodapedagógusok is) végzettsége és szakmai tapasztalata befolyásolja. Nézzük, milyen fizetési fokozatokat különböztetnek meg a vonatkozó jogszabályok és melyik esetben mekkora mértékű béremelés jár a pedagógusoknak!
- Pedagógus Gyakornok: 2-4 év gyakorlati tapasztalat – 10% béremelés;
- Pedagógus I.: 6-9 év gyakorlati tapasztalat + minősítő vizsga – 9,9% béremelés;
- Pedagógus II.: 6+ év gyakorlati tapasztalat + 1. minősítés – 9,8% béremelés;
- Mesterpedagógus: 14+ év gyakorlati tapasztalat, szakvizsga és 2. minősítés – 9,5% béremelés;
- Kutatótanár: 8-14 év gyakorlati tapasztalat, 2. minősítés és PhD fokozat szükséges hozzá – 8,9% béremelés.
Pedagógus bértábla 2026: ennyi a tanárok fizetése 2026. január 1-től
A pedagógus béremelés mértéke idén is a tanár fizetési fokozatától függ. A következőképpen alakul a tanári fizetés 2026-ban a pedagógus végzettségétől, gyakorlati szakmai tapasztalatától függően:
- Pedagógus Gyakornok esetén: egységesen bruttó 705 000 Ft;
- Pedagógus I. esetén 718 000 Ft-tól 1 400 000 Ft-ig;
- Pedagógus II. esetén 725 000 Ft-tól 1 490 000 Ft-ig;
- Mesterpedagógus esetén 785 000 Ft-tól 1 790 000 Ft-ig;
- Kutatótanár esetén pedig 915 000 Ft-tól 1 930 000 Ft-ig terjedhet a havi munkabér összege.
Nettó tanári fizetések 2026-ban: így alakulnak a tanárbérek adózás után
Ugyanúgy, ahogy minden egyéb, a munka törvénykönyve alá tartozó, alkalmazotti jogviszony keretei között kereső tevékenységet folytató dolgozó esetében, a pedagógusok munkabérét is 15% szja és 18,5% TB-járulék terheli. Az egyéni alapon meghatározott adó- és járulékkedvezmények (pl. családi adókedvezmény, 30 év alatti anyák szja kedvezménye, két- és háromgyermekes anyák kedvezménye) figyelembevétele nélkül a következőképp alakulnak a nettó tanári fizetések 2026-ban:
- Pedagógus Gyakornok: egységesen 468 825 Ft;
- Pedagógus I.: 477 470 Ft-tól 931 000 Ft-ig;
- Pedagógus II.: 482 125 Ft-tól 990 850 Ft-ig;
- Mesterpedagógus: 522 025 Ft-tól 1 190 350 Ft-ig;
- Kutatótanár: 608 475 Ft-tól 1 283 450 Ft-ig.
Pedagógus bérpótlékok és NOKS pótlék 2026-ban
A fenti értékek a pedagógus havi alapbérére vonatkoznak – a bértáblán felül megítélt egyéb jövedelmeik mértékét az idei béremelésre vonatkozó rendelet külön nem érinti. A pedagógusi bérpótlékok mértékét százalékban határozzák meg (nem fix összegről van szó), a számítás alapja az adott pedagógus bruttó havi illetményalapja - vagyis akkor emelkedik egy pedagógus bérpótlékja 2026-ban, ha az alapilletménye is emelkedett.
Minden pótléktípusnak van tehát egy százalékban meghatározott minimális és maximális mértéke – azt, hogy a pedagógusnak ezen az intervallumon belül pontosan mekkora összeg jár, az intézményvezető dönti el. A pedagógus bérpótlékok mértéke utoljára 2025-ben, egy esetben nőtt: 4%-ról 7%-ra emelték azoknak a tanároknak a pótlékját, akiknek a foglalkozása hiányszakmának minősül (matematika, fizika, kémia, biológia, földrajz, természettudomány, integrált természettudomány, digitális kultúra tárgyak).
A pedagógusoknak járó pótlékok illetményrendszerét a 401/2023. (VIII. 30.) kormányrendelet foglalja össze. 2026-ban változatlan mértékben a következő pótlékok járnak az arra jogosult pedagógusoknak:
- intézményvezetői pótlék: az illetményalap 40-80%-a;
- intézményvezető-helyettesi pótlék: az illetményalap 20-40%-a;
- osztályfőnöki pótlék és kollégiumi csoportvezetői pótlék: az illetményalap 20-40%-a;
- munkaközösség-vezetői pótlék: az illetményalap 5-10%-a;
- gyógypedagógiai pótlék: az illetményalap 5-10%-a;
- hiányszakmát végzők pótléka: az illetményalap 7%-a;
- nehéz körülmények között foglalkoztatottak pótléka: az illetményalap 10-30%-a;
- gyakorlati oktatás-vezetői pótlék: az illetményalap 20-40%-a;
- nemzetiségi pótlék: az illetményalap 10-40%-a.
A pedagógusok mellett érdemes megemlítenünk a nem pedagógus végzettségű, de Nevelést-Oktatást Közvetlenül Segítő (NOKS) munkakörökben foglalkoztatottak (pl. iskolai és óvodai titkárok, asszisztensek, dajkák, gondozók, takarítók, karbantartók, gyógytornászok és más oktatási intézményi foglalkoztatottak) illetményét is. Az ő illetményükre a NOKS pótlék vonatkozik, ami a dolgozó alapilletménye után számított 7%-os kötelező pótlékból és a 3%-os differenciálható pótlékból áll (utóbbit a munkáltató osztja szét az alkalmazottak között egyedi szempontok szerint). A pedagógus béremelés 2026-ban nem vonatkozik a NOKS dolgozók bérére, kizárólag a pedagógusi munkakörben foglalkoztatottak számára ítéltek meg fizetésemelést.
Visszatekintés: így zajlott a pedagógus béremelés 2025-ben, 2024-ben
Hosszas találgatásokat követően a kormány 2023 decemberében bejelentette, hogy érkezik a várva várt tanári béremelés: 2024 januárjától átlagosan 32,2%-os bérfejlesztés érintette a pedagógusi illetményeket. Az ezt követő évben, 2025. január 1-től újabb béremelés lépett érvénybe: a kormány ekkor intézményi szinten átlagosan 21,2%-os béremelést biztosított a magyar pedagógusok számára, amely a pedagógus bérpótlékok rendszerét is érintette.
A tavalyi év során a Pedagógus Gyakornokok fizetése nem emelkedett, azonban a pedagógus bértábla 2025 évi adatai szerint Pedagógus I. fokozat esetén 21,4%, a Pedagógus II. fokozat esetén pedig 19% alapilletmény-emelést kaptak a dolgozók. A Mesterpedagógusok bére tavaly 13,8%-kal, a Kutatótanároké pedig 12%-kal nőtt. Bár az idei, átlagosan 10%-os mértékű béremelés az előző évek során elért eredményekhez képest alacsonyabbnak mondható, a pedagógusok az elmúlt 3 év során jelentős mértékű emelésekben részesülnek, ami előreláthatólag 2031-ig több lépcsőben folytatódhat.
