A szakszervezeti vezető hangsúlyozta, hogy a legfontosabb feladat az üres álláshelyek mielőbbi betöltése maradt.
Betelt a pohár a magyar iskolákban: sztrájkra készülhet több tízezer dolgozó
Nincs költségvetési fedezet az oktatást segítő dolgozók béremelésére, ezért a szakszervezet sztrájkra készül. A PDSZ szerint több tízezer érintett helyzete maradt rendezetlen, miközben a kormány nem tett ajánlatot, írja a Népszava.
Nem kaptak ajánlatot a kormánytól a nevelést-oktatást segítő, úgynevezett NOKS-dolgozók bérrendezésére, ezért a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete megkezdi a sztrájk előkészítését. Erről a szervezet képviselői számoltak be, miután másodszor egyeztettek a Belügyminisztérium köznevelési államtitkárával, Maruzsa Zoltánnal.
A tájékoztatás szerint az államtitkár közölte: nincs költségvetési fedezet a béremelésre, és felhatalmazása sincs arra, hogy ezekben a kérdésekben döntést hozzon.
A PDSZ követelései között szerepelt az is, hogy minden közoktatásban dolgozó – így például a karbantartók – a pedagógusokhoz hasonlóan évi 50 nap szabadságra legyen jogosult. Ezzel kapcsolatban sem született előrelépés.
A szakszervezet szerint nem maradt más eszközük, ezért a sztrájk megszervezésére készülnek, amelynek részleteiről később adnak tájékoztatást.
A béremelési javaslat szerint a felsőfokú, nem pedagógus végzettségű dolgozók fizetését bruttó 410,5 ezer forintról 718 ezer forintra emelnék. A további kategóriákban is jelentős emelést kérnek, amely összesen mintegy 67 ezer embert érintene, többek között iskolatitkárokat, könyvtárosokat, dajkákat és rendszergazdákat.
A szakszervezet számításai szerint a bérrendezés éves szinten 134,6 milliárd forintba kerülne, ami a központi költségvetés mintegy 0,3 százalékát jelenti.
A sztrájkhajlandóság felmérése alapján a válaszadók 94 százaléka jelezte, hogy részt venne egy kétórás figyelmeztető sztrájkban, ami erős támogatottságot mutat az intézkedések iránt.
Megegyezés hiányában még az áprilisi parlamenti választások előtt kétórás figyelmeztető sztrájkot tarthatnak, amelyet az érintettek nagy többsége támogat.
