tanárok, tanárhiány, pedagógusok
Oktatás

Betelt a pohár a magyar iskolákban: sztrájkra készülhet több tízezer dolgozó

Pénzcentrum
2026. március 25. 11:06

Nincs költségvetési fedezet az oktatást segítő dolgozók béremelésére, ezért a szakszervezet sztrájkra készül. A PDSZ szerint több tízezer érintett helyzete maradt rendezetlen, miközben a kormány nem tett ajánlatot, írja a Népszava.

Nem kaptak ajánlatot a kormánytól a nevelést-oktatást segítő, úgynevezett NOKS-dolgozók bérrendezésére, ezért a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete megkezdi a sztrájk előkészítését. Erről a szervezet képviselői számoltak be, miután másodszor egyeztettek a Belügyminisztérium köznevelési államtitkárával, Maruzsa Zoltánnal.

A tájékoztatás szerint az államtitkár közölte: nincs költségvetési fedezet a béremelésre, és felhatalmazása sincs arra, hogy ezekben a kérdésekben döntést hozzon.

A PDSZ követelései között szerepelt az is, hogy minden közoktatásban dolgozó – így például a karbantartók – a pedagógusokhoz hasonlóan évi 50 nap szabadságra legyen jogosult. Ezzel kapcsolatban sem született előrelépés.

A szakszervezet szerint nem maradt más eszközük, ezért a sztrájk megszervezésére készülnek, amelynek részleteiről később adnak tájékoztatást.

A béremelési javaslat szerint a felsőfokú, nem pedagógus végzettségű dolgozók fizetését bruttó 410,5 ezer forintról 718 ezer forintra emelnék. A további kategóriákban is jelentős emelést kérnek, amely összesen mintegy 67 ezer embert érintene, többek között iskolatitkárokat, könyvtárosokat, dajkákat és rendszergazdákat.

A szakszervezet számításai szerint a bérrendezés éves szinten 134,6 milliárd forintba kerülne, ami a központi költségvetés mintegy 0,3 százalékát jelenti.

A sztrájkhajlandóság felmérése alapján a válaszadók 94 százaléka jelezte, hogy részt venne egy kétórás figyelmeztető sztrájkban, ami erős támogatottságot mutat az intézkedések iránt.
