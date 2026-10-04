Fontos határidőt hosszabbított meg a minisztérium: sok kisgyermekes családot érint, most rajtuk a sor

Meghosszabbította a bölcsődei igényfelmérés kitöltési határidejét az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium, a települési és fővárosi kerületi önkormányzatok október 22-ig jelezhetik helyi bölcsődefejlesztési és -korszerűsítési igényeiket - olvasható a kormany.hu oldalon pénteken megjelent közleményben.

Azt írták, a felmérés célja, hogy a minisztérium pontos képet kapjon a helyi igényekről, és ezek alapján tervezhesse meg a következő időszak bölcsődei fejlesztéseit.

Az ebr42 önkormányzati információs rendszerben kitölthető kérdőívben az önkormányzatok a további férőhelyigények mellett a meglévő bölcsődei ellátás korszerűsítésével kapcsolatos szükségleteiket is jelezhetik - tették hozzá.