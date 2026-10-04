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Fontos határidőt hosszabbított meg a minisztérium: sok kisgyermekes családot érint, most rajtuk a sor
Meghosszabbította a bölcsődei igényfelmérés kitöltési határidejét az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium, a települési és fővárosi kerületi önkormányzatok október 22-ig jelezhetik helyi bölcsődefejlesztési és -korszerűsítési igényeiket - olvasható a kormany.hu oldalon pénteken megjelent közleményben.
Azt írták, a felmérés célja, hogy a minisztérium pontos képet kapjon a helyi igényekről, és ezek alapján tervezhesse meg a következő időszak bölcsődei fejlesztéseit.
Az ebr42 önkormányzati információs rendszerben kitölthető kérdőívben az önkormányzatok a további férőhelyigények mellett a meglévő bölcsődei ellátás korszerűsítésével kapcsolatos szükségleteiket is jelezhetik - tették hozzá.
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