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Oktatás

Fontos határidőt hosszabbított meg a minisztérium: sok kisgyermekes családot érint, most rajtuk a sor

Pénzcentrum
2026. október 4. 17:25

Meghosszabbította a bölcsődei igényfelmérés kitöltési határidejét az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium, a települési és fővárosi kerületi önkormányzatok október 22-ig jelezhetik helyi bölcsődefejlesztési és -korszerűsítési igényeiket - olvasható a kormany.hu oldalon pénteken megjelent közleményben.

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Azt írták, a felmérés célja, hogy a minisztérium pontos képet kapjon a helyi igényekről, és ezek alapján tervezhesse meg a következő időszak bölcsődei fejlesztéseit.

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Az ebr42 önkormányzati információs rendszerben kitölthető kérdőívben az önkormányzatok a további férőhelyigények mellett a meglévő bölcsődei ellátás korszerűsítésével kapcsolatos szükségleteiket is jelezhetik - tették hozzá.

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Címlapkép: Getty Images
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