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Renkívüli kormányzati bejelentés: megszüntetik a pedagógusok megújító képzéseit
Megkezdődik a pedagógus-továbbképzési rendszer átalakításának első üteme. Ennek keretében a kormány megszünteti a tartalmi megújító képzéseket, a gyakornokoknak nem kell többé vizsgázniuk a Nemzeti alaptantervből, az iskolák pedig saját belső képzéseket is tarthatnak – derült ki Magyarország Kormánya Facebook-bejegyzéséből.
A döntés értelmében jelentősen egyszerűsödnek a tanárok képzési kötelezettségei. A jövőben a pályakezdő, gyakornoki státuszban lévő pedagógusoknak már nem kell külön vizsgát tenniük a Nemzeti alaptanterv (NAT) ismeretéből, emellett teljesen kivezetik a korábbi, úgynevezett tartalmi megújító képzéseket is. Ezzel párhuzamosan az oktatási intézmények jóval nagyobb önállóságot kapnak, hiszen a jövőben saját maguk is szervezhetnek szakmai továbbképzéseket a munkatársaiknak.
Az intézmények belső képzései gyors és testreszabott választ adhatnak a helyi igényekre és kihívásokra
– áll a kormányzati tájékoztatásban.
A helyben megvalósuló szakmai programok hátterét az állam anyagilag is biztosítja. Az iskolák fenntartói a foglalkoztatott pedagógusok létszáma alapján kalkulált normatív támogatást kapnak majd, amelyet kifejezetten e saját szervezésű képzések finanszírozására kell fordítaniuk.
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