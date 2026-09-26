Renkívüli kormányzati bejelentés: megszüntetik a pedagógusok megújító képzéseit

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Megkezdődik a pedagógus-továbbképzési rendszer átalakításának első üteme. Ennek keretében a kormány megszünteti a tartalmi megújító képzéseket, a gyakornokoknak nem kell többé vizsgázniuk a Nemzeti alaptantervből, az iskolák pedig saját belső képzéseket is tarthatnak – derült ki Magyarország Kormánya Facebook-bejegyzéséből.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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