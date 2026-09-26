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Fénykép egy boldog tanárnőről, aki az osztályteremben a táblánál tanít
Oktatás

Renkívüli kormányzati bejelentés: megszüntetik a pedagógusok megújító képzéseit

Pénzcentrum
2026. szeptember 26. 21:02

Megkezdődik a pedagógus-továbbképzési rendszer átalakításának első üteme. Ennek keretében a kormány megszünteti a tartalmi megújító képzéseket, a gyakornokoknak nem kell többé vizsgázniuk a Nemzeti alaptantervből, az iskolák pedig saját belső képzéseket is tarthatnak – derült ki Magyarország Kormánya Facebook-bejegyzéséből.

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A döntés értelmében jelentősen egyszerűsödnek a tanárok képzési kötelezettségei. A jövőben a pályakezdő, gyakornoki státuszban lévő pedagógusoknak már nem kell külön vizsgát tenniük a Nemzeti alaptanterv (NAT) ismeretéből, emellett teljesen kivezetik a korábbi, úgynevezett tartalmi megújító képzéseket is. Ezzel párhuzamosan az oktatási intézmények jóval nagyobb önállóságot kapnak, hiszen a jövőben saját maguk is szervezhetnek szakmai továbbképzéseket a munkatársaiknak.

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Az intézmények belső képzései gyors és testreszabott választ adhatnak a helyi igényekre és kihívásokra

– áll a kormányzati tájékoztatásban.

A helyben megvalósuló szakmai programok hátterét az állam anyagilag is biztosítja. Az iskolák fenntartói a foglalkoztatott pedagógusok létszáma alapján kalkulált normatív támogatást kapnak majd, amelyet kifejezetten e saját szervezésű képzések finanszírozására kell fordítaniuk.

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Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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Várható érték
A várható értéken olyan gyors és meghatározott időre korlátozható értéknövekményt értünk, amelynek nagysága előre meghatározható, valószínűsíthető. A várható értéknek nagy szerepe van a növénybiztosításokban. A várható érték nemcsak a növény-, hanem az egyéb vagyonbiztosításoknál is alkalmazható, ha az előfeltételek a gyors és meghatározott értéknövekedés megvalósulására és megállapítására egyaránt fennállnak. (pl. növendékállatok biztosítása, az üzemszüneti biztosításban kieső nyereség megtérítése stb).

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