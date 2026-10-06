Jól járt, aki ma ebbe fektette a pénzét a Budapesti Értéktőzsdén

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 1810,11 pontos, 1,28 százalékos emelkedéssel 143 682,55 ponton zárt kedden. Az árfolyamok aktuális alakulása a Pénzcentrum árfolyam oldalán is nyomon követhető.

A részvénypiac forgalma 32,5 milliárd forint volt, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest. Az Equilor Befektetési Zrt. elemzője a bizakodó nemzetközi hangulattal magyarázta az emelkedést, a BUX-hoz hasonlóan más európai részvényindexek is magasabb értéken zártak a nyitáshoz képest.

Kibocsátói hírek nem befolyásolták az árfolyamokat, a kedvező körülmények segíthettek korrigálni a múlt heti visszaeséseket. Ez főleg az OTP erősödésében látványos, de a Mol is jelentősen emelkedett annak ellenére, hogy az olaj világpiaci ára csökkent - tette hozzá Aradványi Péter.

A Mol 75 forinttal, 1,51 százalékkal 5055 forintra erősödött, 4,1 milliárd forintos forgalomban.

75 forinttal, 1,51 százalékkal 5055 forintra erősödött, 4,1 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 770 forinttal, 1,89 százalékkal 41 470 forintra nőtt, forgalmuk 26,1 milliárd forintot tett ki.

ára 770 forinttal, 1,89 százalékkal 41 470 forintra nőtt, forgalmuk 26,1 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 6 forinttal, 0,23 százalékkal 2572 forintra csökkent, forgalma 461,7 millió forint volt.

árfolyama 6 forinttal, 0,23 százalékkal 2572 forintra csökkent, forgalma 461,7 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 70 forinttal, 0,57 százalékkal 12 370 forintra emelkedett, a részvények forgalma 1,6 milliárd forintot ért el.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9179,75 ponton zárt kedden, ez 24,22 pontos, 0,26 százalékos emelkedés a hétfői záráshoz viszonyítva.