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Jól járt, aki ma ebbe fektette a pénzét a Budapesti Értéktőzsdén
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 1810,11 pontos, 1,28 százalékos emelkedéssel 143 682,55 ponton zárt kedden. Az árfolyamok aktuális alakulása a Pénzcentrum árfolyam oldalán is nyomon követhető.
A részvénypiac forgalma 32,5 milliárd forint volt, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest. Az Equilor Befektetési Zrt. elemzője a bizakodó nemzetközi hangulattal magyarázta az emelkedést, a BUX-hoz hasonlóan más európai részvényindexek is magasabb értéken zártak a nyitáshoz képest.
Kibocsátói hírek nem befolyásolták az árfolyamokat, a kedvező körülmények segíthettek korrigálni a múlt heti visszaeséseket. Ez főleg az OTP erősödésében látványos, de a Mol is jelentősen emelkedett annak ellenére, hogy az olaj világpiaci ára csökkent - tette hozzá Aradványi Péter.
- A Mol 75 forinttal, 1,51 százalékkal 5055 forintra erősödött, 4,1 milliárd forintos forgalomban.
- Az OTP-részvények ára 770 forinttal, 1,89 százalékkal 41 470 forintra nőtt, forgalmuk 26,1 milliárd forintot tett ki.
- A Magyar Telekom árfolyama 6 forinttal, 0,23 százalékkal 2572 forintra csökkent, forgalma 461,7 millió forint volt.
- A Richter-papírok árfolyama 70 forinttal, 0,57 százalékkal 12 370 forintra emelkedett, a részvények forgalma 1,6 milliárd forintot ért el.
A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9179,75 ponton zárt kedden, ez 24,22 pontos, 0,26 százalékos emelkedés a hétfői záráshoz viszonyítva.
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